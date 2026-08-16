শ্রাবণের সমাপ্তি-ভাদ্রের আগমন, নয়া সপ্তাহে শেষ সোমবার; মহেশ্বরের কৃপা পাবেন ?

শ্রাবণের সমাপ্তি-ভাদ্রের আগমন, নয়া সপ্তাহে শেষ সোমবার; মহেশ্বরের কৃপা পাবেন ?
শ্রাবণের শেষ সপ্তাহে কী ঘটবে ? ভোলানাথের প্রিয় মাসের শেষ সপ্তাহজুড়ে 12 রাশির ভাগ্যে কী কী রয়েছে ? দেখুন 16 থেকে 22 অগস্টের রাশিফল ৷
Published : August 16, 2026 at 8:11 AM IST
মেষ (ARIES): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি গড়পড়তা কাটতে পারে। মাথাব্যথা বা চোখের সমস্যার দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন, তাই স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত, বিশেষ করে যদি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, কারণ তা ফেরত পেতে দেরি হতে পারে। ব্যবসায়ীরা নতুন কোনও বড় কাজ পেতে পারেন, যা সন্তুষ্টি ও উন্নতির পথ প্রশস্ত করতে পারে। চাকরিজীবীদের জন্য সময়টি অনুকূল হতে পারে এবং যারা চাকরির পাশাপাশি কোনও পার্ট-টাইম কাজ শুরু করার কথা ভাবছেন, তারা সফল হতে পারেন। প্রেম জীবনে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে, তবে বিবাহিত দম্পতিদের জন্য সপ্তাহটি প্রেমময় ও সম্প্রীতিপূর্ণ কাটতে পারে। যেসব শিক্ষার্থী পড়াশোনার বিষয় পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাদের জন্য এটি সঠিক সময় হতে পারে।
বৃষ (TAURUS): বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সপ্তাহটি ইতিবাচক হতে পারে।আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন এবং কোনও সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। আর্থিক দিকটি ভালো হলেও এই সময়ে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ এতে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। বিলাসিতার পিছনে অতিরিক্ত খরচ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে। ব্যবসায়ীদের ব্যবসার প্রসারের জন্য স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করতে হতে পারে, তবে নতুন পেশাগত যোগাযোগ লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে। চাকরিজীবীদের অপরিচিত সহকর্মীদের ওপর অতিরিক্ত আস্থা রাখা থেকে বিরত থাকা উচিত। প্রেম জীবন প্রেমময় ও সন্তোষজনক থাকবে, তবে সমাধান না করলে বিবাহিত দম্পতিদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি বাড়তে পারে। ভালো ফলাফল অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের সোশ্যাল মিডিয়া ও বন্ধুদের কারণে হওয়া বিভ্রান্তি কমিয়ে আনা উচিত।
মিথুন (GEMINI): মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সপ্তাহটি সাধারণ মাপের কাটতে পারে। ত্বক বা পায়ের সমস্যায় যারা ভুগছেন, তাদের অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। আর্থিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকলেও বাড়ির সংস্কারের পিছনে বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয় হতে পারে। ব্যবসায়ীদের তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়, কারণ হঠকারী পদক্ষেপের ফলে ক্ষতি হতে পারে। চাকরিজীবীদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং এককভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। প্রেমের সম্পর্ক ইতিবাচক হতে পারে; অন্যদিকে, বিবাহিত দম্পতিদের খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা উচিত। পড়াশোনায় মনোযোগের অভাব দেখা দিতে পারে, তাই ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া জরুরি হতে পারে।
কর্কট (CANCER): কর্কট রাশির জাতক-জাতিকার জন্য এই সপ্তাহটি সন্তোষজনক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সাধারণভাবে স্বাস্থ্য ভালোই থাকতে পারে এবং বাড়ির সংস্কারে বাড়তি খরচ সত্ত্বেও আর্থিক পরিস্থিতি অনুকূল থাকতে পারে। ব্যবসায়ীদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নেওয়া উচিত। চাকরিজীবীরা নতুন কোনও প্রকল্পের দায়িত্ব পেতে পারেন, যার ফলে নতুন কিছু কাজের চাপ আসতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে অহংবোধ প্রভাব ফেলতে পারে, তাই সঙ্গীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন। বিবাহিত দম্পতিদের অতীতের অমীমাংসিত সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে হতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় অবহেলা করা উচিত নয়, কারণ এই সময়ে শিক্ষার ক্ষেত্রেও খরচ বাড়তে পারে।
সিংহ (LEO): এই সপ্তাহে সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের সতর্ক থাকাতে হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দিন, কারণ ছোটখাটো সমস্যাকে অবহেলা করলে তা বড় আকার ধারণ করতে পারে। আর্থিক দিক থেকে পরিস্থিতি মোটামুটি একইরকম থাকতে পারে। সঠিক পরিকল্পনা ছাড়া শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করা বা নতুন কোনও যানবাহন কেনা থেকে বিরত থাকুন। ব্যবসায়ীরা কোনও অভিজ্ঞ পরামর্শদাতার নির্দেশনায় উপকৃত হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখলে, পদোন্নতির সম্ভাবনা বাড়তে পারে। যে শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনার ধারা বা বিষয় পরিবর্তন করার কথা ভাবছেন, তাদের উচিত অহেতুক দেরি না করে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া।
কন্যা (VIRGO): কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সপ্তাহটি অনুকূল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্যের যথাযথ যত্ন নিন এবং বিশ্রাম ও নিজেকে সতেজ করে তোলার জন্য সময় বের করুন। আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকা সত্ত্বেও খরচ বেড়ে যাওয়ার কারণে মানসিক চাপ তৈরী হতে পারে। ব্যবসায়ীদের পেশাগত সম্পর্কগুলো সতর্কতার সঙ্গে পরিচালনা করা উচিত; পাশাপাশি ব্যবসার প্রয়োজনে ভ্রমণ লাভজনক হতে পারে। প্রেম জীবনে ভালো পরিবর্তন আসতে পারে, কারণ অতীতের কোনও ব্যক্তি পুনরায় আপনার জীবনে ফিরে আসতে পারেন। কর্মজীবীরা পেশাগত উন্নতি এবং ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে প্রশংসা লাভ করতে পারেন। যে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার বিষয় পরিবর্তনের কথা ভাবছেন তাদের সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত, যাতে ভবিষ্যতে কোনও জটিলতা না আসে।
তুলা (LIBRA): তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সপ্তাহটি ভালো কাটতে পারে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হোন, বিশেষ করে যদি আপনার পেট বা গলা সংক্রান্ত কোনও সমস্যা থাকে। আর্থিক দিক থেকে, বাহ্যিক আড়ম্বর বজায় রাখতে করা অতিরিক্ত খরচ থেকে বিরত থাকুন, কারণ অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বেড়ে যেতে পারে। ব্যবসায়ীরা নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে নতুন কোনও প্রকল্প বা চুক্তি লাভ করতে পারেন। যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তারা অনুকূল সুযোগ পেতে পারেন। প্রেমজীবনে মানসিক অস্থিরতা দেখা দিতে পারে; অন্যদিকে, বিবাহিত দম্পতিদের ভুল বোঝাবুঝির কারণে নিজেদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হতে না দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা উচিত। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ ধরে রাখার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয় থেকে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয় হতে পারে।
বৃশ্চিক (SCORPIO): বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের এই সপ্তাহে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যের যথাযথ যত্ন নিন, কারণ অবহেলার ফলে এড়ানো সম্ভব এমন জটিলতাও সৃষ্টি হতে পারে। আর্থিক দিক থেকে সপ্তাহটি আশাব্যঞ্জক হতে পারে এবং আপনি নিজের জন্য উদারভাবে অর্থ ব্যয় করতে পারেন। ব্যবসায়ীদের পেশাগত নেটওয়ার্ক বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে, যা নতুন সুযোগ ও আর্থিক লাভের পথ প্রশস্ত করতে পারে। যারা চাকরি করছেন, তাদের আপাতত চাকরি পরিবর্তন না করে বর্তমান পদেই কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত। প্রেমজীবনে মাঝেমধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে, তবে দাম্পত্য জীবন স্থিতিশীল ও সহযোগীমূলক থাকতে পারে। যে শিক্ষার্থীরা নিষ্ঠাবান ও কঠোর পরিশ্রমী, তারা পড়াশোনায় সাফল্য লাভ করতে পারেন।
ধনু (SAGITTARIUS): ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সপ্তাহটি অনুকূল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং বড় কোনও শারীরিক সমস্যার আশঙ্কা নেই। আর্থিক দিক থেকেও সময়টি ইতিবাচক হতে পারে; যারা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের কথা ভাবছেন, তারা আশাব্যঞ্জক ফলাফল পেতে পারেন। প্রেমজীবন সুখকর হতে পারে এবং সঙ্গীর সঙ্গে একান্ত কিছু মুহূর্ত কাটানোর সুযোগ পেতে পারেন। বিবাহিত দম্পতিরা একসঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। ব্যবসায়ীদের এই সময়ে বড় কোনও ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তারা উপযুক্ত সুযোগ পেতে পারেন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে, তাই তাদের আরোও বেশি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।
মকর (CAPRICORN): মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সপ্তাহটি মোটামুটি রকম অনুকূল হতে পারে। স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হোন, বিশেষ করে যদি কোনও পুরনো অসুস্থতা থাকে, তবে সময়মতো চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। আর্থিক পরিস্থিতি ভালো থাকতে পারে, তবে অপ্রয়োজনীয় খরচ নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। ব্যবসায়ীরা স্থিতিশীল বৃদ্ধি ও আর্থিক স্বচ্ছলতা উপভোগ করতে পারেন। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে চাকরি পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকলেও কর্মক্ষেত্রের রাজনীতি থেকে দূরে থাকাই ভালো হতে পারে। প্রেমজীবন প্রেমময় থাকবে এবং বিবাহিত দম্পতিরা একে অপরের সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে একসঙ্গে ভ্রমণ করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় ভালো অগ্রগতি করতে পারে, তবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হতে পারে।
কুম্ভ (AQUARIUS): কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সপ্তাহটি মোটামুটি রকম কাটতে পারে। মাথাব্যথা বা স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকার ফলে চোখের ওপর চাপ পড়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাই চিকিৎসার ক্ষেত্রে দেরি করবেন না। আর্থিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে এবং দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা অনুযায়ী আপনি অবশেষে কিছু কেনাকাটা করতে পারেন। প্রেমজীবন অনুকূল হতে পারে; যারা একা (সিঙ্গেল) আছেন, তারা ভবিষ্যতে ভালো সঙ্গী হতে পারেন এমন কাউকে খুঁজে পেতে পারেন। দাম্পত্য জীবন সুখকর হতে পারে এবং আপনার জীবনসঙ্গী কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা ব্যবসার ভালো অগ্রগতি দেখতে পেতে পারেন এবং নতুন কিছুতে বিনিয়োগের করতে পারেন। যারা নতুন চাকরির সন্ধানে আছেন, তাদের সফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য সপ্তাহটি কার্যকর ও ফলপ্রসূ হতে পারে।
মীন (PISCES): মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সপ্তাহটি মোটামুটি রকম কাটতে পারে। নিয়মিত শরীরচর্চার মাধ্যমে স্বাস্থ্যের সঠিক যত্ন নিন এবং কোনও সংবেদনশীল শারীরিক সমস্যাকে অবহেলা না করে সেদিকে যথাযথ নজড় দিন। আর্থিক ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় খরচ চাপ সৃষ্টি করতে পারে, তাই সতর্কতার সঙ্গে বাজেট করা জরুরি। প্রেমজীবনের চলমান সমস্যাগুলো ধৈর্য ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমাধান না করলে তা আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে। দাম্পত্য জীবন সহযোগী হতে পারে এবং জীবনসঙ্গী আপনার পাশে থাকবেন। পেশা ও ব্যবসার ক্ষেত্রে উন্নতির ও প্রসারের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে কর্মরত ব্যক্তিদের বিনয়ী থাকা উচিত এবং দাম্ভিক আচরণ এড়িয়ে চলা প্রয়োজন। যারা কোনও পেশাগত কোর্সে ভর্তির পরিকল্পনা করছেন, তারা ইতিবাচক ফলাফল পেতে পারেন।