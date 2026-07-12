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রথযাত্রায় টাকার বৃষ্টি 4 রাশিদের, নয়া সপ্তাহে সব বিপদ থেকে আগলাবেন জগন্নাথদেব

রথযাত্রার দিন কোন রাশির ভাগ্য খুলতে পারে? জগন্নাথদেবের কৃপায় সৌভাগ্যের ইঙ্গিত কার জীবনে ? আগামী সাতদিন কেমন যাবে আপনার, জানুন ইটিভি ভারতের সাপ্তাহিক রাশিফলে ৷

WEEKLY HOROSCOPE IN BANGLA
সাপ্তাহিক রাশিফল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 12, 2026 at 7:55 AM IST

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মেষ (ARIES): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি রকম কাটতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে মাথা বা পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাই খাদ্যাভ্যাসে নিয়ম মেনে চলা বাঞ্ছনীয়। আর্থিক দিক থেকে পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে। বাড়ি বা সম্পত্তি কেনা কিংবা গৃহ-সংক্রান্ত কোনও বড় বিনিয়োগের পেছনে অর্থ ব্যয় হতে পারে। যারা নতুন কোনও ব্যবসা শুরু করার পরিকল্পনা করছেন, তাদের কাজে অগ্রগতির আগে কিছুটা বিলম্বতা আসতে পারে। চাকরিজীবীদের কর্মক্ষেত্রের রাজনীতি থেকে দূরে থেকে নিজেদের দায়িত্বের ওপর মনোযোগ দেওয়া উচিত। প্রেমের সম্পর্ক অত্যন্ত অনুকূল থাকতে পারে এবং সঙ্গীর সঙ্গে আপনার বন্ধন দৃঢ় ও মধুর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিবাহিত জীবনে কোনও ভুল বোঝাবুঝি বড় আকার ধারণ করার আগেই তা মিটিয়ে ফেলা বাঞ্ছনীয় হতে পারে।

বৃষ (TAURUS): বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র ফল বয়ে আনতে পারে। স্বাস্থ্যের বিষয়ে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন; অতিরিক্ত ঠান্ডা বা গরম খাবার এড়িয়ে চলুন, কারণ এতে হজমের সমস্যা দেখা দিতে পারে। আর্থিক দিক থেকে সময়টি ইতিবাচক; আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য আপনি নতুন কোনও কৌশল অবলম্বন করতে পারেন এবং এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তাও পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জন্য সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো কাটবে, তবে ব্যবসার প্রসার ও ভিত মজবুত করার জন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পেশাজীবীদের সতর্ক থাকা উচিত এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কোনও বিবাদে জড়ানো থেকে বিরত থাকাই ভালো হতে পারে। প্রেমের সম্পর্ক স্থিতিশীল থাকতে পারে, তবে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন কিছু পরীক্ষার সম্মুখীন হতে পারেন যার জন্য ধৈর্য ও বোঝাপড়ার প্রয়োজন হতে পারে। বিবাহিত জীবন সুখের হবে এবং আপনি জীবনসঙ্গীর পূর্ণ সহযোগিতা পেতে পারেন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া উচিত, অন্যথায় মনোযোগের অভাব তাদের শিক্ষাগত ফলাফলের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

মিথুন (GEMINI): মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি অনুকূল হতে পারে। স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, কারণ পা বা স্নায়ুতন্ত্রজনিত সমস্যা অস্বস্তির কারণ হতে পারে। আর্থিক দিক থেকে সপ্তাহটি লাভজনক হতে পারে। সন্তান বা বাড়ির পরিবেশের সৌন্দর্যবর্ধন ও উন্নয়নের পেছনে আপনি অর্থ ব্যয় করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা নতুন মানুষের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যারা ভবিষ্যতে ব্যবসার প্রসার ও নতুন সুযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। চাকরিজীবীদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক ও ভালো যোগাযোগ বজায় রাখা উচিত। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, কারণ ভুল বোঝাবুঝি থেকে মানসিক টানাপড়েন সৃষ্টি হতে পারে। বিবাহিত ব্যক্তিরা জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কোনও নতুন প্রকল্প বা কাজ শুরু করার কথা বিবেচনা করতে পারেন। পড়াশোনা ও শিক্ষাজীবনে সাফল্য অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

কর্কট (CANCER): কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি কাটতে পারে। স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন; সুস্থতা ও ফিটনেস বজায় রাখতে দৈনন্দিন জীবনে যোগব্যায়াম, শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্যকর রুটিন অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। আর্থিক দিক থেকে এই সপ্তাহটি বেশ ব্যয়বহুল হতে পারে। জমি, সম্পত্তি বা রিয়েল এস্টেট সংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করুন এবং সব দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে নিন। ব্যবসায়ীরা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক বিষয় নিয়ে বিভ্রান্তি বা অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হতে পারেন। চাকরিজীবীদের জন্য কর্মক্ষেত্রে কিছু সমস্যা হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আপনি কিছুটা মানসিক অস্থিরতা অনুভব করতে পারেন এবং অমীমাংসিত বিষয়গুলো সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব বা তিক্ততা সৃষ্টি করতে পারে। তবে বিবাহিত জীবন স্থিতিশীল ও সহযোগিতামূলক থাকতে পারে এবং কঠিন সময়ে আপনি জীবনসঙ্গীকে আপনার পাশে পেতে পারেন। কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রচুর প্রচেষ্টা চালাতে হতে পারে।

সিংহ (LEO): এই সপ্তাহটি সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য গড়পড়তা ফলাফল বয়ে আনতে পারে। স্বাস্থ্যের বিষয়ে বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন, কারণ পুরনো কোনও শারীরিক সমস্যা বা রোগ পুনরায় দেখা দিতে পারে। সুস্থ থাকতে নিয়মিত ব্যায়াম ও যোগব্যায়াম করা উপকারী হতে পারে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি; কোনও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তা ভালোভাবে যাচাই করে নেওয়া উচিত। চাকরিজীবীদের অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হতে পারে এবং তাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে কোনও ধরনের বিবাদ এড়িয়ে চলা উচিত। ব্যবসায়ীদেরও সতর্কতার সঙ্গে কাজ করার এবং কোনও বড় আর্থিক বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করাই বাঞ্ছনীয় হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে ধৈর্য ও নম্রতা বজায় রাখা প্রয়োজন; সঙ্গীর সামনে অহম বা দম্ভ প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ এতে অপ্রয়োজনীয় মানসিক টানাপড়েন সৃষ্টি হতে পারে। বিবাহিতদের পারস্পরিক সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে চেষ্টা করা উচিত, কারণ পারিবারিক বিবাদ বা মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে। পড়াশোনার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুকূল থাকতে পারে, তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় কমিয়ে পড়াশোনায় অধিক মনোযোগ দিলে আরও ভালো ফলাফল পাওয়া সম্ভব।

কন্যা (VIRGO): কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি সতর্কতা ও ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় হতে পারে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে নিজের যথাযথ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন, কারণ অবহেলার ফলে গলা বা কণ্ঠনালী জনিত সমস্যা কিংবা অস্বস্তি দেখা দিতে পারে। আর্থিক দিক থেকে এই সময়টিতে সজাগ থাকা এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে অর্থের ব্যবস্থাপনা জরুরি হতে পারে। এই সপ্তাহে মানসিক চাপ ও আবেগজনিত চাপ দেখা দিতে পারে। ব্যবসায়ীদের অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত এবং এই সময়ে কোনও বড় ধরনের পরিবর্তন বা পুনর্গঠনের পরিকল্পনা করা থেকে বিরত থাকা ভালো হতে পারে। চাকরিজীবীদের বর্তমান অবস্থানেই স্থির থাকা উচিত কারণ এই সময়টি চাকরি পরিবর্তনের জন্য অনুকূল নয়। প্রেমের সম্পর্কের জটিলতাগুলো কেটে যেতে পারে যার ফলে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেতে পারে। বিবাহিতদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন; অতীতের কোনও ব্যক্তির সঙ্গে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি বিচক্ষণতার সঙ্গে সামলানো না হলে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় গভীর মনোযোগ দিতে এবং যারা উচ্চশিক্ষারত, তাদের সাফল্য ও অগ্রগতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে।

তুলা (LIBRA): তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি গড়পড়তা হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনি পেট বা গলার সমস্যায় ভুগতে পারেন, তাই যথাযথ যত্ন ও সতর্কতা প্রয়োজন। আর্থিক দিক থেকে সপ্তাহটি অনুকূল; অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে আপনি সন্তুষ্ট ও নিরাপদ বোধ করতে পারেন। যেসব ব্যবসায়ী কোনও পুরনো উদ্যোগ বা ব্যবসা পুনরায় শুরু করতে চান, তারা তাতে উল্লেখযোগ্যভাবে লাভবান হতে পারেন। চাকরিজীবীদের এই সময়ে চাকরি পরিবর্তনের কথা না ভাবাই ভালো; বর্তমান পদে বহাল থাকাই অধিক লাভজনক হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে কিছুটা টানাপড়েন দেখা দিতে পারে, তাই অহংবোধ দূরে রেখে সম্পর্কের মধ্যে উষ্ণতা ও বোঝাপড়া বাড়ানোর চেষ্টা করা জরুরি। বিবাহিতদের দাম্পত্য জীবনে সম্প্রীতি বজায় রাখতে ভুল বোঝাবুঝি দূর করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া উচিত। শিক্ষার্থীরা নতুন কিছু শেখার সুযোগ পেতে পারে, তবে বন্ধুদের অতিরিক্ত প্রভাব এড়িয়ে নিজেদের লক্ষ্যের প্রতি মনোযোগী হওয়া তাদের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে।

বৃশ্চিক (SCORPIO): বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি কাটতে পারে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ঋতুজনিত অসুস্থতা নিয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন, কারণ অবহেলার ফলে শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। আর্থিক দিকটি সময়টি অনুকূল হতে পারে এবং আগের সঞ্চয় বা বিনিয়োগ সুফল আনতে পারে। ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ও অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি এমন কিছু নতুন পেশাগত যোগাযোগ গড়ে তুলতে পারেন যা ভবিষ্যতে মূল্যবান প্রমাণিত হতে পারে। তবে চাকরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রে, কোনও প্রাক্তন সঙ্গীর পুনরায় আপনার জীবনে ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে, যা সুখ ও নতুন আবেগের সঞ্চার করতে পারে। বিবাহিত জীবনে কিছুটা চাপ দেখা দিতে পারে; ব্যক্তিগত বিষয়ে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ হতে না দেওয়া জরুরি হতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে অতিরিক্ত সময় কাটানোর ফলে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা থেকে মনোযোগ হারিয়ে ফেলতে পারে। তাই পড়াশোনায় মনোযোগ দিন এবং নিজের অনন্য প্রতিভা ও দক্ষতাগুলো চিনে নিয়ে তা বিকাশের চেষ্টা করুন।

ধনু (SAGITTARIUS): এই সপ্তাহটি ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মোটামুটিভাবে অনুকূল হতে পারে। স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়া প্রয়োজন কারণ পেটের সমস্যা অস্বস্তির কারণ হতে পারে। আর্থিক দিক থেকে সপ্তাহটি আশাব্যঞ্জক; আপনি জমি, সম্পত্তি বা রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগ করতে পারেন। ব্যবসার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না, কারণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিলে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাদের জন্য সময়টি অত্যন্ত অনুকূল। প্রেমের সম্পর্কে মানসিক চাপ দেখা দিতে পারে এবং মতপার্থক্যের কারণে সঙ্গীর সঙ্গে দূরত্ব বা তিক্ততা তৈরী হতে পারে। দাম্পত্য জীবনেও সমস্যা আসতে পারে; মতবিরোধের জেরে পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া উচিত, কারণ বন্ধুদের সঙ্গে অতিরিক্ত সময় কাটালে তারা সহজেই তাদের শিক্ষাগত লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হতে পারে।

মকর (CAPRICORN): মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি গড়পড়তা কাটতে পারে। স্বাস্থ্যের বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন, কারণ মাথাব্যথা বা মাইগ্রেনজনিত সমস্যা অস্বস্তির কারণ হতে পারে। আর্থিক দিক থেকে সময়টি ইতিবাচক এবং আয়ের পথে থাকা বাধাগুলো ধীরে ধীরে দূর হয়ে যেতে পারে। যারা নতুন কোনও ব্যবসা শুরু করতে বা বর্তমান ব্যবসার পরিধি বাড়াতে চাইছেন, তারা সফল হতে পারেন। কর্মজীবীদের কর্মক্ষেত্রের রাজনীতি ও অপ্রয়োজনীয় বিবাদ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করা উচিত। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা ভালো। সঙ্গীর সঙ্গে একান্ত সময় কাটালে সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় হতে পারে। বিবাহিতদের ক্ষেত্রে কিছুটা মানসিক চাপ দেখা দিতে পারে; তাই পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে খোলামেলা আলোচনা করা জরুরি। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। যারা উচ্চশিক্ষা নিচ্ছেন, তাদের শিক্ষাগত সুযোগের প্রয়োজনে অন্য কোনও শহরে যেতে বা স্থান পরিবর্তন করতে হতে পারে।

কুম্ভ (AQUARIUS): কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র ফল বয়ে আনতে পারে। স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন; নিয়মিত যোগব্যায়াম ও শরীরচর্চা আপনাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ থাকতে সহায়তা করতে পারে। আর্থিক দিক থেকে সপ্তাহটি বেশ ভালো যেতে পারে, তবে সন্তান, গৃহসজ্জা বা পড়াশোনা সংক্রান্ত বিষয়ে আপনাকে বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। সন্তানের শিক্ষা বা নিজের ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য করা বিনিয়োগ ফলপ্রসূ হতে পারে। যারা পেশা পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাদের জন্য সময়টি অনুকূল। ব্যবসায়ীদের জন্য সময়টি অত্যন্ত ব্যস্ত হতে পারে এবং তাদের ওপর অনেক দায়িত্বের চাপ থাকতে পারে। প্রেমের সম্পর্ক ইতিবাচক থাকতে পারে এবং মানসিক চাপ ধীরে ধীরে কমে আসতে পারে। আপনি যদি অবিবাহিত হন, তবে আপনার প্রত্যাশা ও আকাঙ্খার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন কোনও সঙ্গীর সঙ্গে আপনার পরিচয় হতে পারে।

মীন (PISCES): মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি কাটতে পারে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে গাড়ি চালানোর বা ভ্রমণের সময় সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি, কারণ অসতর্কতার ফলে ছোটখাটো দুর্ঘটনা বা আঘাতের ঝুঁকি থাকতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাই অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলা এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে অর্থ ব্যবস্থাপনা করা প্রয়োজন। ব্যবসায়ীরা কোনও পুরনো প্রকল্প বা উদ্যোগ পুনরায় শুরু করার কথা ভাবতে পারেন, তবে কাজ শুরুর আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া লাভজনক হতে পারে। চাকরিজীবীদের জন্য সময়টি অনুকূল। আপনি যদি চাকরি পরিবর্তনের কথা ভেবে থাকেন, তবে সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে চলমান কোনও টানাপড়েন কমে গিয়ে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে বিবাহিতদের ক্ষেত্রে জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মাঝেমধ্যেই মতপার্থক্য হতে পারে। পড়াশোনা বা শিক্ষার বিষয়গুলি অনুকূল থাকতে পারে এবং শান্ত ও চাপমুক্ত মানসিকতা বজায় রাখলে পড়াশোনা ও ব্যক্তিগত বিকাশের ক্ষেত্রে ভালো ফলাফল পাওয়া সম্ভব হতে পারে।

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