ভোগাবে স্বাস্থ্য, সপ্তাহভর সতর্ক না থাকলে সমূহ বিপদ এই রাশিদের
প্রতিদিনের পাশাপাশি এবার জেনে নিন এই সপ্তাহ (12 থেকে 18 এপ্রিল) কেমন যাবে ৷ আপনার জন্য রইল ইটিভি ভারতের সাপ্তাহিক রাশিফল ৷
Published : April 12, 2026 at 10:35 AM IST
মেষ (Aries): মেষ রাশির লোকেদের এই সপ্তাহটি সাধারণভাবে ভালো যাবে ৷ যদিও অবহেলা করলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে । আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকলেও, ব্যয় বৃদ্ধির ফলে কিছুটা মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে । ব্যবসায়ীদের সতর্ক থাকা উচিত এবং নতুন কোনও উদ্যোগ শুরু করার আগে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত, কারণ তারা কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন । অন্যদিকে, যারা চাকরি করেন তাদের জন্য এই সময়টি, তাদের ক্ষেত্রে উন্নতি এবং অগ্রগতির সম্ভাবনার জন্য একটি ভালো সময় হতে পারে । যদি আপনি দীর্ঘদিন ধরে আপনার প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে দেখা না করে থাকেন, তাহলে এই সপ্তাহটি একটি সাক্ষাৎ পরিকল্পনা করার জন্য আদর্শ । তবে, বৈবাহিক সম্পর্ক কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে । শিক্ষার্থীদের সতর্ক থাকতে হবে, কারণ পারিবারিক পরিবেশ তাদের পড়াশোনার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে ।
বৃষ (Taurus) : এই সপ্তাহটি বৃষ রাশির লোকেদের জন্য অনুকূল, যদিও মাথাব্যথা এবং জ্বরের মতো স্বাস্থ্যগত সমস্যা সম্পর্কে আপনার সতর্ক থাকা উচিত । আর্থিকভাবে, আপনি অতীতে করা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ থেকে লাভবান হতে পারেন । ব্যবসার মালিকদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং ক্ষতি এড়াতে অংশীদারের পরামর্শ অন্ধভাবে অনুসরণ করা এড়িয়ে চলা উচিত । বেতনভোগী ব্যক্তিদের জন্য, এটি সেরা সপ্তাহ, তাদের পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে । প্রেমের সম্পর্ক স্থিতিশীল থাকতে পারে এবং ডিনারে যাওয়ার পরিকল্পনা করা উপকারী হতে পারে । শিক্ষাগতভাবে, সময়টি ভালো; আপনি আপনার পড়াশোনায় ভালো মনোযোগ দিতে পারেন । উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা দীর্ঘমেয়াদী কোর্সে ভর্তি হয়ে সাফল্য পেতে পারে । সামগ্রিকভাবে, এই সময়টি পেশাদার বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত তৃপ্তির সময় ।
মিথুন (Gemini) : মিথুন রাশির লোকেরা একটি গতানুগতিক সপ্তাহ আশা করা করতে পারেন তবে পেট সম্পর্কিত সমস্যাগুলির বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে; আয়ুর্বেদিক ওষুধের ব্যবহার সহায়ক হতে পারে । আপনার আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী থাকতে পারে, যদিও আপনি বুঝতে পারবেন যে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় আপনার আয়কে প্রভাবিত করতে পারে । ব্যবসায়িক ক্ষেত্রটি ইতিবাচক হতে পারে, প্রতিযোগীরা ঈর্ষান্বিত বোধ করলেও, আপনি সম্প্রসারণের দিকে কাজ করতে পারেন । কর্মসংস্থান স্থিতিশীল এবং ভালো থাকতে পারে । প্রেমের ক্ষেত্রে, তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ থেকে সাবধান থাকুন, কারণ গুজব শোনা আপনার এবং আপনার সঙ্গীর মধ্যে দূরত্ব তৈরি করতে পারে । তবে বৈবাহিক জীবন খুবই মধুর হতে পারে, যেখানে বাইরে বেড়াতে যাওয়া বা রাতের খাবার খেতে যাওয়া থাকতে পারে । শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দের বিষয়গুলি অধ্যয়ন করতে চাওয়া সত্ত্বেও মনোযোগের অভাব বোধ করতে পারে । এই সুস্থির গতি বজায় রাখতে আপনার স্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখুন ।
কর্কট (Cancer) : কর্কট রাশির লোকেদের এই সপ্তাহটি সাবধানতার সঙ্গে কাটাতে হতে পারে, বিশেষ করে স্বাস্থ্যের ওঠানামার কারণে । আর্থিকভাবে, আপনার ব্যয়গুলি আপনার আয়ের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি হতে পারে, যার ফলে মানসিক চাপ তৈরি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে, অংশীদার বা সিনিয়র ব্যক্তিদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলুন । ইতিবাচক ক্ষেত্রে, চাকরিজীবীরা কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত ভ্রমণের সুযোগ পেতে পারেন । প্রেমের সম্পর্কের জন্য কিছুটা সতর্কতা প্রয়োজন; সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য একে অপরের ত্রুটিগুলি উপেক্ষা করার চেষ্টা করুন । বৈবাহিক জীবনে কিছু নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে বিরোধ বা তর্ক হতে পারে । যদিও সপ্তাহটি কিছু প্রতিকূলতা নিয়ে আসতে পারে, আপনার পেশাদার কাজে মনোনিবেশ করা উপকারী হতে পারে । এটি এমন সপ্তাহ যেখানে অপ্রয়োজনীয় চাপ এড়াতে, ধৈর্য এবং সতর্ক আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন ।
সিংহ (Leo) : সিংহ রাশির লোকেদের একটি ভালো সপ্তাহ কাটতে পারে, যদিও অবহেলা করলে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে । উচ্চ আয়ের সঙ্গে আপনার আর্থিক অবস্থান শক্তিশালী থাকতে পারে, যা আপনাকে আপনার সমস্ত খরচ অনায়াসে মেটাতে সাহায্য করতে পারে । ব্যবসায়ীদের জন্য সপ্তাহটি সমস্যায় ভরা থাকতে পারে, যার ফলে কিছু মানসিক অস্থিরতা দেখা দিতে পারে । তবে, কর্মীদের পেশাগত সম্ভাবনা ইতিবাচক, কর্মক্ষেত্রে সুবিধা পাওয়ারও সম্ভবনা রয়েছে । প্রেমজীবন সঙ্গীর সঙ্গে খুব উপভোগ্য এবং মজাদার হতে পারে । বৈবাহিক সম্পর্কে সামান্য ঝগড়া হলেও, সামগ্রিক পরিবেশটি আনন্দদায়ক থাকতে পারে । শিক্ষার্থীরা খুব পরিশ্রমী হবে, তাদের বেশিরভাগ সময় পড়াশোনার জন্য ব্যয় করতে পারে, যদিও উচ্চশিক্ষার শিক্ষার্থীরা কিছু বাধার সম্মুখীন হতে পারে ।
কন্যা (Virgo) : এই সপ্তাহে কন্যা রাশির লোকেদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন, কারণ স্বাস্থ্যগত সমস্যা কিছুটা অসুবিধার কারণ হতে পারে । আপনার আর্থিক পরিস্থিতি গড়পড়তা থাকবে, তবে ব্যয় হ্রাস আপনার সামগ্রিক আয় বৃদ্ধি করতে পারে । পেশা এবং ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রই সম্ভাবনাময় হতে পারে, যা উন্নতি এবং বৃদ্ধির সুযোগ প্রদান করতে পারে । কর্মীরা কর্মক্ষেত্রের পরিবেশকে খুব মনোরম মনে করতে পারেন এবং আনন্দের সঙ্গে কাজগুলি সম্পন্ন করতে পারেন । প্রেমের ক্ষেত্রে, সাবধান থাকুন কারণ আপনার সঙ্গীর সঙ্গে তর্ক হতে পারে । বৈবাহিক জীবন সুস্থির এবং সুখী থাকতে পারে । শিক্ষার্থীরা সাধারণ পড়াশোনায় কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে, তবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া ব্যক্তিরা সময়টি সাফল্যের জন্য খুব অনুকূল বলে মনে করতে পারেন ।
তুলা (Libra) : তুলা রাশির লোকেদের জন্য সপ্তাহটি ভালো যেতে পারে, তবে কোলেস্টেরল সম্পর্কিত স্বাস্থ্যজনিত সমস্যার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে । আর্থিক সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাই আপনার আয় বাড়ানোর জন্য ব্যয় হ্রাস করা অপরিহার্য হতে পারে । ব্যবসায়, কিছু উত্থান-পতনের সম্ভাবনা রয়েছে; সহযোগীদের থেকে পরামর্শ নেওয়া বাঞ্ছনীয় হতে পারে । কর্মচারীরা এই সপ্তাহে দীর্ঘ বকেয়া অর্থ বা বকেয়া পেতে পারেন । আপনার প্রেমজীবন খুব সুখী হতে পারে, ভ্রমণ এবং একসঙ্গে ভালো সময় কাটানোর সম্ভাবনা রয়েছে । তবে, বৈবাহিক সম্পর্ক কিছুটা চাপের সম্মুখীন হতে পারে । পারিবারিক পরিবেশের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনায় মনোযোগী হতে পারবে । এই সপ্তাহটি সফলভাবে চালনার জন্য আপনার স্বাস্থ্য এবং বাজেট পরিচালনা করা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে ।
বৃশ্চিক (Scorpio) : বৃশ্চিক রাশির লোকেদের জন্য সপ্তাহটি ভালো হতে পারে, যদিও চোখ বা নাকজনিত কিছু ঋতুগত স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে । আর্থিকভাবে, সপ্তাহটি চমৎকার, বিবিধ নতুন উৎস থেকে অর্থ আসতে পারে । ব্যবসার মালিকদের জন্য সময়টা চমৎকার কাটতে পারে এবং এমনকি তারা কোনও নতুন প্রকল্প শুরু করতে পারেন । কর্মীদের জন্য অফিসের রাজনীতি থেকে দূরে থাকার এবং শুধুমাত্র নিজেদের কাজের উপর মনোযোগ দেওয়াই বাঞ্ছনীয় হতে পারে । প্রেমজীবনে মধুরতা বৃদ্ধি পাবে এবং এমনকি আপনি বিবাহ নিয়েও আলোচনা করতে পারেন । বৈবাহিক সম্পর্কও সন্তোষজনক এবং শান্তিপূর্ণ হতে পারে । শিক্ষার্থীরা পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যকলাপের প্রতি ঝোঁক অনুভব করতে পারে, তবে সপ্তাহের সামগ্রিক শক্তি খুবই উৎপাদনশীল এবং বৃদ্ধিমুখী হতে পারে ।
ধনু (Sagittarius) : ধনু রাশির জন্য, সপ্তাহটি বেশ স্বাভাবিক হতে পারে, যদিও পেটের সমস্যা হতাশার কারণ হতে পারে । আর্থিকভাবে, আপনি আয়ের ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত এবং উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখতে পেতে পারেন । আপনার ব্যবসায়িক অগ্রগতিতে আপনি খুব সন্তুষ্ট বোধ করতে পারেন কারণ ব্যবসা ক্রমাগত বাড়তে থাকতে পারে । কর্মক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব পালনের সময় কর্মীদের সতর্ক এবং সাবধান থাকা উচিত । সপ্তাহটি প্রেমের জন্য বিশেষভাবে ভালো হতে পারে, সঙ্গীর সঙ্গ আপনাকে আনন্দময় এবং মনোরম মুহূর্ত দিতে পারে । গভীর পারস্পরিক অনুরাগের দ্বারা বৈবাহিক বন্ধন আরও শক্তিশালী হতে পারে । শিক্ষার্থীরা খুব পরিশ্রমী হবে এবং পড়াশোনায় তাদের মন নিবেদন করতে পারে । আর্থিক লাভ এবং মানসিক পরিপূর্ণতার জন্য এটি একটি শক্তিশালী সপ্তাহ হতে পারে ।
মকর (Capricorn) : মকর রাশির লোকেদের জন্য সপ্তাহটি ভালো কাটতে পারে । স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য, আপনার দৈনন্দিন রুটিন পরিবর্তন করার এবং সুষম খাবার খাওয়ার চেষ্টা করা উচিত । আর্থিকভাবে, সবকিছু ভালো থাকতে পারে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা কিছু নির্দিষ্ট সুবিধা পেতে পারেন । ব্যবসাকে কার্যকরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার করতে পারেন । কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্রে কিছু সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । প্রেমের ক্ষেত্রে, আপনি পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেও আপনার সঙ্গীর পক্ষে দাঁড়াতে পারেন । বৈবাহিক সম্পর্ক ভালোবাসা এবং আত্মীয়তার অনুভূতিতে পূর্ণ থাকতে পারে । কিছু ছোটখাটো বাধা সত্ত্বেও, শিক্ষার্থীরা দক্ষ থাকতে এবং তাদের শিক্ষার প্রতি নিবেদিত থাকতে পারে ।
কুম্ভ (Aquarius) : কুম্ভ রাশির লোকেদের জন্য এটি একটি দুর্দান্ত সপ্তাহ হতে পারে, যদিও স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্কতা প্রয়োজন । বিশেষ করে, অন্য কারওর গাড়ি ধার করা এড়িয়ে চলুন কারণ দুর্ঘটনা বা হাড় ভাঙার ঝুঁকি রয়েছে । আর্থিকভাবে, সপ্তাহটি চমৎকার হতে পারে, বিশেষ করে যদি আপনি অতীতে বিনিয়োগ করে থাকেন । ব্যবসার মালিকরা নতুন সুযোগ এবং বৃদ্ধির জন্য উৎসাহী বোধ করতে পারেন । কর্মস্থল খানিকটা চাপপূর্ণ হতে পারে ৷ আপনার মনের চিন্তাভাবনা সকলের সঙ্গে ভাগ করে না নেওয়ায় শ্রেয় হতে পারে । প্রেমজীবন চমৎকার হতে পারে, আপনি সম্পূর্ণরূপে প্রেমে ডুবে থাকতে পারেন । বৈবাহিক জীবন কিছুটা চাপের সঙ্গে শুরু হতে পারে, তবে সপ্তাহান্তে পরিস্থিতির উন্নতির সম্ভাবনা । এটি উচ্চ শক্তি এবং আর্থিক পুরস্কারের সপ্তাহ ।
মীন (Pisces) : মীন রাশির লোকেদের সপ্তাহটি মাঝারি মাপের হতে পারে, পেটের সমস্যা কিছু অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে । আর্থিকভাবে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকতে পারে, তবে আপনার অর্থ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যয় করা উচিত । ব্যবসার মালিকরা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সাফল্য এবং বৃদ্ধি দেখতে পেতে পারেন । কর্মচারীদের তাদের কর্মক্ষেত্রে সতর্ক এবং পরিশ্রমী হওয়া উচিত । প্রেমের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত সতর্ক থাকুন কারণ আপনার সম্পর্ক গুজবের বিষয় হয়ে উঠতে পারে বা আপনার পরিবারের কানে পৌঁছতে পারে । বৈবাহিক জীবন খুব সুখী এবং ভালোবাসায় পরিপূর্ণ থাকতে পারে । শিক্ষার্থীরা সাধারণভাবে তাদের পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে পারে, যদিও উচ্চশিক্ষায় থাকা ব্যক্তিদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকা উচিত । অপ্রয়োজনীয় জটিলতা এড়াতে আপনার ব্যক্তিগত জীবনে বিচক্ষণতার উপর মনোযোগ দিন ।