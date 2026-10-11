নয়া সপ্তাহে পঞ্চমী-ষষ্ঠী-প্রথম সপ্তমী, পুজো শুরু হওয়ার আগে দুর্গার আশীর্বাদ পাবেন কারা ?

নয়া সপ্তাহে পঞ্চমী-ষষ্ঠী-প্রথম সপ্তমী, পুজো শুরু হওয়ার আগে দুর্গার আশীর্বাদ পাবেন কারা ?
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Published : October 11, 2026 at 1:02 PM IST
মেষ (ARIES): এই সপ্তাহটি আপনার জন্য বেশ ভালো থাকবে। প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য সময় মোটামুটি স্বাভাবিক থাকবে। আপনি নিজের সম্পর্কের বাস্তবতা বুঝতে পারবেন এবং যে সমস্যাগুলি রয়েছে, সেগুলি দূর করার চেষ্টা করবেন। বিবাহিতদের দাম্পত্য জীবন রোমান্সে ভরপুর থাকবে এবং সম্পর্কটি যেন নতুন করে শুরু হয়েছে এমন অনুভূতি হতে পারে। আপনার মনে হবে, জীবনসঙ্গী ঠিক তেমনই, যেমনটা আপনি কল্পনা করেছিলেন। চাকরিজীবীরা নিজেদের কাজ উপভোগ করার সুযোগ পাবেন। অতীতে যে পরিশ্রম করেছেন, তার ভালো ফল পেতে পারেন এবং পদোন্নতির সম্ভাবনাও রয়েছে। ব্যবসায় গতি আসবে, ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়বে এবং খরচ কমতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ভালো ভারসাম্য বজায় রাখতে পারবেন, ফলে আনন্দও দ্বিগুন হবে। দুই ক্ষেত্র থেকেই ভালো ফল পাওয়া সম্ভব। কোনও সৃজনশীল কাজে হাত দিতে পারেন এবং সম্মান ও জনপ্রিয়তা পেতে পারেন। ভ্রমণের জন্য সপ্তাহটি ভালো।
বৃষ (TAURUS): এই সপ্তাহটি আপনার জন্য মাঝারি ফলদায়ক হবে। প্রেমের জীবনে ভালো খবর পেতে পারেন। সঙ্গীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়বে এবং দূরত্ব কমবে। বিবাহিতদের দাম্পত্য জীবন ভালো থাকবে। সপ্তাহের শুরুতে সহকর্মীদের সঙ্গে আপনার ব্যবহার খুব ভালো থাকবে, ফলে পুরো সপ্তাহ তাঁদের সহযোগিতা পেতে পারেন এবং এতে আপনার লাভ হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার ভাবমূর্তি আরও শক্তিশালী হবে এবং কাজও ভালো চলবে। ব্যবসায়ীদের জন্য এই সময় উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসা বাড়ানোর জন্য নতুন কিছু অফার বা পরিকল্পনা নিয়ে ভাবতে হতে পারে, যাতে বাজারের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেন। অর্থ ব্যবস্থাপনার দিকে নজর দেওয়া জরুরি, কারণ আয় ভালো থাকলেও খরচও বাড়তে শুরু করতে পারে। দ্রুত খরচ নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করুন। শিক্ষার্থীদের জন্য সপ্তাহটি খুব ভালো এবং পড়াশোনায় অগ্রগতি হবে। ভ্রমণের জন্য সপ্তাহের শুরু অনুকূল।
মিথুন (GEMINI): এই সপ্তাহটি আপনার জন্য ভালো থাকবে। প্রেমের সম্পর্কে নতুন সতেজতা আসবে। প্রিয়জন আপনার ভালোবাসাকে খোলামনে গ্রহণ করবেন এবং দুজনের মধ্যে সুন্দর বোঝাপড়া ও কেমিস্ট্রি থাকবে। বিবাহিতদের দাম্পত্য জীবনও ভালো থাকবে। আপনি পারিবারিক দায়িত্ব আরও ভালোভাবে বুঝতে শুরু করবেন, ফলে পরিবারের সদস্যরাও আপনার প্রতি খুশি থাকবেন। চাকরিজীবীদের কাজে আরও সূক্ষ্মভাবে মনোযোগ দিতে হবে, কারণ আপনার দায়িত্ব এখন বেড়েছে এবং ভুলের সুযোগ কম। ব্যবসায়ীদের জন্যও সপ্তাহটি অনেক নতুন সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় বারবার রিভিশনের প্রয়োজন হবে, কারণ একাগ্রতা কিছুটা কম থাকতে পারে। স্বাস্থ্যের হালকা উন্নতি হবে। নতুন কোনও জায়গায় ঘুরতে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। সপ্তাহের মাঝামাঝি ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে এবং ভ্রমণের জন্য এই সময় ভালো।
কর্কট (CANCER): এই সপ্তাহটি আপনার জন্য ভালো থাকবে। প্রেমের সম্পর্কে থাকা ব্যক্তিরা আনন্দিত থাকবেন এবং সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। দুজনের প্রচেষ্টায় সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হতে পারে। বিবাহিতদের দাম্পত্য জীবন সুখকর থাকবে। চাকরিজীবীদের নিজের আচরণে কিছুটা পরিবর্তন আনার প্রয়োজন হতে পারে। কর্মক্ষেত্রকে পেশাদারভাবে নেওয়াই আপনার জন্য ভালো হবে। ব্যবসায়ীদের জন্য সপ্তাহটি অনুকূল এবং কাজে অগ্রগতি হবে। আপনার এনার্জি অনেক বেশি থাকবে, ফলে বেশিরভাগ কাজ দক্ষতার সঙ্গে করতে পারবেন। পারিবারিক জীবন সুখকর থাকবে এবং পরিবারের সদস্যরা একে অপরের দায়িত্ব বুঝবেন। আপনার মা ধর্মীয় কাজে ব্যস্ত থাকতে পারেন এবং বাড়িতে পূজা-পাঠ বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান হতে পারে। আপনার পরিশ্রম ফল দেবে। তবে খরচ বাড়তে পারে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় খুব ভালো ফল পেতে পারেন। ভ্রমণের জন্য সপ্তাহটি ভালো।
সিংহ (LEO): এই সপ্তাহটি আপনার জন্য সাধারণভাবে ফলদায়ক হবে। প্রেমের সম্পর্কে রোমান্স বাড়ানোর সুযোগ পাবেন। সঙ্গীর সঙ্গে সিনেমা দেখতে যেতে পারেন বা কোথাও সময় কাটাতে পারেন এবং নিজের অনুভূতি রোমান্টিকভাবে প্রকাশ করতে পারবেন। দাম্পত্য জীবন স্বাভাবিক থাকবে। চাকরিজীবীরা নিজেদের কাজ উপভোগ করবেন এবং ব্যবসায়ীরাও কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। মানসিকভাবে খুশি থাকায় অনেক কাজ সময়মতো শেষ করতে পারবেন। সপ্তাহের শেষের দিনগুলি আয়ের জন্য ভালো থাকবে। ইনকাম বাড়তে পারে এবং অপ্রত্যাশিত কিছু অর্থও হাতে আসতে পারে। তবে সপ্তাহের শুরু কিছুটা ধীর হবে। খরচ বাড়বে এবং মানসিক চিন্তাও থাকতে পারে। সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকে পরিস্থিতি উন্নত হবে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় আরও একাগ্রতা দরকার। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং এর সুবিধা পাবেন। ভ্রমণের জন্য সপ্তাহের শেষের দিনগুলি ভালো ৷
কন্যা (VIRGO): এই সপ্তাহটি আপনার জন্য আংশিকভাবে ফলদায়ক হবে। প্রেমের সম্পর্কে থাকা ব্যক্তিদের জন্য সময় ভালো। আপনি দায়িত্বশীলভাবে সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাবেন এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবেন। বিবাহিতদের দাম্পত্য জীবনও ভালো থাকবে এবং সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে। চাকরিজীবীদের বদলি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীরা আর্থিক লাভ পেতে পারেন, যার ফলে অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। সপ্তাহের শুরুতে আয় দ্রুত বাড়তে পারে, তবে মাঝামাঝি সময়ে কিছু খরচও বৃদ্ধি পাবে। সপ্তাহের শেষে নিজের ওপর বেশি মনোযোগ দেবেন। নিজের গ্রুমিং বা ব্যক্তিগত পরিচর্যা করতে ভালো লাগবে এবং কিছু নতুন কেনাকাটাও করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় ভালো ফল পাবেন এবং তাঁদের পরিশ্রমের প্রভাব স্পষ্ট দেখা যাবে। ভ্রমণের জন্য সপ্তাহের শেষের দিনগুলি অনুকূল।
তুলা (LIBRA): এই সপ্তাহে প্রেমের সম্পর্কে থাকা ব্যক্তিরা নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে বেশ সক্রিয় থাকবেন এবং প্রিয়জনের মন জয় করার পূর্ণ চেষ্টা করবেন। বিবাহিতদের জন্য সপ্তাহটি স্বাভাবিক থাকবে। আপনি নিজের সম্পর্কের ভালোবাসা উপভোগ করবেন এবং জীবনসঙ্গীর গুরুত্ব আপনার মনে আরও বাড়বে। চাকরিজীবীরা মনোযোগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবেন। বিরোধীরা শান্ত হয়ে যাবে এবং চাইলেও আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। নতুন কিছু ব্যবসায়িক চুক্তি করার সুযোগ আসতে পারে, তাই সপ্তাহটির পুরো সুবিধা নিন। ব্যবসায় গতি বাড়বে। আদালত বা আইনি বিষয়ে সাফল্য পেতে পারেন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় আগ্রহ বাড়বে এবং তাঁদের প্রচেষ্টা সফল হবে। কাজের ক্ষেত্রেও ভালো ফল পেতে পারেন। খরচ কমবে, ফলে আর্থিকভাবে নিজেকে শক্তিশালী মনে হবে। তবে সপ্তাহের শেষের দিনগুলিতে ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন।
বৃশ্চিক (SCORPIO): এই সপ্তাহটি আপনার জন্য ভালো থাকবে। প্রেমের সম্পর্ক মোটামুটি স্বাভাবিক থাকবে। সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা থাকবে, তবে কোনও বিষয় নিয়ে ছোটখাটো ঝগড়া বা মতবিরোধও হতে পারে। বিবাহিতদের দাম্পত্য জীবন ভালো চলবে। সমস্যাগুলি দূর করার উপায় খুঁজে পাবেন, ফলে জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্ক আরও ভালো হবে। চাকরিজীবীরা নিজের কাজ উপভোগ করবেন এবং কোনও সিনিয়র ব্যক্তির সহযোগিতা পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জন্যও সময় ভালো। সরকারি কোনও ক্ষেত্র থেকে বড় সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই চেষ্টা চালিয়ে যান। সপ্তাহের শুরু থেকেই কাজে গতি বাড়াবেন এবং সময়টিকে ভালোভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেন। শিক্ষার্থীদের জন্য সপ্তাহটি খুব ভালো। পরিশ্রম করলে সন্তোষজনক ফল পাবেন এবং পরীক্ষার ফলও ভালো হতে পারে। ভ্রমণের জন্য সপ্তাহের শুরু অনুকূল।
ধনু (SAGITTARIUS): এই সপ্তাহটি আপনার জন্য মোটামুটি ফলদায়ক হবে। প্রেমের সম্পর্কে থাকা ব্যক্তিদের জন্য সময় খুব ভালো এবং সম্পর্ক রোমান্সে ভরপুর থাকবে। বিবাহিতদের দাম্পত্য জীবন স্বাভাবিক থাকবে। জীবনসঙ্গী দূরে কোথাও ভ্রমণে যাওয়ার বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। চাকরিজীবীরা নিজেদের কাজে দক্ষতা দেখাবেন এবং ভালো সাফল্য পাবেন। আপনার কাজের প্রশংসাও হতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্যও সপ্তাহটি বিশেষ কিছু সুযোগ নিয়ে আসবে এবং নতুন কাজ করার সুযোগ পেতে পারেন। নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় কিছুটা মন খারাপ থাকতে পারে, তাই মানসিকভাবে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করুন। সম্পত্তি কেনার জন্য এই সপ্তাহটি খুব লাভজনক হতে পারে এবং আপনার প্রচেষ্টায় কোনও বড় সম্পত্তি পাওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি এমন বিষয়েও নজর দিতে হবে, যা পড়াশোনায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে। ভ্রমণের জন্য সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় ভালো।
মকর (CAPRICORN): এই সপ্তাহটি আপনার জন্য মাঝারি ফলদায়ক হবে। প্রেমের সম্পর্কে থাকা ব্যক্তিরা নিজেদের সম্পর্ক খোলামনে উপভোগ করবেন এবং ভালোবাসায় কোনও ঘাটতি রাখবেন না। বিবাহিত জীবন আরও সুন্দর করতে জীবনসঙ্গীকে কোথাও দূরে ঘুরতে নিয়ে যেতে পারেন বা কোনও সারপ্রাইজ পরিকল্পনা করতে পারেন। চাকরিজীবীরা নিজেদের কাজের গুরুত্ব বুঝে আরও ভালোভাবে কাজ করার চেষ্টা করবেন এবং সন্তোষজনক ফল পাবেন। ব্যবসায়ীদের জন্য সপ্তাহটি খুব ভালো। কাজ এগিয়ে যাবে এবং ব্যবসায় গতি বাড়বে। সপ্তাহের শেষের দিনগুলি বিশেষভাবে অনুকূল থাকবে। শিক্ষার্থীরা কঠোর পরিশ্রম করবেন, একাগ্রতা বাড়বে এবং পড়াশোনায় ভালো ফল পাবেন। আটকে থাকা অর্থ ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, ফলে আত্মবিশ্বাস বাড়বে। ভ্রমণের জন্য সপ্তাহটি অনুকূল।
কুম্ভ (AQUARIUS): এই সপ্তাহটি আপনার জন্য মাঝারি ফলদায়ক হবে। প্রেমের সম্পর্কে থাকা ব্যক্তিদের জন্য সময় ভালো। আপনি নিজের মনের কথা প্রিয়জনকে বলতে পারবেন। বিবাহিতদের দাম্পত্য জীবনও ভালো থাকবে। জীবনসঙ্গী পরিবারের সদস্যদের খুশি রাখবেন এবং নিজের দায়িত্ব খুব ভালোভাবে পালন করবেন। চাকরিজীবীদের জন্য সপ্তাহটি খুবই ভালো, তাই নিজের কাজে স্থির থাকুন। ব্যবসায়ীদের জন্য সময় মাঝারি ফলদায়ক। কিছু গোপন পরিকল্পনা থাকতে পারে, যেগুলি এখনও কাউকে জানাননি। সেগুলি নিয়ে সতর্কভাবে এগোন এবং নিশ্চিত করুন যেন কোনও বেআইনি বিষয় জড়িত না থাকে, নইলে সমস্যায় পড়তে পারেন। নিজের কিছু ব্যক্তিগত ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করবেন এবং এর জন্য কিছু অর্থ খরচও হতে পারে। আয় ভালো থাকবে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় সতর্ক থাকতে হবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। ভ্রমণের জন্য সপ্তাহের শেষের দিন ভালো।
মীন (PISCES): এই সপ্তাহটি আপনার জন্য মাঝারি ফলদায়ক হবে। প্রেমের সম্পর্কে থাকা ব্যক্তিরা নিজেদের সৃজনশীলতা ব্যবহার করে প্রিয়জনকে খুশি রাখার চেষ্টা করবেন। বিবাহিতরা নিজেদের দাম্পত্য জীবন নিয়ে নতুন কিছু স্বপ্ন দেখবেন এবং সেগুলি জীবনসঙ্গীর সঙ্গে শেয়ার করবেন। চাকরিজীবীদের জন্য সপ্তাহটি খুব ভালো এবং আপনার পরিশ্রমই আপনার সাফল্যের ফল নির্ধারণ করবে। ব্যবসায়ীরাও ভালো ফল পাবেন। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, নতুন মার্কেটিং কৌশল এবং উন্নত কমিউনিকেশন স্কিলের মাধ্যমে ব্যবসা এগিয়ে নিতে পারবেন। তবে স্বাস্থ্যে ওঠানামা থাকতে পারে, তাই নিজের যত্ন নিন এবং খাবার-দাবারের প্রতি বিশেষ নজর দিন। ফুড পয়জনিংয়ের আশঙ্কা থাকতে পারে, তাই খুব সতর্ক থাকুন। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় ভালো ফল পাবেন। ভ্রমণের জন্য সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় সবচেয়ে ভালো।