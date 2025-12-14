নয়া সপ্তাহে একাধিক চমক, বদলে যেতে পারে ভাগ্য; দেখুন সাপ্তাহিক রাশিফল

নয়া সপ্তাহে একাধিক চমক, বদলে যেতে পারে ভাগ্য; দেখুন সাপ্তাহিক রাশিফল
প্রতিদিনের পাশাপাশি এবার জেনে নিন এই সপ্তাহ (14 থেকে 20 ডিসেম্বর) কেমন যাবে ৷ আপনার জন্য রইল ইটিভি ভারতের সাপ্তাহিক রাশিফল ৷
Published : December 14, 2025 at 8:34 AM IST
মেষ: এই সপ্তাহে, মেষ রাশির লোকেদের তাদের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া উচিত, কারণ অসাবধানতা যে কোনও বিদ্যমান সমস্যাকে আরও খারাপ করে তুলতে পারে। পেশা এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে, ব্যবসায়ীদের তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ তারা পরে অনুশোচনা করতে পারে। চাকরিজীবিদের জন্য এটি খুব ভালো সপ্তাহ হতে পারে; আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা আপনার বসকে প্রভাবিত করতে পারে, যার ফলে পদোন্নতি হতে পারে। আর্থিক অবস্থার ক্ষেত্রে, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বাড়তে পারে, তাই কোনও ঋণ নেওয়ার বা বড় কেনাকাটা করার আগে সতর্ক থাকুন। প্রেম এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে, অহংকার বা অহংকারী কথাবার্তা আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করতে পারে, তাই ধৈর্যের সঙ্গে কথাবার্তা বলুন। আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে তর্কের কারণে বিবাহিত জীবনে কিছুটা চাপ আসতে পারে, তাই শান্তভাবে সমস্যাগুলি সমাধান করার চেষ্টা করুন। শিক্ষা এবং জ্ঞান সম্পর্কে কথা বললে, পড়াশোনা নিয়ে চাপে থাকা শিক্ষার্থীদের সিনিয়র বা পরামর্শদাতাদের পরামর্শ নেওয়া উচিত। মনোযোগ সহকারে শুনলে বুঝতে সুবিধা হতে পারে যা পরীক্ষা বা প্রকল্পে আরও ভালো ফলাফল আনতে সহায়তা করতে পারে।
বৃষ: এই সপ্তাহে আপনার স্বাস্থ্য কিছুটা সমস্যাগ্রস্ত হতে পারে। আপনার পেটের সমস্যা হতে পারে এবং অবহেলা লিভারজনিত সমস্যার কারণ হতে পারে। পেশা এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে, আপনাকে ব্যবসায় খুব কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে, কারণ কোনও চুক্তি সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে চাপ তৈরি হতে পারে। চাকরিজীবিরা, তাদের বসের নির্দেশনা অনুযায়ী চলা উচিত এবং কর্মক্ষেত্রে কোনও বড় পরিবর্তন এড়িয়ে চলুন। প্রেমের কথা বলতে গেলে, অবিবাহিত ব্যক্তিদের এই সপ্তাহে তাদের বিশেষ সঙ্গীর সঙ্গে দেখা হতে পারেন। বিবাহিত জীবনে, পূর্ববর্তী দ্বন্দ্বগুলি সমাধান হতে পারে এবং আপনার জীবনসঙ্গী আপনার কাজে সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারেন। আর্থিকভাবে, আপনার পরিস্থিতি আগের তুলনায় উন্নত হতে পারে। আপনি যদি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করেন, তবে সময়টি অনুকূল হতে পারে। শিক্ষা এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে, এই সপ্তাহে আপনার মন পড়াশোনায় কেন্দ্রীভূত করুন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতকারী শিক্ষার্থীরা যদি নিবেদিত থাকতে এবং বিক্ষেপ এড়াতে পারে তবে তারা সাফল্য অর্জন করতে পারে।
মিথুন: এই সপ্তাহে, মিথুন রাশির লোকেদের অতীতের অসুস্থতার জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে, তাই আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন এবং প্রতিদিন সকালে প্রাতঃভ্রমণ করুন। পেশা এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে, আপনার ব্যবসা খুব ভালোভাবে চলতে পারে। আপনি নতুন লোকের সঙ্গে দেখা করতে পারেন, যা আপনার কাজকে প্রসারিত করতে সাহায্য করতে পারে। চাকরিজীবীদের জন্য, অবস্থান পরিবর্তন করার কথা না ভাবাই ভালো হতে পারে; যে কোনও কার্যকর পরামর্শ সাবধানে অনুসরণ করুন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আপনার পরিবেশে ভুল বোঝাবুঝি এড়িয়ে চলুন এবং পরিস্থিতি শান্তভাবে পরিচালনা করুন। বিবাহিত জীবনে, আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক প্রকাশ্যে আসতে দেবেন না, কারণ অন্যরা এর সুযোগ নিতে পারে। আর্থিক বিষয়ে কথা বলতে গেলে, আপনি ধর্মীয় ভ্রমণ এবং পারিবারিক প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করতে পারেন। আপনি আপনার আয় বাড়ানোর জন্যও পদক্ষেপ নিতে পারেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে, আপনার পড়াশোনায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দিন। আপনি যদি কোনও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন, তবে এই সপ্তাহটি অনুকূল থাকতে পারে এবং আপনার সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।
কর্কট: এই সপ্তাহে, আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন। আপনার পেটের সমস্যা বা অ্যাসিডিটির সম্মুখীন হতে পারেন, তাই অতিরিক্ত খাওয়া এড়িয়ে চলুন এবং আপনার খাদ্যাভ্যাসের যত্ন নিন। পেশা এবং ব্যবসার কথা বলতে গেলে, কর্মক্ষেত্রে চাপ থাকতে পারে। ব্যবসায়ীরা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বিভ্রান্ত বোধ করতে পারেন, তাই কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার আগে সাবধানে চিন্তা করুন। চাকরিজীবীরা, ধৈর্য ধরে কাজ শেষ করার দিকে মনোনিবেশ করুন এবং অপ্রয়োজনীয় চাপ এড়িয়ে চলুন। প্রেম এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে দেখা করতে পারেন এবং একসঙ্গে ভালো সময় উপভোগ করতে পারেন। বিবাহিত জীবনে, ছোট খাটো ভুলগুলি ক্ষমা করার চেষ্টা করুন এবং আপনার বন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য একসঙ্গে হাঁটতে যাওয়া বা ছোটখাটো ভ্রমণে সময় কাটান। আর্থিক ভাবে, এই সপ্তাহটি চাপ নিয়ে আসতে পারে; যদি আপনি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করেন, তাহলে সাবধানতার সঙ্গে প্রবণতাগুলি পর্যবেক্ষণ করুন এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করুন। শিক্ষার ক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোনিবেশ করা উচিত এবং জ্ঞান উন্নত করতে এবং পরীক্ষার জন্য ভালো প্রস্তুতি নিতে কোনও কোচিং সেন্টারে যোগদান করতে পারে।
সিংহ: এই সপ্তাহে, আপনার স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নিন। যদি আপনি কোনও কারণে চাপ অনুভব করেন, তবে বিশ্রাম এবং আরাম করা নিশ্চিত করুন, কারণ এটি আপনাকে শান্তি বোধ করতে সাহায্য করতে পারে। পেশা এবং ব্যবসা সম্পর্কে কথা বলতে গেলে, ব্যাপারী এবং ব্যবসায়ীদের জন্য সপ্তাহটি খুব ভালো কাটতে পারে। সেলাই, ডিজাইনিং বা সৃজনশীল কাজের সঙ্গে জড়িতরা বড় কিছু কাজ পেতে পারেন যা সাফল্য বয়ে আনতে পারে। চাকরিজীবিদের সাবধানে কাজ দরকার এবং অন্যদের সম্পর্কে অনুমান করা এড়িয়ে চলা দরকার। প্রেম এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে, অহংকার প্রদর্শন করা এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ফাটল তৈরি করতে পারে। বিবাহিত জীবনে, তর্ক-বিতর্কে থেকে সতর্ক থাকুন; অপ্রয়োজনীয়ভাবে আত্মীয়দের জড়িত করা আপনার জীবনসঙ্গীকে বিরক্ত করতে পারে। আর্থিকভাবে, জমিতে অর্থ বিনিয়োগ করা বা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ভবিষ্যতে ভালো লাভ নিয়ে আসতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় সাফল্য অর্জন করে বা তাদের প্রচেষ্টার জন্য স্বীকৃতি পেয়ে খুব খুশি বোধ করতে পারে।
কন্যা: এই সপ্তাহে, আপনার স্বাস্থ্য দুর্বল লাগতে পারে, তাই নিজের যত্ন নিন। যদি আপনি চাপ বা টানাপড়ান অনুভব করেন, তাহলে সুস্থ থাকার জন্য আরাম করার চেষ্টা করুন এবং যে কোনও চাপ দূর করুন। পেশা এবং ব্যবসার কথা বলতে গেলে, সপ্তাহটি খুবই অনুকূল হতে পারে। চাকরিজীবীদের জন্য, আপনার কাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে এবং কোনও বড় সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা কম। ব্যবসায়ীদের ব্যবসার জন্য অনেক ভ্রমণের প্রয়োজন হতে পারে, যা নতুন সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। প্রেম এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে, প্রেমিক-প্রেমিকারা এই সপ্তাহে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন এবং ভুল বোঝাবুঝি বা বিরোধ দেখা দিতে পারে। পারিবারিক জীবনের জন্য, সপ্তাহটি ভালো যেতে পারে, কারণ চলমান পারিবারিক সমস্যা কমে যেতে পারে, যা বাড়িতে কিছুটা শান্তি নিয়ে আসতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে বাড়ির সংস্কারের পরিকল্পনা করে থাকলে,তবে উচ্চ ব্যয়ের জন্য প্রস্তুত থাকুন। শিক্ষার ক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীরা সমস্যার সম্মুখীন হলে তাদের সিনিয়রদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারে এবং উচ্চশিক্ষার শিক্ষার্থীরা সপ্তাহটিকে খুব অনুকূল বলে মনে করতে পারে।
তুলা: এই সপ্তাহে, আপনার স্বাস্থ্য খুব ভালো থাকতে পারে এবং আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী থাকতে পারে, যা আপনাকে সুস্থ রাখতে পারে। পেশা এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে, আগে থেকে কোনও ব্যবসায়িক কৌশল পরিকল্পনা করে থাকলে, তা বাস্তবায়িত করার জন্য এটি উপযুক্ত সময় হতে পারে। চাকরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে অনেক নতুন জিনিস শিখতে পারেন, যা তাদের দক্ষতা উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে। প্রেম এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সপ্তাহটি কিছু প্রতিকূলতা নিয়ে আসতে পারে। আপনার আচরণের পরিবর্তনের কারণে আপনি আপনার সঙ্গীর মধ্যে কিছুটা দূরে বোধ করতে পারেন। বিবাহিত জীবনে, ভুল বোঝাবুঝি দেখা দিতে পারে, যার ফলে আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ছোটখাটো ঝগড়া হতে পারে, তাই পরিস্থিতি শান্তভাবে মোকাবেলা করুন। শিক্ষা এবং জ্ঞান সম্পর্কে কথা বলতে গেলে, আপনি আপনার দক্ষতা উন্নত করতে এবং নতুন জিনিস শেখার দিকে মনোনিবেশ করতে পারেন। আপনি যদি পড়াশোনার পাশাপাশি সাময়িক কাজ করার পরিকল্পনা করেন, তবে সঠিক প্রচেষ্টা এবং নিষ্ঠার ফলে এই সপ্তাহে সাফল্য পেতে পারেন।
বৃশ্চিক: এই সপ্তাহে আপনার স্বাস্থ্য কিছুটা অনিশ্চিত থাকতে পারে। আবহাওয়ার পরিবর্তন সংক্রমণের কারণ হতে পারে, তাই প্রয়োজনে কোনও ভালো ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন। পেশা এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে, আপনার ব্যবসা বা ওয়েবসাইট ভালোভাবে কাজ করতে পারে। যে কোনও অমীমাংসিত সরকারি কাজ সময়মতো সম্পন্ন করা উচিত। চাকরিজীবীদের অফিসের রাজনীতি থেকে দূরে থাকা উচিত এবং তাদের বসের সঙ্গে তর্ক এড়ানো উচিত। প্রেম এবং সম্পর্কের কথা বলতে গেলে, আপনি যদি কোনও সঙ্গী খোঁজেন, তাহলে এই সপ্তাহে আপনার অনুসন্ধান শেষ হতে পারে কারণ আপনার সঙ্গে নতুন কারো দেখা হতে পারে। বিবাহিত জীবনে, চাপ বাড়ানো এড়িয়ে চলুন; পরিবর্তে, আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে শান্তভাবে সমস্যা সমাধানে মনোনিবেশ করুন। আর্থিক ক্ষেত্রে, এই সপ্তাহে কোনও বড় বিনিয়োগ করা এড়িয়ে চলুন, কারণ এতে টাকা আটকে যেতে পারে এবং সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। শিক্ষা এবং জ্ঞান সম্পর্কে কথা বললে, বন্ধুদের সঙ্গে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করা আপনাকে পড়াশোনা করা থেকে বিরত রাখতে পারে। মনোযোগী থাকুন এবং আপনার পেশার সম্ভাবনাগুলি উন্নত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করুন।
ধনু: এই সপ্তাহে, আপনার স্বাস্থ্য খুব ভালো থাকতে পারে এবং আপনার পূর্বতন ছোটখাটো সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে যেতে পারে। আপনার পেশা এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে, আপনার ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য আপনাকে বৈঠক করতে হতে পারে। আপনি আপনার ব্যবসার বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগের কথাও ভাবতে পারেন। চাকরিজীবীরা তাদের দক্ষতা এবং কঠোর পরিশ্রম দিয়ে তাদের ঊর্ধ্বতনদের মুগ্ধ করতে পারেন। প্রেম এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে, ভুল বোঝাবুঝি বা চাপের ফলে আপনার সঙ্গীর সঙ্গে কিছুটা বিবাদ হতে পারে, তাই পরিস্থিতি শান্তভাবে মোকাবেলা করার চেষ্টা করুন। বিবাহিতদের জন্য, সপ্তাহটি আনন্দদায়ক হতে পারে এবং আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কোথাও ভ্রমণে বা বাইরে যেতে পারেন। আর্থিকভাবে, আপনি কিছুটা চাপের সম্মুখীন হতে পারেন কারণ আপনার আয় কমে যেতে পারে এবং ব্যয় একইরকম বেশি থাকতে পারে। শিক্ষা এবং জ্ঞান সম্পর্কে কথা বলতে গেলে, আপনার পড়াশোনায় মনোযোগ দিন। যদি আপনি সমস্যার সম্মুখীন হন তবে আপনার শিক্ষকদের সাহায্য নিন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে, আপনি পরীক্ষা বা প্রকল্পে সাফল্য অর্জন করতে পারেন।
মকর: এই সপ্তাহে, আপনার স্বাস্থ্যের, বিশেষ করে আপনার চোখের, অতিরিক্ত যত্ন নিন কারণ কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। আপনার পেশা এবং ওয়েবসাইটের কথা বললে, সপ্তাহটি সমস্যাজনক হতে পারে; আপনার কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও, প্রত্যাশিত ফলাফল নাও পেতে পারেন। চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন এমন চাকরিজীবীরা এই সপ্তাহটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অনুকূল বলে মনে করতে পারেন। প্রেম এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে, প্রেমে পড়া ব্যক্তিরা নতুন লোকের সঙ্গে দেখা করতে পারেন, যা তাদের আদর্শ সঙ্গীকে আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করতে পারে। বিবাহিতদের জন্য, আপনার জীবনসঙ্গীর মতামতকে মূল্য দিয়ে, আপনার সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে অবস্থা শক্তিশালী থাকতে পারে এবং আপনি আয়ের কোনও নতুন উৎস পেতে পারেন, যা আপনার সঞ্চয় এবং সামগ্রিক আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি করতে সাহায্য করতে পারে। শিক্ষা এবং পড়াশোনার কথা বলতে গেলে, মনোযোগী থাকার চেষ্টা করুন এবং অপ্রয়োজনীয় চাপ এড়িয়ে চলুন; পারিবারিক সমস্যা থাকলেও, সাফল্য অর্জনের জন্য আপনার পড়াশোনাকে অগ্রাধিকার দিন।
কুম্ভ: এই সপ্তাহে, আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন কারণ এটি কিছুটা দুর্বল হতে পারে। কম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আপনাকে ক্লান্ত এবং দুর্বল বোধ করাতে পারে, তাই অসাবধানতা এড়িয়ে চলুন এবং সুস্থ থাকার দিকে মনোনিবেশ করুন। আপনার পেশা এবং ওয়েবসাইটের কথা বলতে গেলে, সাফল্য অর্জনের জন্য আপনার ব্যবসায় অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করতে হবে। চাকরিজীবীরা নতুন পদের জন্য আবেদন করার কথা ভাবতে পারেন; প্রস্তাবের উপর নির্ভর করে, আপনি কোনও নতুন চাকরির জন্য ডাক পেতে পারেন। প্রেম এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে, সপ্তাহটি প্রেমীদের জন্য অনুকূল হতে পারে এবং আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভালো মুহূর্ত উপভোগ করতে পারেন। বিবাহিতদের ক্ষেত্রে, আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কোনও ছোটখাটো মতবিরোধের সমাধান হয়ে যেতে পারে এবং আপনি তাদের সঙ্গে ছোটখাটো বিষয়ও ভাগ করে নিতে পারেন, যার ফলে আপনাদের মধ্যে বোঝাপড়া আরও উন্নত হতে পারে। শিক্ষা এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীদের বিনোদনের মতো বিভ্রান্তি থেকে দূরে থাকা উচিত, কারণ এটি পড়াশোনা থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিতে পারে। মনোযোগ এবং নিষ্ঠা এই সপ্তাহে সাফল্য নিয়ে আসতে পারে।
মীন: এই সপ্তাহে, আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন, কারণ আপনার উচ্চতাজনিত কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। পেশা এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে, আপনার কঠোর পরিশ্রম ভালো ফলাফল আনতে পারে এবং আপনি আপনার ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য লাভ অর্জন করতে পারেন। আপনার ওয়েবসাইটটিও ভালো ফলাফল করতে পারে। চাকরিজীবীদের জন্য, সপ্তাহটি অনুকূল হতে পারে। আপনি চাকরি পরিবর্তন করার কথা ভাবলে, তাহলে আপনার বর্তমান পদে পদোন্নতি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমের কথা বলতে গেলে, আপনার প্রেমের সম্পর্কের চাপ কমার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আরও বোঝাপড়া বাড়াতে পারে। বিবাহিত জীবন সুখী থাকতে পারে এবং আপনি আপনার পরিবারের পূর্ণ সমর্থনে আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে একটি নতুন কার্যকলাপ শুরু করার কথা ভাবতে পারেন। আর্থিক ক্ষেত্রে পরিস্থিতি কিছুটা দুর্বল হতে পারে, তাই অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে চলুন। শিক্ষার কথা বললে, ছাত্রছাত্রীরা কিছুটা চাপের সম্মুখীন হতে পারে এবং সাফল্যের জন্য তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে।