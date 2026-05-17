নয়া সপ্তাহে সৌভাগ্যে ফিরছে এই রাশিরা, আগামী সাতদিন অর্থের কম হবে না

নয়া সপ্তাহে সৌভাগ্যে ফিরছে এই রাশিরা, আগামী সাতদিন অর্থের কম হবে না
প্রতিদিনের পাশাপাশি এবার জেনে নিন এই সপ্তাহ (17 থেকে 23 মে) কেমন যাবে ৷ আপনার জন্য রইল ইটিভি ভারতের সাপ্তাহিক রাশিফল ৷
Published : May 17, 2026 at 7:28 AM IST
মেষ (ARIES): এই সপ্তাহটি মেষ রাশির লোকেদের জন্য সামগ্রিকভাবে অনুকূল হতে পারে, তবে মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, মানসিক চাপ বা অতিরিক্ত চিন্তাভাবনার কারণে আপনি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে পারেন; তাই ধ্যান বা হালকা ব্যায়ামের মতো মানসিক প্রশান্তিদায়ক কৌশলগুলোর ওপর মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিকভাবে, অর্থের প্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে এবং খরচ কিছুটা বেশি হলেও আপনার সামগ্রিক আর্থিক স্থিতিশীলতা অক্ষুণ্ণ থাকবে, যার ফলে আপনি স্বাচ্ছন্দ্যে আপনার প্রয়োজনগুলো মেটাতে পারবেন। ব্যবসায়ীরা পরিবারের সদস্যদের থেকে সহায়তা পেতে পারেন, যা তাদের ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলোকে পুনরুজ্জীবিত ও সফলভাবে সম্প্রসারিত করতে সাহায্য করতে পারে। কর্মজীবীরা কিছু সম্ভাবনাময় সুযোগের সন্ধান পেতে পারেন, যা তাদের দীর্ঘমেয়াদী পেশাগত উন্নতির ক্ষেত্রে সুফল আনতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে ছোটখাটো সমস্যা বা ভুল বোঝাবুঝি দেখা দিতে পারে, তবে ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি সামলালে তা সহজেই মিটে যেতে পারে। দাম্পত্য জীবন সুখকর ও শান্তিপূর্ণ থাকবে; পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উষ্ণতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় থাকবে। শিক্ষার্থীদের জন্য সপ্তাহটি সাধারণ হতে পারে; পড়াশোনায় পূর্ণ মনোযোগ ধরে রাখতে তাদের কিছুটা বেগ পেতে হতে পারে।
বৃষ (TAURUS): বৃষ রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি মাঝারিমাপের হতে পারে ; এ সময়ে স্বাস্থ্য ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন হতে পারে। আপনাকে নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হতে পারে—বিশেষ করে মানসিক চাপ এড়িয়ে চলতে হবে—কারণ মানসিক চাপ আপনার সামগ্রিক সুস্থতাকে প্রভাবিত করতে পারে। আর্থিকভাবে পরিস্থিতি বেশ শক্তিশালী থাকতে পারে এবং খরচের মাত্রা খানিক বেশি থাকলেও অর্থের কোনও অভাবের সম্ভাবনা নেই। ব্যবসায়ীদের সহকর্মী ও অংশীদারদের সঙ্গে ধৈর্যের সঙ্গে আচরণ করা উচিত; কারণ কঠোর আচরণের ফলে অপ্রয়োজনীয় সংঘাতের সৃষ্টি হতে পারে। কর্মজীবীদের পেশার প্রয়োজনে ভ্রমণে যেতে হতে পারে, যা তাদের জন্য নতুন অভিজ্ঞতা ও পরিচিতির সুযোগ তৈরি করতে পারে। প্রেমের সম্পর্কগুলো অনুকূল থাকতে পারে এবং আপনি আপনার সঙ্গীর প্রতি গভীর টান অনুভব করতে পারেন। দাম্পত্য জীবনে সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য আপনার কথাবার্তা শান্ত ও শ্রদ্ধাপূর্ণ রাখা অত্যন্ত জরুরি হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য সময়টি বেশ ফলপ্রসূ হতে পারে এবং তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জন করতে পারে; তবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতকারীদের, ফলাফলের জন্য হয়তো আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হতে পারে।
মিথুন (GEMINI): মিথুন রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটিতে স্বাস্থ্য ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন হতে পারে। আপনাকে নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে হবে; কারণ কোনও শারীরিক সমস্যাকে অবহেলা করলে তা পরবর্তীতে আরও গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে। আর্থিকভাবে আপনার আয়ের প্রবাহ শক্তিশালী থাকতে পারে, তবে পাশাপাশি খরচের মাত্রাও বেশি থাকবে; তাই সুষ্ঠু আর্থিক পরিকল্পনার প্রয়োজন হতে পারে। ব্যবসায়ীরা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারেন, যা তাদের ব্যবসার সম্প্রসারণ ও বৃদ্ধির নতুন দুয়ার খুলে দিতে পারে। কর্মজীবীদের পেশাগত কারণে ভ্রমণের প্রয়োজন হতে পারে; যা একইসঙ্গে কষ্টসাধ্য এবং ফলপ্রসূ হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকাই বাঞ্ছনীয় কারণ যোগাযোগের বিষয়টি যদি যত্নসহকারে সামলানো না হয়, তবে সঙ্গীর সঙ্গে বিবাদ বা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। দাম্পত্য জীবনেও কিছুটা টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে, যার মোকাবিলায় ধৈর্য ও পারস্পরিক বোঝাপড়া অত্যন্ত জরুরি হতে পারে। তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে সময়টি বেশ অনুকূল; এ সময়ে আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটতে পারে, যা আপনাকে নতুন বিষয় অন্বেষণ করতে এবং শেখার নতুন সুযোগগুলো কাজে লাগাতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।
কর্কট (CANCER): কর্কট রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি মাঝারি মানের হতে পারে; এই সময়টি স্থিতিশীলতা এবং দায়িত্ববোধ—উভয়েরই এক মিশ্র রূপ নিয়ে আসতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনি বেশ স্থিতিশীল ও সন্তুষ্ট বোধ করতে পারেন; তবে কোনও সংক্রমণ বা ঋতুজনিত সমস্যা এড়াতে নিয়মিত শরীরচর্চা ও যোগব্যায়ামসহ একটি সুশৃঙ্খল জীবনযাপন মেনে চলা বাঞ্ছনীয়। আর্থিক দিক থেকে এই সময়টি অত্যন্ত অনুকূল; অর্থপ্রাপ্তির জোরালো সম্ভাবনা থাকায় আপনি স্বাচ্ছন্দ্যে অর্থ ব্যয় করতে পারবেন এবং একইসঙ্গে আর্থিকভাবে নিরাপদ বোধ করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা তাঁদের উদ্যোগে ধারাবাহিক বৃদ্ধি ও অগ্রগতি দেখতে পেতে পারেন, যা তাঁদের আত্মবিশ্বাসকে অনেকটাই বাড়িয়ে তুলতে পারে। কর্মজীবীদের কর্মক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত এবং পরচর্চা বা অপ্রয়োজনীয় আলোচনা থেকে বিরত থাকা উচিত। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, পারিবারিক দায়িত্বের চাপে ব্যক্তিগত সময়ের অভাব দেখা দিতে পারে, যার ফলে কিছুটা চাপ সৃষ্টি হতে পারে। তবে বিবাহিত জীবন বেশ সুখকর হতে পারে; আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ ও আনন্দঘন মুহূর্তগুলো উপভোগ করতে পারেন। শিক্ষার ক্ষেত্রেও যারা উচ্চশিক্ষা বা বিশেষ কোন কোর্সে অধ্যয়নরত আছেন, তাদের জন্যভালো সুযোগ তৈরি হতে পারে ।
সিংহ (LEO): সিংহ রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি অনুকূল হতে পারে; এটি উন্নতি ও প্রবৃদ্ধির নানা সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়া জন্য, পুরনো ও অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসগুলো ত্যাগ করে আপনার উন্নত জীবনরীতি গ্রহণ করা উচিত, যা আপনার সার্বিক সুস্থতাকে নিশ্চিত করতে পারে। আর্থিক দিক থেকে এই সময়টি বেশ শক্তিশালী; অর্থের কোনও অভাবের সম্ভাবনা নেই, ফলে আপনি স্বাচ্ছন্দ্যেই নিজের যাবতীয় খরচ সামলাতে পারেন। ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসার সফল সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিদেশ ভ্রমণ করতে পারেন কিংবা আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করতে পারেন। কর্মজীবীরা তাঁদের পেশাগত জীবনে ধারাবাহিক অগ্রগতি ও যথাযথ স্বীকৃতি অর্জনের মাধ্যেম একটি ইতিবাচক সময়ের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছুটা সতর্ক থাকা প্রয়োজন; কারণ তৃতীয় কোনও ব্যক্তির হস্তক্ষেপের ফলে সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি বা চাপের সৃষ্টি হতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার প্রতি গাম্ভীর্যের অভাব দেখা দিতে পারে; তাঁরা ভাইবোন বা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে অধিক সময় ব্যয় করতে পারেন। তাই পড়াশোনায় কোনও ধরনের পিছিয়ে পড়া বা ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে হলে কঠোর শৃঙ্খলা ও একাগ্রতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।
কন্যা (VIRGO): কন্যা রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি অনুকূল হতে পারে; এটি ধারাবাহিক অগ্রগতি ও নতুন সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। সপ্তাহের শুরুর দিকে আপনি স্বাস্থ্যজনিত কিছু ছোটখাটো সমস্যায় ভুগতে পারেন; তবে যথাযথ যত্ন ও সতর্কতা অবলম্বন করলে সামগ্রিকভাবে আপনার স্বাস্থ্য স্থিতিশীলই থাকতে পারে। আর্থিক দিক থেকে এই সময়টি বেশ ইতিবাচক; আপনি কোনও স্থাবর সম্পত্তি বা দীর্ঘমেয়াদী কোনও পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করার কথা বিবেচনা করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা এই সময়টি অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপভোগ করতে পারেন; তাঁরা তাঁদের কাঙ্ক্ষিত লাভ অর্জন করতে এবং কার্যকরভাবে নিজেদের ব্যবসার সম্প্রসারণ ঘটাতে সক্ষম হতে পারেন। কর্মজীবীরা নিজেদের দায়িত্বের প্রতি সম্পূর্ণ নিবেদিত ও একাগ্রচিত্ত থাকলে তারা পেশাগত জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারেন। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই সময়টি বেশ সহায়ক; শিক্ষার্থীরা তাঁদের পড়াশোনায় বেশ ভালো ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হতে পারেন। তবে যারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের কাঙ্খিত সাফল্যের জন্য অতিরিক্ত সময় ব্যয় ও কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। ধারাবাহিকতা ও শৃঙ্খলা সাফল্যের চাবিকাঠি হতে পারে।
তুলা (LIBRA): এই সপ্তাহটি তুলা রাশির লোকেদের জন্য সতর্কতার দাবি রাখে, বিশেষ করে সম্পর্ক এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়গুলোতে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনি স্থিতিশীল থাকতে পারে এবং বড় কোনও সমস্যা সম্ভাবনা নেই, যার ফলে আপনি আপনার দৈনন্দিন রুটিন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারবেন। আর্থিকভাবে এই সময়টি বেশ ভালো; ভবিষ্যতের লাভের জন্য আপনি সম্পত্তি বা রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগের কথা বিবেচনা করতে পারেন। ব্যবসায়ীদের কিছু সমস্যার মুখোমুখি পড়তে পারেন; তাই আইনি জটিলতা এড়িয়ে চলা এবং সমস্ত নথিপত্র ও কার্যপ্রণালী সঠিকভাবে অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরি। কর্মজীবীরা অফিসে একটি ইতিবাচক ও সহযোগিতামূলক পরিবেশ উপভোগ করতে পারেন, যা তাদের কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে সহায়তা করতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে এই সপ্তাহে কিছুটা চাপ দেখা দিতে পারে, কারণ রাগ বা অধৈর্যতার কারণে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। দাম্পত্য জীবনেও কিছু সমস্যার আসতে পারে—বিশেষ করে শ্বশুরবাড়ির পক্ষ নিয়ে—তাই শান্ত ও সংযতভাবে যোগাযোগ বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য সময়টি চমৎকার কাটতে পারে; তাদের সামনে বাধা-বিপত্তি খুব কম থাকতে পারে এবং পড়াশোনার ক্ষেত্রেও ভালো অগ্রগতি হতে পারে।
বৃশ্চিক (SCORPIO): বৃশ্চিক রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি সাধারণ কাটতে পারে; এই সময়ে সুযোগ এবং প্রতিকূলতা—উভয়েরই মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া এবং ছোটখাটো শারীরিক সমস্যা এড়াতে অতিরিক্ত ঠান্ডা বা অস্বাস্থ্যকর খাবার এড়ানোই বাঞ্ছনীয় হতে পারে। আর্থিকভাবে এই সময়টি অত্যন্ত অনুকূল; সম্পদের প্রাচুর্য থাকতে পারে, যা আপনাকে কোনওরকম চাপ ছাড়াই আপনার কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা করতে পারে। কর্মজীবীরা তাদের ধারাবাহিক ও দক্ষ কর্মক্ষমতার সুবাদে স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ করতে পারেন, যা তাদের আত্মবিশ্বাসকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। ব্যবসায়ীরা বেশ সন্তুষ্ট বোধ করতে পারেন এবং ব্যবসার প্রসার ঘটাতে কিংবা নতুন বাজার অন্বেষণ করতে ভ্রমণের উদ্যোগ নিতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কগুলো ইতিবাচক থাকতে পারে; আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আনন্দদায়ক ও অর্থবহ কিছু মুহূর্ত উপভোগ করতে পারেন। তবে দাম্পত্য জীবনে কিছু জটিলতা দেখা দিতে পারে, আপনার জীবনসঙ্গীর আক্রমণাত্মক বা আবেগপ্রবণ আচরণ সম্পর্কে চাপ সৃষ্টি করতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সময়টি অনুকূল; আপনি পড়াশোনার প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী ও একাগ্রচিত্ত থাকতে পারেন।
ধনু (SAGITTARIUS): ধনু রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি সতর্কতার দাবি রাখে—বিশেষ করে স্বাস্থ্য এবং আর্থিক বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে। আপনাকে আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে হবে, কারণ শারীরিক দুর্বলতা বা ক্লান্তিতে আপনি অসুস্থতার ঝুঁকিতে পড়তে পারেন। আর্থিকভাবে বিচক্ষণতার সঙ্গে অর্থ ব্যয় করা অত্যন্ত জরুরি, কারণ অপ্রয়োজনীয় খরচ আপনার ওপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে। ব্যবসায়ীরা বেশ সন্তুষ্ট বোধ করতে পারেন এবং ব্যবসার প্রসারের উদ্দেশ্যে ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন, যা ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদী সুফল নিয়ে আসতে পারে। কর্মজীবীরা কঠিন বা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাদের ক্ষুরধার বুদ্ধি ও সময়োপযোগী পদক্ষেপের সুবাদে কর্মক্ষেত্রে উচ্চতর পদমর্যাদা বা বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছুটা চাপ সৃষ্টি হতে পারে; তাই পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সংযত থাকা এবং অপ্রয়োজনীয় তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলা বাঞ্ছনীয় হতে পারে। দাম্পত্য জীবন সুখকর থাকবে এবং জীবনসঙ্গীর থেকে আপনি আনন্দ ও মানসিক সমর্থন লাভ করতে পারেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে সময়টি অনুকূল; বিদেশে পড়াশোনা কিংবা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তৈরি হতে পারে।
মকর (CAPRICORN): এই সপ্তাহটি মকর রাশির লোকেদের জন্য অনুকূল হতে পারে; এটি আপনার জীবনে ধারাবাহিক অগ্রগতি এবং স্বীকৃতি বয়ে আনতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়া বাঞ্ছনীয় হতে পারে, কারণ অবহেলা করলে মাথাব্যথা বা পেটের অস্বস্তির মতো ছোটখাটো সমস্যা দেখা দিতে পারে। আর্থিকভাবে আপনি কিছুটা সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে পারেন, তাই আপনাদের খরচ সতর্কতার সঙ্গে পরিচালনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। তবে, ব্যবসায়ীদের জন্য সময়টি বেশ ভালো কাটতে পারে; তারা পুরনো এবং নতুন—উভয় ধরণের সহযোগীদের সঙ্গেই অংশীদারিত্বে বিনিয়োগ করতে পারেন, যা ভবিষ্যতে লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে। কর্মজীবী কর্মক্ষেত্রে তাদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার জন্য স্বীকৃতি ও প্রশংসা লাভ করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে পড়াশোনার ক্ষেত্রে একাগ্রতা ও সুশৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের জন্য এই সময়টি বিশেষভাবে অনুকূল হতে পারে; কারণ তাদের কঠোর পরিশ্রমের ইতিবাচক ফলাফল পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
কুম্ভ (AQUARIUS): এই সপ্তাহটি কুম্ভ রাশির লোকেদের জন্য গড়পড়তা কাটতে পারে; এই সময়ে আপনাকে ধৈর্য ধরতে এবং দায়িত্বগুলো সতর্কতার সঙ্গে পালন করতে হতে পারে। খাদ্যাভ্যাসের প্রতি নজর দিয়ে আপনাকে স্বাস্থ্যের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হতে পারে; তেলযুক্ত বা ভাজাভুজি খাবার এড়িয়ে চলতে হতে পারে, যা আপনাদের শারীরিক অস্বস্তির কারণ হতে পারে। আর্থিকভাবেও কিছুটা সতর্ক থাকা প্রয়োজন, কারণ আপনি সাময়িক আর্থিক সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে পারেন; তাই এই সময়ে বাজেট করে চলা জরুরি হতে পারে। ব্যবসায়ীরা সরকারি সুযোগ বা সহায়তা থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হতে পারেন। কর্মজীবীদের নিজেদের কাজের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এড়ানো উচিত এবং নিজ দায়িত্বের প্রতি সর্বদা মনোযোগী থাকা উচিত। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সঙ্গীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে, তাই পারস্পরিক যোগাযোগে স্বচ্ছতা বজায় রাখা অপরিহার্য। দাম্পত্য জীবনে অহংবোধের সংঘাতের কারণে কিছুটা টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে, তবে ধৈর্য ধরলে সেই সমস্যাগুলো সহজেই মিটিয়ে ফেলা সম্ভব হতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার প্রতি একাগ্র থাকতে হতে পারে; কারণ মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটলে তা তাদের শিক্ষাগত পারফরম্যান্সকে ব্যাহত করতে পারে এবং অগ্রগতির গতি কমিয়ে দিতে পারে।
মীন (PISCES): এই সপ্তাহটি মীন রাশির লোকেদের জন্য অনুকূল হতে পারে; এটি আপনাদের জীবনে অগ্রগতি এবং মানসিক তৃপ্তি নিতে আসতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে আপনার স্বাস্থ্য ছোটখাটো কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন, তবে যথাযথ যত্ন নিলে সামগ্রিকভাবে শারীরিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসতে পারে। আর্থিকভাবে সময়টি বেশ শক্তিশালী; অর্থের নিয়মিত প্রবাহ, আপনার কাজগুলো নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে এবং জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখতে সহায়তা করতে পারে। ব্যবসায়ীরা বিচক্ষণতার সঙ্গে এগোতে পারেন; তাদের ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলো সফল হতে পারে এবং তা থেকে তারা সন্তুষ্টি লাভ করতে পারেন। কর্মজীবীরা তাদের কঠোর পরিশ্রমের সুফল হিসাবে স্বীকৃতি কিংবা নতুন কোনও সুযোগ পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কগুলো পারস্পরিক স্নেহ ও গভীর আবেগে পূর্ণ থাকতে পারে, যা সঙ্গীর সঙ্গে আপনার বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে তুলতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সময়টি অত্যন্ত চমৎকার; শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার প্রতি পূর্ণ নিবেদিত থাকতে পারে এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ও একাগ্রতার মাধ্যমে তাদের শিক্ষাজীবনে কাঙ্খিত সাফল্য অর্জন করতে পারে।