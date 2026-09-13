ETV Bharat / state

সিদ্ধিদাতা বিনায়কের আশীর্বাদে এই রাশিদের জীবনে আসছে সুখবর, নয়া সপ্তাহে আর কী ঘটবে ?

প্রতিদিনের পাশাপাশি এবার জেনে নিন এই সপ্তাহ (13 থেকে 19 সেপ্টেম্বর) কেমন যাবে ৷ আপনার জন্য রইল ইটিভি ভারতের সাপ্তাহিক রাশিফল ৷

WEEKLY HOROSCOPE IN BANGLA
সাপ্তাহিক রাশিফল (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 13, 2026 at 8:34 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

মেষ (ARIES): মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো থাকবে। স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দিন, কারণ রক্তসংক্রান্ত কোনও সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতি খুব ভালো থাকবে এবং ব্যাংক ব্যালেন্সও সন্তোষজনক থাকতে পারে। কেরিয়ার ও ব্যবসার ক্ষেত্রেও সময় অনুকূল। ব্যবসায় কোনও ভালো খবর পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরিজীবীদের কিছু মানসিক চাপের মুখোমুখি হতে হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে সপ্তাহটি ভালো এবং প্রিয়জনের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি দূর হতে পারে। দাম্পত্য সম্পর্কে কিছু টানাপোড়েন থাকতে পারে, তাই কথাবার্তার মাধ্যমে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর চেষ্টা করুন। উচ্চশিক্ষার শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার ভালো সুযোগ পেতে পারেন।

বৃষ (TAURUS): বৃষ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখুন। আর্থিক পরিস্থিতি বেশ শক্তিশালী থাকবে এবং অর্থের বিশেষ অভাব হবে না। ব্যবসায়ীদের জন্য সময় অনুকূল এবং ব্যবসা এগিয়ে নিতে ভালো সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায়িক অংশীদারের সঙ্গে যোগাযোগও ভালো থাকবে। চাকরিজীবীদের কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে হতে পারে এবং নতুন চাকরিতে মন বসতে কিছুটা সময় লাগতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে কোনও বিষয় নিয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হতে পারে। দাম্পত্য জীবন ভালো থাকবে এবং জীবনসঙ্গীর পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। উচ্চশিক্ষার শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

মিথুন (GEMINI): মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র ফলদায়ক হবে। কান বা পেটসংক্রান্ত কোনও সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকলেও খরচ অনেক বেড়ে যেতে পারে। চাকরিজীবীদের জন্য সময় বেশ ভালো থাকবে। ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন পরিকল্পনা ব্যবসার উন্নতিতে সহায়ক হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে সময় অনুকূল এবং আপনি প্রিয়জনের ভালোবাসায় মগ্ন থাকতে পারেন। বিবাহিতদের জন্যও সময় ভালো, জীবনসঙ্গীর পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মন কিছুটা কম থাকতে পারে। ভুল বন্ধুদের সঙ্গ পড়াশোনায় বাধা তৈরি করতে পারে, তাই সতর্ক থাকা জরুরি।

কর্কট (CANCER): কর্কট রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র থাকবে। সর্দি, কাশি, জ্বর বা ঠান্ডাজনিত সমস্যা হতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন। আয় বাড়লেও খরচও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে। কেরিয়ার ও ব্যবসার জন্য সপ্তাহটি ভালো। ব্যবসায়িক অংশীদারের সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে, তবে বিচক্ষণতার সঙ্গে তা সমাধান করা সম্ভব হবে। চাকরিজীবীদের অন্য জায়গায় বদলি হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে মনোমালিন্য দেখা দিতে পারে। দাম্পত্য জীবনেও কিছু ওঠানামা থাকবে এবং শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সময় ভালো, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা নিজেদের ক্ষেত্রে লাভ পেতে পারেন।

সিংহ (LEO): সিংহ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো থাকবে। স্বাস্থ্য কিছুটা দুর্বল থাকতে পারে, তাই নিজের যত্ন নিন। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে এবং অর্থের বিশেষ অভাব হবে না। ব্যবসায়ীরা ব্যবসা এগিয়ে নিতে কঠোর পরিশ্রম করবেন এবং তার ভালো ফলও পেতে পারেন। চাকরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে ভালো সুযোগ পেতে পারেন। সরকারি চাকরিজীবীদের জন্যও সপ্তাহটি অনুকূল। প্রেমের ক্ষেত্রে সময় ভালো এবং প্রিয়জনের সঙ্গে কোথাও ঘুরতে যেতে পারেন। দাম্পত্য জীবনে জীবনসঙ্গীর পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে এবং শিক্ষকরা সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারেন।

কন্যা (VIRGO): কন্যা রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি স্বাভাবিক থাকবে। খাবারের প্রতি সতর্ক থাকুন, কারণ ফুড পয়জনিংয়ের আশঙ্কা থাকতে পারে। আর্থিকভাবে সপ্তাহটি বেশ ব্যয়বহুল হতে পারে এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ বাড়তে পারে। ব্যবসায়ীদের পরিকল্পনা সফল হতে পারে এবং ব্যবসায় উন্নতি দেখা যেতে পারে। চাকরিজীবীদের অফিসের কাজে কোনও ভ্রমণে যেতে হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকার। প্রিয়জনের ওপর নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দিলে সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হতে পারে। দাম্পত্য জীবনেও অহংকারের কারণে সমস্যা হতে পারে। শিক্ষার্থীদের নিয়ম মেনে পড়াশোনা করতে হবে, তাহলেই সাফল্য পাওয়া সহজ হবে।

তুলা (LIBRA): তুলা রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র থাকবে। স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন, কারণ অবহেলা করলে সমস্যা বাড়তে পারে। আর্থিক দিক থেকে সপ্তাহটি ভালো থাকবে এবং আয় বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যদিও খরচও বেশি হতে পারে। ব্যবসায়ীদের নতুন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। চাকরিজীবীরা নিজেদের দক্ষতার কারণে কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কে সপ্তাহটি খুব একটা অনুকূল নয় এবং প্রিয়জনের সঙ্গে ঝগড়া হতে পারে। তবে দাম্পত্য জীবন ভালো থাকবে এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভালোবাসাপূর্ণ সময় কাটাতে পারবেন। শিক্ষার ক্ষেত্রেও সময় মোটামুটি ভালো থাকবে।

বৃশ্চিক (SCORPIO): বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে। সর্দি, কাশি বা জ্বর আপনাকে বিরক্ত করতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন। আর্থিক দিক থেকে সপ্তাহটি অনুকূল থাকবে। কাউকে ধার দেওয়া অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীরা নিজেদের দক্ষতা অনুযায়ী লাভ পেতে পারেন। চাকরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রেও সপ্তাহটি ভালো থাকবে। বিবাহিতরা জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মিলে নতুন কোনও কাজ শুরু করার পরিকল্পনা করতে পারেন।

ধনু (SAGITTARIUS): ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে। সপ্তাহের শেষে পেটসংক্রান্ত কোনও সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। আর্থিক পরিস্থিতি খুব ভালো থাকবে এবং নিজের ইচ্ছামতো অর্থ ব্যয় করতে পারেন, তবে ভারসাম্য বজায় রাখা ভালো। ব্যবসা এগিয়ে নিতে ব্যবসায়ীদের অন্য শহরে ভ্রমণ করতে হতে পারে। চাকরিজীবীদের জন্যও সময় অনুকূল থাকবে। প্রেমের সম্পর্কে আপনি সঙ্গীর ভালোবাসায় মগ্ন থাকতে পারেন। দাম্পত্য সম্পর্ক ভালো থাকবে এবং জীবনসঙ্গীর প্রতি পূর্ণ সহযোগিতা থাকবে। তবে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় কিছু সমস্যা হতে পারে এবং মনোযোগ কম থাকতে পারে।

মকর (CAPRICORN): মকর রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি স্বাভাবিক থাকবে। স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দিন। সপ্তাহের শেষে স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখা যেতে পারে। আর্থিক অবস্থা খুব ভালো থাকবে এবং অর্থের বিশেষ অভাব হবে না। ব্যবসায় লাভ হতে পারে, তবে সম্ভাব্য ক্ষতি এড়াতে সতর্ক থাকতে হবে। চাকরিজীবীদের কর্মক্ষেত্রে সাবধানতার সঙ্গে কাজ করা উচিত। প্রেমের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির কারণে মানসিক চাপ তৈরি হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে সম্পর্ক ভালো রাখার জন্য আপনি সচেষ্ট থাকবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেদের পছন্দের বিষয় পড়ার সুযোগ পেতে পারেন, যা ভবিষ্যতে সাফল্যের পথ খুলে দিতে পারে।

কুম্ভ (AQUARIUS): কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে। নতুন গাড়ি, বাড়ি বা সম্পত্তি কেনার কথা ভাবতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কে কিছুটা সতর্ক থাকতে হবে। প্রিয়জনকে ভুল বা কষ্টদায়ক কথা বললে মনোমালিন্য হতে পারে। দাম্পত্য সম্পর্ক খুব ভালো থাকবে এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আনন্দময় সময় কাটাতে পারবেন। ব্যবসায়ীরা কোনও সরকারি অর্ডার পেতে পারেন, যা ব্যবসার উন্নতিতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। চাকরিজীবীদের জন্য সময় খুব ভালো থাকবে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় বেশি মনোযোগ দিতে হবে, তাহলেই সাফল্য পাওয়া সম্ভব হবে।

মীন (PISCES): মীন রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কোনও ধরনের অবহেলা ক্ষতিকর হতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালো থাকবে, তবে কোনও জরুরি কাজের জন্য সঞ্চিত অর্থ খরচ করতে হতে পারে। ব্যবসার কারণে ভ্রমণ করতে হতে পারে এবং সেই যাত্রা ব্যবসার জন্য লাভজনক হতে পারে। চাকরিজীবীদের জন্যও সময় ভালো থাকবে। প্রেমের ক্ষেত্রে সপ্তাহটি খুবই অনুকূল এবং প্রিয়জনের সঙ্গে মনের কথা ভাগ করে নিতে পারবেন। দাম্পত্য সম্পর্কও ভালো থাকবে এবং জীবনসঙ্গী আপনার বন্ধুর মতো পাশে থাকবেন। উচ্চশিক্ষার শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় ভালো সাফল্য পেতে পারেন।

TAGGED:

নতুন সপ্তাহ কেমন যাবে
সাপ্তাহিক রাশিফল
ASTROLOGICAL PREDICTIONS
WEEKLY HOROSCOPE
WEEKLY HOROSCOPE IN BANGLA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.