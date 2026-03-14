নয়া সপ্তাহে লাভের মুখ দেখবেন এই রাশিরা, আর কী ঘটবে সাতদিনে?

নয়া সপ্তাহে লাভের মুখ দেখবেন এই রাশিরা, আর কী ঘটবে সাতদিনে?
প্রতিদিনের পাশাপাশি এবার জেনে নিন এই সপ্তাহ (15 থেকে 21 মার্চ) কেমন যাবে ৷ আপনার জন্য রইল ইটিভি ভারতের সাপ্তাহিক রাশিফল ৷
Published : March 14, 2026 at 7:20 PM IST
মেষ (ARIES): মেষ রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি সেরা হতে পারে, স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়া প্রয়োজন, যদি আপনি সুস্থ থাকেন তবেই আপনি রোগকে বিদায় জানাতে পারবেন, আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য আপনার দক্ষতা দেখাতে পারেন, ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা এগিয়ে নিতে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন, চাকরিজীবীদের জন্য সময়টি ভালো যেতে পারে, তারা পদোন্নতি পেতে পারেন, প্রেমের সম্পর্কে কিছু সমস্যা হতে পারে, আপনার প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, আপনি আপনার বৈবাহিক সম্পর্ক নিয়েও চিন্তিত হতে পারেন, আপনার জীবনসঙ্গীর আচরণ আপনার প্রতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হতে পারে, যদি শিক্ষার্থীরা কোনও প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তবে তারা তাতে সাফল্য পেতে পারে, তবে কিছু মানুষের স্বপ্ন ভাঙতে পারে।
বৃষ (TAURUS): বৃষ রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো হতে পারে, আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি একটু সতর্ক থাকতে হতে পারে, আপনি আহত হতে পারেন বা চোখের সমস্যায় ভুগতে পারেন, আর্থিক অবস্থা ভালো থাকতে পারে, আপনার আয় অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে, ব্যবসায়ীদের বিদেশে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেতে পারে এবং তাদের পরিকল্পনা সফল হতে পারে, যার কারণে আপনার ব্যবসা অনেক এগিয়ে যেতে পারে, চাকরিজীবীরা তাদের কঠোর পরিশ্রম অনুসারে ফল পেতে পারেন, এই সপ্তাহটি প্রেমের সম্পর্কের জন্যও ভালো হতে পারে, আপনার এবং আপনার সঙ্গীর মধ্যে প্রচুর ভালোবাসা থাকতে পারে, বিবাহিতদের মধ্যে ভালোবাসা এবং ব্যক্তিগত স্পর্শ অনেক বাড়তে পারে, শিক্ষার্থীদের জন্য সময়টি খুব ভালো হতে পারে, তারা তাদের পড়াশোনায় প্রচুর সাফল্য পেতে পারে, উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা বিদেশে পড়াশোনা করার সুযোগ পেতে পারে।
মিথুন (GEMINI): মিথুন রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো হতে পারে, এই সপ্তাহে আপনার স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে, মানসিক চাপ আপনার উপর প্রভাব ফেলতে পারে, আপনার আর্থিক পরিস্থিতির জন্য আপনি সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন, আপনার ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে, তবে আপনার আয়ের উপর তার কোনও প্রভাব পড়বে না, ব্যবসায়ীদের জন্য সময়টি খুব ভালো যেতে পারে, আপনার ব্যবসা নতুন উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে, চাকরিজীবীদের জন্যও সময়টি ভালো যেতে পারে, যে কোনও ধরনের অহংকার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন, প্রেমের সম্পর্কের জন্য সময়টি ভালো হতে পারে, আপনি আপনার সম্পর্ককে বুদ্ধিমানের সঙ্গে পরিচালনা করার চেষ্টা করতে পারেন, প্রেম আপনাদের মধ্যে থাকবে, বিবাহিতদের মধ্যের সমস্ত সমস্যার সমাধান হতে পারে, শিক্ষার্থীদের জন্য সময়টি কিছুটা সমস্যাজনক হতে পারে, আপনার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, আপনার মন পড়াশোনা থেকে বিক্ষিপ্ত হতে পারে।
কর্কট (CANCER): কর্কট রাশির লোকেদের জন্য সপ্তাহটি মিশ্র হতে পারে। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আপনি জিমে যোগ দিতে পারেন অথবা হালকা ব্যায়াম করতে পারেন, আর্থিক অবস্থা ভালো থাকতে পারে, কিন্তু অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় আপনার মাথাব্যথার কারণে হতে পারে। ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসাকে এগিয়ে নিতে নতুন কিছু মানুষের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। চাকরিজীবীদের কর্মক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত, তর্ক-বিতর্ক থেকে দূরে থাকা উচিত, অন্যথায় তাদের চাকরি বিপদে পড়তে পারে, প্রেমের সম্পর্কের জন্য সপ্তাহটি ভালো হতে পারে, আপনি আপনার প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে কোথাও বাইরে যেতে পারেন, তারা পুরনো অভিযোগ ভুলে পরিবারের সদস্যদের তারাসঙ্গে কথা বলতে পারে, শিক্ষার্থীদের জন্য সময় খুব ভালো যেতে পারে, প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনার নাম উজ্জ্বল হতে পারে, উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন।
সিংহ (LEO): এই সপ্তাহটি সিংহ রাশির লোকেদের জন্য ভালো হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, চাপ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন এবং নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। আপনার আর্থিক অবস্থা ভালো থাকতে পারে এবং আপনি আপনার আরাম-আয়েশের জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারেন। আপনার প্রেমের জীবনে উত্থান-পতন হতে পারে। আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে, আপনাকে একসঙ্গে কিছু সময় কাটাতে হতে পারে। বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আপনার জীবনসঙ্গী তাদের সঙ্গীর জন্য বিশেষ কিছু করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা কেবল কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমেই সাফল্য পেতে পারেন। চাকরিজীবীরা তাদের কর্মক্ষেত্রে সম্মান পেতে পারেন। শিক্ষার্থীরা তাদের বিষয়ের বাইরের বই পড়ে আরও জ্ঞান অর্জন করতে এবং তাদের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করতে পারেন।
কন্যা (VIRGO): কন্যা রাশির লোকেদের জন্য সপ্তাহটি মিশ্র হতে পারে, এই সপ্তাহটি আপনার স্বাস্থ্যের জন্য কিছুটা সমস্যাজনক হতে পারে, আপনার কোনও ধরণের আঘাত লাগতে পারে, আর্থিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনাকে সতর্ক থাকতে হতে পারে, আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হতে পারে, ব্যবসায়ীদের জন্য সময়টি ভালো হতে পারে, সরকারি খাতে আপনার কিছু সুবিধা হতে পারে, চাকরিজীবীরা পদোন্নতির বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, প্রেমের সম্পর্কের জন্য সময়টি ভালো যেতে পারে, আপনার সঙ্গীর প্রতি আপনার ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারেন, বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন হতে পারে, শিক্ষার্থীরা তাদের পেশা গড়ার জন্য যে সমস্ত কঠোর পরিশ্রম করেছে তার ফল পেতে পারেন।
তুলা (LIBRA): তুলা রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি সতর্কতামূলক সপ্তাহ হতে পারে। স্বাস্থ্যের কথা বলতে গেলে, স্বাস্থ্যের জন্য সপ্তাহটি স্বাভাবিক থাকতে পারে, তবে যে কোনও ধরনের আঘাত এড়াতে চেষ্টা করুন। ব্যবসায়ীদের জন্য সময়টি ভালো যেতে পারে। আপনি আপনার প্রযুক্তিগত চিন্তাভাবনা দিয়ে আপনার ব্যবসা এগিয়ে নেওয়ার কথা ভাবতে পারেন। চাকরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে নতুন কিছু কাজ পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কের বিষয়ে আপনাকে সতর্ক থাকতে হতে পারে। আপনার সঙ্গী কোনও তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে জড়িত হতে পারেন। বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কোনও বিষয় নিয়ে তর্ক হতে পারে। ভালোবাসার সঙ্গে বিষয়টি সমাধান করার চেষ্টা করুন।
বৃশ্চিক (SCORPIO): বৃশ্চিক রাশির লোকেদের জন্য সপ্তাহটি ভালো যেতে পারে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, যদি আপনি মাধব পদার্থ গ্রহণ করেন, তাহলে সেগুলো থেকে দূরে থাকুন। সপ্তাহের শুরুতে আপনি আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণ করুন, আপনার আর্থিক পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য সময় ভালো যেতে পারে। আপনি যদি আপনার ব্যবসাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন, তাহলে আপনি প্রচুর লাভ করতে পারেন। চাকরিজীবীদের তাদের কর্মক্ষেত্রে খুব কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য সময়টা ভালো হতে পারে। আপনি আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে আপনার হৃদয়ের অনুভূতি ভাগ করতে নিতে পারেন। আপনার সঙ্গী খুব খুশি হতে পারেন। শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনার প্রতি খুব যত্নবান হতে পারে এবং তারা তাদের পেশায় নিজেদের জন্য নাম তৈরি করতে পারে। উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদেরও সতর্ক থাকা উচিত।
ধনু (SAGITTARIUS): এই সপ্তাহটি ধনু রাশির জন্য কিছু উত্থান-পতন বয়ে আনতে পারে, আপনার স্বাস্থ্যের কথা বললে, স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নিন, যদি আপনি কোনওরূপ মাদক সেবন করেন তবে তা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন, আর্থিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রে অর্থের বিষয়ে কোনও ধরনের বিনিয়োগ করবেন না, আপনার ক্ষতি হতে পারে, ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় উন্নতি করতে পারেন, আপনি ব্যবসা এগিয়ে নেওয়ার জন্য অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন, আপনি তাতে লাভবান হতে পারেন, চাকরিজীবীরা তাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাদের পদোন্নতির বিষয়ে কথা বলতে পারেন, আপনি প্রেমের সম্পর্কে উত্থান-পতনের মুখোমুখি হতে পারেন, আপনার প্রিয় সঙ্গীকে আপনার ভালোবাসার কথা বোঝানোর চেষ্টা করা উচিত, বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চাপ কম থাকতে পারে, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় আগ্রহ কম হতে পারে, যার কারণে তারা সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।
মকর (CAPRICORN): মকর রাশির লোকেদের জন্য সপ্তাহটি ভালো যেতে পারে। স্বাস্থ্যের প্রতি আপনার যত্নবান হওয়া প্রয়োজন; অন্যথায়, তার অবনতি হতে পারে। আর্থিক অবস্থা খুব শক্তিশালী হতে পারে। অর্থের ক্রমাগত প্রবাহ থাকতে পারে, যার কারণে আপনি আপনার সমস্ত মুলতুবি কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা কোনও সমস্যার কারণে তাদের অংশীদারদের সঙ্গে চাপের সম্মুখীন হতে পারে। চাকরিজীবীদের জন্য সময়টা ভালো নাওহতে পারে; আপনি যেখানে আছেন সেখানেই কাজ চালিয়ে যান। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, সময়টি ভালো থাকতে পারে। আপনার এবং আপনার সঙ্গীর মধ্যে একে অপরের প্রতি ভালবাসা খুবই দৃঢ় হতে পারে। বৈবাহিক সম্পর্ক দৃঢ় থাকতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গী আপনাকে এমন কিছু বলতে পারে যা আপনাকে আবেগপ্রবণ করে তুলতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য সময়টি ভালো হতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় পূর্ণ মনোযোগ থাকতে পারে। আপনি কোনও পুরষ্কারও পেতে পারেন।
কুম্ভ (AQUARIUS): কুম্ভ রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি গড়পড়তা হতে পারে, আপনার স্বাস্থ্যের কথা বললে, তা একেবারে ঠিকঠাক থাকবে, তবে যে কোনও ধরনের অসাবধানতা ব্যয়বহুল প্রমাণিত হতে পারে, আর্থিক পরিস্থিতির দিক থেকেও সপ্তাহটি ভালো যেতে পারে, আপনি বিনিয়োগ করতে পারেন, ব্যবসায়ীদের ব্যবসাও খুব ভালো অবস্থানে যেতে পারে, যা আপনি কখনও কল্পনাও করেননি, চাকরিজীবীরা তাদের কর্মক্ষেত্রে আনন্দের সঙ্গে কাজ করতে পারেন, প্রেমের সম্পর্কের কথা বললে, আপনি নিজ বুদ্ধিমত্তা দিয়ে আপনার প্রিয়জনের হৃদয়ে জায়গা করে নিতে পারেন, আপনার পারিবারিক জীবনে সতর্কতার জন্য আপনি সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন, শিক্ষার্থীদের জন্য সময়টি খুব ভালো যেতে পারে, তাদের মন পড়াশোনায় কেন্দ্রীভূত হতে পারে।
মীন (PISCES): মীন রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের কথা বলতে গেলে, সপ্তাহের শুরুতে আপনি হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। আর্থিক পরিস্থিতির কথা বলতে গেলে, আপনার ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে এবং আপনার আয়ও ভালো হরে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য সময়টি খুব ভালো হতে পারে। আপনি আপনার পরিবারের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পেতে পারেন, যার কারণে আপনি আপনার ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনি খুব উচ্চ পদ পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কের জন্য এটি ভালো সময় হতে পারে। আপনাকে আপনার প্রিয়জনের কাছ থেকে দূরে যেতে হতে পারে, তবে সম্পর্কের মধুরতা বজায় থাকবে। বৈবাহিক সম্পর্ক খুব সুখের হতে পারে। আপনার শিক্ষা এবং জ্ঞানের কথা বলতে গেলে, এই সপ্তাহে আপনাকে পড়াশোনার ক্ষেত্রে কোনও ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে না।