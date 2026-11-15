ছট-কার্তিক-জগদ্ধাত্রী পুজোয় একাধিক যোগ, আগামী সাতদিন মালামাল এই রাশিরা

ছট-কার্তিক-জগদ্ধাত্রী পুজোয় একাধিক যোগ, আগামী সাতদিন মালামাল এই রাশিরা
আজ ছটপুজো ৷ এই সপ্তাহে রয়েছে কার্তিক ও জগদ্ধাত্রী পুজো ৷ বিশেষ দিনগুলিতে আপনার রাশিতে তৈরি হয়েছে বিশেষ যোগ ৷ পড়ুন সাপ্তাহিক রাশিফল ৷
Published : November 15, 2026 at 8:33 AM IST
মেষ (ARIES): মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনি মোটামুটি সন্তুষ্ট থাকলেও শারীরিক দুর্বলতা কিছুটা থাকতে পারে, তাই নিজের যত্ন নিন। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার, কারণ অপ্রয়োজনীয় খরচ বেড়ে যাওয়ায় আর্থিক চাপ তৈরি হতে পারে। ব্যবসায়ীরা সরকারের কোনও স্কিম বা প্রকল্প থেকে বড় সুবিধা পেতে পারেন। চাকরিজীবীদের কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত কাজের চাপ বিরক্ত করতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের জন্য সময় খুব ভালো এবং প্রিয়জনের সঙ্গে আনন্দময় সময় কাটাতে পারবেন। তবে দাম্পত্য জীবনে কোনও বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য হতে পারে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় ভালো সাফল্য পেতে পারেন।
বৃষ (TAURUS): বৃষ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র ফলদায়ক হবে। পেট-সংক্রান্ত কোনও সমস্যা বেশি বিরক্ত করতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আর্থিকভাবে আপনার মন নতুন উপায়ে অর্থ উপার্জনের দিকে থাকবে এবং আয় বাড়ানোর চেষ্টা করবেন। ব্যবসায়ীদের লাভ পেতে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। প্রেমের সম্পর্কে কিছুটা সমস্যা থাকতে পারে এবং প্রিয়জনের সঙ্গে কোনও বিষয় নিয়ে ঝগড়া হতে পারে। দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে মধুরতা বজায় থাকবে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় আগ্রহ ভালো থাকবে এবং পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
মিথুন (GEMINI): মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি খুব ভালো থাকবে। স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দিন, কারণ চোখ, স্নায়ু বা কান-সংক্রান্ত কোনও সমস্যা বিরক্ত করতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকতে হবে। শেয়ার বাজার বা রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগ করার আগে ভালোভাবে ভেবে সিদ্ধান্ত নিন। চাকরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে ভালো লাভ বা সাফল্য পেতে পারেন। আপনার উন্নতি দেখে বিরোধীরা ঈর্ষান্বিত হতে পারে। ব্যবসায়ীরা বয়োজ্যেষ্ঠ বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শে ব্যবসা বাড়াতে সক্ষম হবেন। প্রেমের সম্পর্কে ছোট কোনও ভুলের কারণে ঘনিষ্ঠতা কমতে পারে। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মিলে নতুন কোনও কাজ শুরু করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ইচ্ছা থাকবে, তবে একাগ্রতার অভাব দেখা দিতে পারে।
কর্কট (CANCER): কর্কট রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র থাকবে। গলা-সংক্রান্ত কোনও সমস্যা বিরক্ত করতে পারে, তাই নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দিন। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে। আনন্দের মুহূর্তে এমন কোনও জিনিস কিনে ফেলতে পারেন, যাতে অনেক অর্থ ব্যয় হবে। ব্যবসায়ীরা অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিয়ে ব্যবসা এগিয়ে নিতে পারেন। চাকরিজীবীদের কাজে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা খুব সন্তুষ্ট থাকবেন। প্রেমের সম্পর্কে প্রিয়জনের সঙ্গে কোনও বিষয় নিয়ে বিবাদ হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে অহংকারের কারণে চাপ তৈরি হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য সপ্তাহটি কঠোর পরিশ্রমে ভরা থাকবে।
সিংহ (LEO): সিংহ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ওঠানামায় ভরা থাকবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও শক্তিশালী থাকতে পারে। আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালো থাকলেও খরচ অনেক বেড়ে যেতে পারে, যা দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে। ব্যবসায়ীরা নতুন কিছু মানুষকে ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত করার সুযোগ পেতে পারেন। চাকরিজীবীদের জন্য সপ্তাহটি কঠোর পরিশ্রম ও সংগ্রামে ভরা থাকবে। প্রেমের সম্পর্কে কোনও ভুল বোঝাবুঝির কারণে ওঠানামা দেখা দিতে পারে। দাম্পত্য জীবনে জীবনসঙ্গীর সঙ্গে বাইরে কোথাও ঘুরতে যেতে পারেন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে, কারণ অবহেলা করলে ক্ষতি হতে পারে।
কন্যা (VIRGO): কন্যা রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো থাকবে। স্বাস্থ্য খুব খারাপ থাকবে না, তবে আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে কিছু সমস্যা হতে পারে। আর্থিকভাবে আপনি খোলামনে অর্থ খরচ করতে পারেন, যদিও অর্থের ঘাটতিও অনুভূত হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে কোনও বিষয় নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে অহংকারের কারণে বিবাদ তৈরি হতে পারে। ব্যবসায়ীরা অংশীদারের সঙ্গে বসে ব্যবসার আয় বাড়ানোর পরিকল্পনা করতে পারেন। চাকরিজীবীদের জন্য সময় ভালো এবং চাকরি পরিবর্তন করতে চাইলে সুযোগ অনুকূল হতে পারে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হবে।
তুলা (LIBRA): এই সপ্তাহটি আপনার জন্য মাঝারি ফলদায়ক হবে। প্রেমের সম্পর্কে সময় ভালো এবং আপনি সম্পর্ক নিয়ে বেশ সিরিয়াস থাকবেন। বিয়ের বিষয়েও আলোচনা করতে পারেন। বিবাহিতদের দাম্পত্য জীবন স্বাভাবিক থাকবে, তবে জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কোনও বিষয় নিয়ে মতবিরোধ হতে পারে। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন। পরিবারে কিছুটা অশান্তি থাকতে পারে, যা আপনার মন খারাপের কারণ হতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে খরচ বাড়বে এবং শেষের দিকে পরিবারের সঙ্গে কোনও বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য সময় ভালো এবং পরিশ্রমের ফল পাবেন। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ মানসিক চাপ বাড়াতে পারে, তবে সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকে সমস্যার সমাধান হতে শুরু করবে এবং মানসিক চাপও কমবে। সপ্তাহের শুরু বাদ দিলে ভ্রমণের জন্য বাকি সময় ভালো।
বৃশ্চিক (SCORPIO): বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো থাকবে। স্বাস্থ্য আগের তুলনায় ভালো থাকবে, তবে আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে কিছু শারীরিক সমস্যা হতে পারে। আর্থিক দিক থেকে সময় ভালো এবং সম্পত্তি কিনতে চাইলে সময় অনুকূল। ব্যবসায়ীরা উন্নতির নতুন সুযোগ পেতে পারেন। চাকরিজীবীদের কর্মক্ষেত্রে কিছুটা সতর্ক থাকা দরকার। প্রেমের সম্পর্কে সময় ভালো এবং কোনও পুরনো সঙ্গী আবার জীবনে ফিরে আসতে পারেন। দাম্পত্য জীবনে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে বিবাদ হতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। শিক্ষার্থীদের খারাপ বন্ধুদের সঙ্গ এড়িয়ে চলতে হবে, নইলে পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়তে পারেন।
ধনু (SAGITTARIUS): ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো থাকলেও আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে কিছু সমস্যা হতে পারে। আর্থিক অবস্থাও স্বাভাবিক থাকবে। অপ্রয়োজনীয় ঝামেলা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। ব্যবসায় আপনার দক্ষতা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে। চাকরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে মনোযোগ দিয়ে কাজ করবেন। প্রেমের সম্পর্কে আপনি সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্ক আরও এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। দাম্পত্য জীবনে ভালোবাসা বজায় থাকবে। তবে শিক্ষার্থীদের জন্য সময় কিছুটা চ্যালেঞ্জিং, মন পড়াশোনার বদলে অন্যদিকে বেশি যেতে পারে ৷
মকর (CAPRICORN): এই সপ্তাহটি আপনার জন্য সাধারণভাবে ফলদায়ক হবে। প্রেমের সম্পর্কে থাকা ব্যক্তিদের জন্য সময় ভালো এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়বে। সম্পর্ককে আরও গভীরভাবে বুঝতে পারবেন। বিবাহিতদের দাম্পত্য জীবন শক্তিশালী থাকবে এবং জীবনসঙ্গী আপনাকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার চেষ্টা করবেন। নতুন কিছু করার চিন্তা মাথায় আসতে পারে এবং প্রচলিত ধারা থেকে আলাদা কিছু করার ইচ্ছাও বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে ভালো ফল পাবেন, তবে অতিরিক্ত কৃত্রিম বা দেখনদারি আচরণ ক্ষতি করতে পারে। বসের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে এবং অন্যদের সহযোগিতাও পাবেন। ব্যবসায়ীরা নতুন কোনও মেশিন বা সরঞ্জাম স্থাপনে সফল হতে পারেন। আয় মোটামুটি থাকবে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা উপভোগ করবেন। ভ্রমণের জন্য সপ্তাহের মাঝামাঝি ও শেষের দিনগুলো ভালো।
কুম্ভ (AQUARIUS): কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে। পা বা স্নায়ু-সংক্রান্ত কোনও সমস্যা হতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন। আর্থিক অবস্থার জন্য সময় ভালো। সন্তানদের জন্য বা বাড়ির সাজসজ্জায় বেশি অর্থ ব্যয় করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা কাজের সূত্রে নতুন কিছু মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন। চাকরিজীবীদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভালো সমন্বয় বজায় রাখতে হবে। প্রেমের সম্পর্কে খুব সতর্ক থাকতে হবে, কারণ ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মিলে নতুন কোনও কাজ শুরু করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় সাফল্য পেতে অনেক পরিশ্রম করতে হবে।
মীন (PISCES): মীন রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহে কিছুটা সতর্ক থাকতে হবে। কোনও শারীরিক সমস্যা হলে সময়মতো চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। সম্পত্তি-সংক্রান্ত বিনিয়োগের জন্য সময় ভালো হতে পারে, তবে গাড়ি কেনা বা শেয়ার বাজারে অর্থ বিনিয়োগ করলে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীরা হঠাৎ এমন কোনও লাভ পেতে পারেন, যা তাঁরা আশা করেননি। চাকরিজীবীদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার চেষ্টা করতে হবে এবং সরকারি কোনও বিবাদ থেকে দূরে থাকা ভালো। প্রেমের সম্পর্কে অহংকার এড়িয়ে চলুন। দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক সমন্বয় বজায় রাখা জরুরি। শিক্ষার্থীদের সতর্কভাবে পড়াশোনা করতে হবে, নইলে মন অন্যদিকে চলে যেতে পারে।