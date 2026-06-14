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আষাঢ়ের পয়লা থেকে বদলাবে জীবন, নয়া সপ্তাহে লক্ষ্মী-গণেশের পুজোয় হবে প্রাপ্তি

আগামী পরশু আষাঢ়ের পয়লা ৷ সপ্তাহ শেষে রয়েছে জামাইষষ্ঠী ৷ আগামী সাতদিন (14 থেকে 20 জুন) কেমন যাবে জানুন ইটিভি ভারতের সাপ্তাহিক রাশিফলে ৷

WEEKLY HOROSCOPE IN BANGLA
সাপ্তাহিক রাশিফল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 14, 2026 at 8:41 AM IST

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মেষ (ARIES): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি সামগ্রিকভাবে স্থিতিশীল থাকতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনাকে সতর্ক থাকতে হতে পারে; যদি কোনও শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়, তবে দেরি না করে রক্তপরীক্ষার মতো যথাযথ ডাক্তারি পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। আর্থিকভাবে, ক্রমবর্ধমান খরচ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত জরুরি হতে পারে; কারণ খরচের সঠিক ব্যবস্থাপনা না করা হলে অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের কারণে আর্থিক টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে। আর্থিক বিষয়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখা আপনাকে স্থিতিশীলতা রক্ষায় সহায়তা করতে পারে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে অংশীদারের সঙ্গে মতবিরোধের সম্ভাবনা রয়েছে, তাই পারস্পরিক যোগাযোগে স্বচ্ছতা এবং ধৈর্য আবশ্যক হতে পারে । কর্মজীবীদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশিকা সতর্কতার সঙ্গে মেনে চলা উচিত; এর ফলে কর্মক্ষেত্রে আপনার মর্যাদা অটুট থাকবে এবং আপনি প্রশংসা অর্জন করতে পারবেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে সময়টি মোটামুটি অনুকূল; তবে আপনাকে পড়াশোনায় আরও বেশি মনোনিবেশ করতে এবং মনোযোগ বিঘ্নিত করে এমন বিষয়গুলো এড়িয়ে চলতে হতে পারে । ধারাবাহিক প্রচেষ্টা এবং একাগ্রতা আপনাকে আরও ভালো ফলাফল অর্জন করতে এবং পড়াশোনায় স্থিতিশীল অগ্রগতি বজায় রাখতে সহায়তা করতে পারে ।

বৃষ (TAURUS): বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি সামগ্রিকভাবে অনুকূল এবং ফলপ্রসূ হতে পারে। যারা প্রেমের সম্পর্কে রয়েছেন, তারা পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং বোঝাপড়ায় উন্নতি অনুভব করতে পারেন, যার ফলে আপনাদের সম্পর্কের বন্ধন আরও দৃঢ় হতে পারে। বিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের জীবনসঙ্গীদের পূর্ণ সমর্থন ও সঙ্গের সঙ্গে একটি স্থিতিশীল গার্হস্থ্য জীবন উপভোগ করতে পারেন। আপনি সৃজনশীলভাবে চিন্তা করতে এবং গতানুগতিক ধারার বাইরের নতুন কোনও ধারণা অন্বেষণ করতে অনুপ্রাণিত বোধ করতে পারেন, যা ইতিবাচক ফলাফলের দিকে পরিচালিত করতে পারে। পেশাগত ক্ষেত্রে আপনি ভালো ফলাফল অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে; তবে নিজের স্বকীয়তা বজায় রাখতে কৃত্রিম আচরণ পরিহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ইতিবাচক থাকতে পারে, যার ফলে আপনি স্বীকৃতি এবং সহায়তা লাভ করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন বা তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের আধুনিকায়নে সফল হতে পারেন, যা ব্যবসার বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে। আর্থিকভাবে, আপনার আয় স্থিতিশীল থাকতে পারে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় আনন্দ খুঁজে পেতে পারে এবং শেখার বিষয় গভীরভাবে মনোনিবেশ করতে পারে। ভ্রমণের পরিকল্পনাগুলো বাস্তবে রূপ নিতে পারে; বিশেষ করে সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় এবং পরবর্তী দিনগুলো ভ্রমণের জন্য অত্যন্ত শুভ হতে পারে।

মিথুন (GEMINI): মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি মাঝারি মাপের হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, পেট জনিত সমস্যাগুলোকে অবহেলা করা উচিত নয়; কারণ এতে পরবর্তীকালে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে আপনি বিচক্ষণতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিতে পারেন, যা আপনার খরচ কমাতে এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা বাড়াতে সহায়তা করতে পারে। ব্যবসায়ীরা উৎসাহী বোধ করতে এবং কোনও নতুন উদ্যোগ শুরু করার কথা বিবেচনা করতে পারেন, যা ভবিষ্যতে লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। কর্মজীবীদের কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস পরিহার করা উচিত; কারণ এর ফলে কাজে কোনও বাধা বা ভুলভ্রান্তি হতে পারে। একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখা আপনার জন্য হিতকারী হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে, যার ফলে সঙ্গীর সঙ্গে মনোমালিন্য দেখা দিতে পারে; তাই এই সময়ে ধৈর্য ধরা এবং পারস্পরিক যোগাযোগ বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দাম্পত্য জীবন বেশ সুখকর থাকতে পারে; আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কোন ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন, যা আপনাদের পারস্পরিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য পড়াশোনার জন্যে সময়টি বেশ অনুকূল হতে পারে; তারা শেখার প্রতি কৌতূহল ও আগ্রহ দেখাতে পারে। যেসব বিষয়ে তারা দুর্বল, সেগুলোর প্রতি বাড়তি মনোযোগ দিলে তারা শিক্ষাক্ষেত্রে আরও ভালো অগ্রগতিতে সক্ষম হতে পারে।

কর্কট (CANCER): কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটিতে ভারসাম্যপূর্ণ ও সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনার অবস্থা মোটামুটি স্থিতিশীলই থাকতে পারে; তবে দাঁত সংক্রান্ত ছোটখাটো সমস্যা আপনাকে কিছুটা ভোগাতে পারে, যার জন্য যথাসময়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। আর্থিক ক্ষেত্রে আপনাকে বেশ সতর্ক থাকতে হবে; কারণ কোনও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কেনার পিছনে আপনার বেশ বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয় হতে পারে, যা আপনার সঞ্চয়ের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। ব্যবসায়ীদের তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে; কারণ সামান্য অবহেলাও বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কর্মজীবীদের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস পরিহার করা উচিত এবং কর্মক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় রাখতে একটি বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখা প্রয়োজন। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সময়টি কিছুটা সমস্যার হতে পারে; কারণ অতিরিক্ত কথা বলা বা ভুল বোঝাবুঝির কারণে সঙ্গীর সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। ধৈর্য ধরে থাকলে উপকার হতে পারে। এছাড়া, কর্মজীবীদের তাদের পেশাগত পরিবেশে অনর্থক বিবাদ এড়িয়ে চলা উচিত। সারা সপ্তাহ জুড়ে শান্ত ও স্থিরচিত্ত আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সামলে নিতে সক্ষম করতে পারে।

সিংহ (LEO): সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি ফলদায়ক হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে এবং ছোটখাটো সমস্যাগুলোও উপেক্ষা করা চলবে না; কারণ অবহেলা করলে সেগুলো বড় আকার ধারণ করতে পারে। আর্থিক দিক থেকে আপনার খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে; তবে আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে, যা আপনাকে বড় কোনও দুশ্চিন্তা ছাড়াই আপনার আর্থিক পরিস্থিতি সামলাতে সাহায্য করতে পারে। ব্যবসায়ীদের ঝুঁকি এড়াতে যথাযথ চিন্তাভাবনার পরেই অর্থ বিনিয়োগ করা উচিত। কর্মজীবীরা তাদের পেশাগত জীবনে ভালো সুযোগের সন্ধান পেতে পারেন এবং তাদের আয়ের বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা রয়েছে, যা তাদের মনে সন্তুষ্টি এনে দিতে পারে। প্রেমের সম্পর্কগুলো ইতিবাচক থাকতে পারে এবং সঙ্গীদের মধ্যে গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধাবোধ বজায় থাকবে। তবে দাম্পত্য জীবনে কিছু টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে, যার মোকাবিলায় ধৈর্য ও পারস্পরিক বোঝাপড়া অত্যন্ত জরুরি হতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের বাড়তি প্রচেষ্টা চালাতে হতে পারে। উচ্চশিক্ষারতরা কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন; তবে লক্ষ্য অর্জনের পথে আসা বাধাগুলো অতিক্রম করতে হলে তাদের অবশ্যই একাগ্রচিত্ত থাকতে হবে।

কন্যা (VIRGO): কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি কিছু প্রতিকূলতা নিয়ে আসতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে পারেন; তাই সুস্বাস্থ্য ও মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে বিশেষ যত্ন নেওয়া এবং ধ্যান বা যোগব্যায়ামের মতো অভ্যাসগুলো আয়ত্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। আর্থিক দিক থেকে আপনাকে সতর্ক থাকতে হতে পারে এবং নতুন কোনও বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকা উচিত, কারণ এতে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীদের জন্য এই সপ্তাহটি বেশ অনুকূল হতে পারে; তাদের বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে তারা সফলভাবে নিজেদের ব্যবসার প্রসার ঘটাতে সক্ষম হতে পারেন। কর্মজীবীরা একটি ইতিবাচক সময়ের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন এবং তাদের পেশাগত জীবনে উন্নতি ও অগ্রগতির নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছুটা চড়াই-উতরাই দেখা দিতে পারে এবং সঙ্গীর সঙ্গে সাময়িক দূরত্ব তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে দাম্পত্য জীবন আনন্দদায়ক ও সন্তোষজনক হতে পারে, যা আপনাকে মানসিক প্রশান্তি এনে দিতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী হতে হবে, বিশেষ করে অধ্যয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার বিষয়ে তাদের সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন।উচ্চশিক্ষার্থীদের জন্য এই সময়টি বেশ অনুকূল হতে পারে; এ সময়ে বিদেশে পড়াশোনার সুযোগ তৈরি হতে পারে কিংবা শিক্ষাজীবনে নতুন কোন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হতে পারে।

তুলা (LIBRA): তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি সামগ্রিকভাবে অনুকূল থাকতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, আপনার বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত এবং একটি সুশৃঙ্খল রুটিন মেনে চলা প্রয়োজন—যার মধ্যে নিয়মিত শরীরচর্চা এবং দৈনন্দিন কাজকর্মের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আর্থিকভাবে এই সময়টি অত্যন্ত শক্তিশালী হতে পারে; খরচ বৃদ্ধি পেলেও অর্থের কোনও অভাব হবে না। আপনার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে, যা আপনার মনে সন্তুষ্টি ও স্থিতিশীলতা নিয়ে আসতে পারে। কর্মজীবীদের জন্য এটি একটি ইতিবাচক সময় হতে পারে এবং তাঁদের আটকে থাকা কোনও ইনসেনটিভ বা সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, ব্যবসায়ীদের কিছু নির্দিষ্ট সমস্যা আসতে পারে , তাই তাঁদের পরিস্থিতি সতর্কতার সঙ্গে সামলাতে হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কগুলো অত্যন্ত ইতিবাচক থাকবে এবং আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আনন্দের মুহূর্ত উপভোগ করতে পারেন, যদিও ছোটখাটো মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে শান্তভাবে সমস্যাগুলোর সমাধান করাই বাঞ্ছনীয় হতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার প্রতি আরও গুরুত্ব সহকারে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন; কারণ কাঙ্খিত শিক্ষাগত সাফল্য অর্জনের জন্য একাগ্রতা এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টা অপরিহার্য হতে পারে।

বৃশ্চিক (SCORPIO): বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহে জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনার সতর্ক থাকা উচিত, কারণ মাথাব্যথা বা মানসিক চাপজনিত সমস্যা আপনাকে ভোগাতে পারে। আর্থিকভাবে পরিস্থিতি শক্তিশালী থাকতে পারে এবং অর্থের কোনও বড় অভাব দেখা দেবে না; তবে আপনি ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জন্য এই সময়টিকে অত্যন্ত অনুকূল হতে পারে এবং কোন নারী সহযোগীর সহায়তা তাঁদের ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলো সফলভাবে সম্প্রসারিত করতে সাহায্য করতে পারে। কর্মজীবীরা তাঁদের পেশাগত জীবনে উন্নতি ও অগ্রগতির সুযোগ পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কগুলো স্থিতিশীল থাকতে পারে এবং পারস্পরিক বিশ্বাস ও বোঝাপড়া আপনাদের সম্পর্কের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করতে পারে। দাম্পত্য জীবনও সম্প্রীতিপূর্ণ থাকতে পারে, যদিও আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা চিন্তিত বোধ করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের জন্য এই সপ্তাহটি অনুকূল হতে পারে; কারণ পড়াশোনার প্রতি তাঁদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে পারে এবং তাঁরা তাঁদের শিক্ষাগত দায়িত্বগুলোর প্রতি মনোযোগী থাকবেন—যার ফলে শেখার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফল এবং ধারাবাহিক অগ্রগতি আসতে পারে।

ধনু (SAGITTARIUS): ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি ফলদায়ক হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, আপনি পেটের সমস্যাজনিত জটিলতার সম্মুখীন হতে পারেন; তাই নিজের সঠিক যত্ন নেওয়া এবং একটি সুষম খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। আর্থিক দিক থেকে সময়টি বেশ অনুকূল হতে পারে; অর্থের কোনও অভাব হবে না, যার ফলে আপনি বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই আপনার যাবতীয় খরচ সামলাতে পারবেন। ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসার প্রসার ঘটানোর জন্য নতুন কোনও সুযোগ বা কৌশল খুঁজে পেতে পারেন, যা তাদের ব্যবসায় বৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা নিয়ে আসতে পারে। কর্মজীবীদের জন্য সময়টি বেশ স্থিতিশীল হতে পারে; তবে কর্মক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবেশ বজায় রাখতে সহকর্মীদের সঙ্গে কোনও প্রকার বিবাদে জড়ানো থেকে তাদের বিরত থাকা উচিত। দাম্পত্য জীবন সম্প্রীতিপূর্ণ থাকতে পারে; জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনার বোঝাপড়া এবং সম্পর্কের মধুরতা বৃদ্ধি পেতে পারে। শিক্ষার্থীদের—বিশেষ করে যারা উচ্চশিক্ষায় নিয়োজিত—কিছু প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে পারে; যার জন্য তাদের বাড়তি পরিশ্রম ও একাগ্রতার প্রয়োজন হতে পারে। সব মিলিয়ে, এই সপ্তাহে ধৈর্য, নিয়মানুবর্তিতা এবং লক্ষ্যমুখী দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখলে জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে আপনি সুষম ও কাঙ্খিত অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হতে পারেন।

মকর (CAPRICORN): মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি সামগ্রিকভাবে স্থিতিশীল হলেও কিছুটা সতর্কতার দাবি রাখে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, বাইরের খাবার এড়িয়ে চলা আপনার জন্য হিতকর হতে পারে; কারণ এ ধরনের খাবার আপনার শারীরিক সুস্থতাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে এবং অস্বস্তি বা শারীরিক পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। খাদ্যাভ্যাসের প্রতি যত্নশীল হলে আপনি শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হতে পারেন। আর্থিক দিক থেকে সময়টি বেশ শক্তিশালী হতে পারে; অর্থ উপার্জনের নতুন সুযোগ আপনার সামনে আসতে পারে, যার ফলে আপনার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে এবং আপনি সামগ্রিকভাবে সন্তুষ্টি লাভ করতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জন্য এই সময়টিকে অত্যন্ত অনুকূল হতে পারে এবং তারা সফলভাবে তাদের ব্যবসার পরিধি বা কার্যক্রম সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কগুলো বেশ ইতিবাচক থাকতে পারে ; আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন, যা আপনাদের পারস্পরিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করতে পারে। কর্মজীবীদের কর্মক্ষেত্রে কোনও প্রকার বিবাদ বা সংঘাত এড়িয়ে চলা এবং সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা উচিত। শিক্ষার ক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীদের অবশ্যই অত্যন্ত মনোযোগী ও সতর্ক থাকতে হবে এবং মনোযোগ বিঘ্নিত করে এমন বিষয়গুলো এড়িয়ে চলতে হবে; কারণ অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় নষ্ট করলে তা তাদের শিক্ষাগত অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে এবং তাদের উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দিতে পারে।

কুম্ভ (AQUARIUS): কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি সামগ্রিকভাবে অনুকূল হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনি সন্তুষ্ট বোধ করতে পারেন; তবে দুর্ঘটনা এড়াতে গাড়ি চালানো বা যানবাহন পরিচালনার সময় আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। আর্থিকভাবে আপনার অবস্থান শক্তিশালী থাকতে পারে এবং আয়ের বৃদ্ধি আপনার আর্থিক স্থিতিশীলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য এই সময়টি লাভজনক হতে পারে এবং তারা তাদের ব্যবসার প্রসারে বাড়তি প্রচেষ্টা চালিয়ে সফল হতে পারেন। কর্মজীবীদের কর্মক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত, কারণ কর্মক্ষেত্রে কারোর গোপন তথ্য ফাঁস করে দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার জন্য কিছু সমস্যা তৈরি করতে পারে। প্রেমের সম্পর্ক অত্যন্ত ইতিবাচক হতে পারে; সঙ্গীর সঙ্গে আপনার মানসিক বন্ধন দৃঢ় হতে পারে এবং ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। দাম্পত্য জীবনে ছোটখাটো টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে, তবে ধৈর্য এবং পরিবারের সদস্যদের—বিশেষ করে সন্তানদের—সহযোগিতায় সেই সমস্যাগুলো সমাধান করা সম্ভব হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য এই সময়টি অনুকূল হতে পারে; তারা আত্মবিশ্বাসী বোধ করবে এবং শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে, যা তাদের পড়াশোনায় মনোযোগী ও অনুপ্রাণিত থাকতে সাহায্য করতে পারে।

মীন (PISCES): মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটিতে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, আপনি দাঁত বা মুখের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন; তাই সময়মতো যত্ন নেওয়া এবং সঠিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি হতে পারে। আর্থিকভাবে আপনার অবস্থা শক্তিশালী থাকতে পারে এবং অর্থের কোনও বড় সঙ্কট দেখা দেবে না; তবে অনৈতিক উপায়ে অর্থ উপার্জন করা থেকে আপনার বিরত থাকা উচিত। কর্মজীবীরা তাদের আয় বৃদ্ধি এবং আর্থিক অবস্থান উন্নত করার ভালো সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা তাদের দক্ষতা প্রদর্শনের এবং সফলভাবে তাদের ব্যবসার প্রসার ঘটানোর সুযোগ পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্ক স্থিতিশীল থাকতে পারে এবং সঙ্গীর প্রতি গভীর অনুরাগ ও প্রেম বজায় থাকতে পারে। দাম্পত্য জীবন সুখকর হতে পারে এবং আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সুখী ও পরিতৃপ্ত বোধ করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের জন্য এই সপ্তাহটি অনুকূল হ্তে পারে, কারণ পড়াশোনার প্রতি তাদের মনোযোগ বৃদ্ধি পেতে পারে। উচ্চশিক্ষার্থীরা কিছু ছোটখাটো কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন; তাই শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে তাদের অধ্যবসায়ী ও নিষ্ঠাবান থাকা প্রয়োজন।

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