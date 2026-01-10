মকর সংক্রান্তি একাধিক যোগ, এই রাশিদের কপাল খুলছে নয়া সপ্তাহে

মকর সংক্রান্তি একাধিক যোগ, এই রাশিদের কপাল খুলছে নয়া সপ্তাহে
প্রতিদিনের পাশাপাশি এবার জানুন নয়া সপ্তাহ (11-17 জানুয়ারি) কেমন যাবে ৷ এই সপ্তাহে মকর সংক্রান্তিতে রয়েছে একাধিক যোগ ৷ পড়ুন ইটিভি ভারতের সাপ্তাহিক রাশিফল ৷
Published : January 10, 2026 at 7:30 PM IST
মেষ: এই সপ্তাহটা মোটামুটি স্বাভাবিকভাবেই কাটবে। স্বাস্থ্য একটু দুর্বল হতে পারে, তাই নিজের যত্ন নেওয়া জরুরি। অর্থের দিক থেকে সময়টা ভালো যাবে, নতুন উৎস থেকে টাকাপয়সা আসতে পারে, যা বেশ উপকারে লাগবে। প্রেমের সম্পর্কে চাপ বাড়তে পারে, সঙ্গীর সঙ্গে তর্কও হতে পারে। বিবাহিত জীবনে সাবধানে হবে, না হলে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। ব্যবসায়ীদের সাফল্য পেতে পার্টনারের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করা দরকার। চাকরিজীবীরা উচ্চপদ, স্বীকৃতি কিংবা পদোন্নতির সুযোগ পেতে পারেন, যা ক্যারিয়ারের জন্য ইতিবাচক। ছাত্রদের জন্য সময়টা একটু চাপের হতে পারে, বিশেষ করে যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সব মিলিয়ে, এই সপ্তাহে অর্থ ও ক্যারিয়ারের সুযোগ থাকলেও স্বাস্থ্য, সম্পর্ক এবং পড়াশোনার দিকে একটু বাড়তি নজর দেওয়া জরুরি।
বৃষ: এই সপ্তাহটা মোটামুটি ভালোই যাবে। হালকা অসুস্থতা বা ঋতু পরিবর্তনের কারণে চোখ-নাকের কিছু সমস্যা হতে পারে, তাই একটু সাবধানে থাকলে ভালো। অর্থের দিক থেকে সময়টা বেশ অনুকূল, নতুন আয়ের পথও খুলে যেতে পারে। ব্যবসায়ী এবং ট্রেডারদের জন্য সপ্তাহটা বেশ দারুণ, নতুন কোনও কাজ শুরু করারও সুযোগ তৈরি হতে পারে। চাকরিজীবীরা কর্মস্থলে সিনিয়রদের সংযোগ বা সহযোগিতা থেকে বড় সুবিধা পাবেন, যা ক্যারিয়ার এগোতে সাহায্য করবে। প্রেমের সম্পর্কে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করবেন এবং সঙ্গীর অনুভূতিও বোঝার চেষ্টা করবেন। ঘরোয়া পরিবেশে কিছু টানাপোড়েন হতে পারে, তাই শান্তভাবে সামলে চলাই ভালো। ছাত্রদের পড়াশোনায় মন একটু সরে যেতে পারে, তাই মনোযোগ ধরে রাখতে বাড়তি চেষ্টা দরকার। সব মিলিয়ে, অর্থের উন্নতি, সম্পর্কের প্রতি মনোযোগ এবং স্বাস্থ্যের যত্ন, এই তিন দিকেই নজর রাখতে হবে।
মিথুন: এই সপ্তাহে শরীর একটু দুর্বল লাগতে পারে। হাঁটুর সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাই হালকা ব্যায়াম আর নিয়মিত নড়াচড়া কাজে দেবে। ব্যবসায়ীরা ভালো লাভের মুখ দেখবেন, আর চাকরিজীবীদের জন্যেও সময়টাও বেশ সুবিধাজনক, বেতন বাড়ার সম্ভাবনাও আছে। প্রেমের সম্পর্কে একটু টানাপোড়েন তৈরি হতে পারে, ছোটখাটো বিষয় নিয়ে তর্ক বাড়তে পারে। তবে বিবাহিত জীবনে স্থিতি থাকবে, সঙ্গীর সঙ্গে বোঝাপড়া ভালোই চলবে। আর্থিক অবস্থাকে ভালো করতে আপনি নতুন কোনও বিনিয়োগের কথা ভাবতে পারেন। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় মন রাখতে কষ্ট পেতে পারেন, মন অন্যদিকে চলে যেতে পারে বারবার। সব মিলিয়ে, স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন থাকা, সম্পর্কে ধৈর্য দেখানো আর পড়াশোনায় বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার হবে। সেই সঙ্গে অর্থ ও কর্মজীবনে ভালো সুযোগ আসবে।
কর্কট: এই সপ্তাহটা মিশ্র অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে সামান্য সমস্যা হতে পারে। তাছাড়া বাবা-মায়ের শরীরের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। অর্থের দিক থেকে সময়টা ভালো যাবে, ব্যবসায়ীরা ভালো মুনাফা পেতে পারেন। তবে যাঁরা পার্টনারশিপে কাজ করেন, তাঁদের মধ্যে ছোটখাটো মতভেদ তৈরি হতে পারে। চাকরিজীবীরা কর্মস্থলে যথাযথ সম্মান না-মেলার চাপ অনুভব করতে পারেন, যা মানসিক অস্বস্তি বাড়াবে। প্রেমের সম্পর্ক মোটামুটি স্থিতিশীল থাকবে, আর সম্পর্ক মজবুত করতে সঙ্গীর সঙ্গে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কিছু টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে এবং শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সামান্য ভুলবোঝাবুঝি হতে পারে।, তাই ধৈর্য ধরে চলাই ভালো। ছাত্রছাত্রীরা তাদের পরিশ্রমের ভালো ফল পাবেন। সব মিলিয়ে, সপ্তাহটি অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হলেও স্বাস্থ্য, কর্মস্থলের পরিস্থিতি এবং পারিবারিক সম্পর্ক সামলাতে একটু বেশি মনোযোগ দরকার হবে।
সিংহ: সিংহ রাশির জন্য সপ্তাহটা বেশ ভালো যাবে। শারীরিকভাবে তেমন কোনও বড় সমস্যা থাকবে না, মোটামুটি ঠিকঠাকই থাকবে। ব্যবসায়ীরা কাজে অগ্রগতি দেখতে পাবেন এবং আগের বিনিয়োগ থেকেও লাভ আসতে পারে। চাকরিজীবীদের জন্য পদোন্নতির সম্ভাবনা আসতে পারে, যা আপনার ক্যারিয়ারকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। অর্থনৈতিক দিকটাও স্থির থাকবে, আর আগের সিদ্ধান্তগুলো এখন ফল দিতে শুরু করবে। ভালোবাসার সম্পর্কে ঘনিষ্ঠতা বাড়বে, সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্ক আরও মধুর হবে। ব্যবসার পরিসরও বাড়তে পারে, যা আপনাকে আরও সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে। বাড়িতে সামান্য চাপ আসতে পারে, তাই সঙ্গীর স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দেওয়া জরুরি। শিক্ষার্থীদের জন্য সপ্তাহটা কিছুটা কঠিন হতে পারে, মনোযোগ ধরে রাখতে বাড়তি চেষ্টা লাগবে। তবে আইটি, মেকানিক্যাল বা ইঞ্জিনিয়ারিং-সংক্রান্ত পড়াশোনা বা কাজের সঙ্গে যুক্তদের জন্য সময়টা বেশ ভালো। সব মিলিয়ে, সুযোগ, সম্পর্কের উষ্ণতা আর বাড়ির সামান্য চাপ, এই তিনের মিশেলে সপ্তাহটা কাটবে।
কন্যা: এ সপ্তাহে পরিস্থিতি একটু উঠানামা করতে পারে। স্বাস্থ্য নিয়ে একটু বেশি সতর্ক থাকতে হবে নিয়মিত ব্যায়াম আর ঠিক মতো খাওয়াদাওয়া খুবই জরুরি। ব্যবসায়ী ও ট্রেডারদের জন্য সময়টা ভালো, কারণ কাজ বাড়তে পারে বা নতুন সুযোগ আসতে পারে। পরিবারে আনন্দের পরিবেশ থাকবে, আর সম্পর্কগুলো যত্ন করে সামলাতে পারলে আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। অর্থের দিকটা ওঠানামা করলেও আয়ের ধারা ঠিক থাকবে, শুধু দৈনন্দিন খরচ একটু চাপ দিতে পারে। দাম্পত্য জীবন ভালোই যাবে, আর সঙ্গীর সঙ্গে কোথাও ঘুরে আসার পরিকল্পনাও করতে পারেন। পড়াশোনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বেশি মনোযোগী হতে হবে। অবহেলা করলে সমস্যা বাড়তে পারে, বিশেষ করে যারা উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সব মিলিয়ে, স্বাস্থ্য, খরচ, পড়াশোনা আর পরিবার, এই চার দিকেই একটু বাড়তি নজর রাখলে সপ্তাহটা বেশ ভালোভাবেই কাটবে।
তুলা: এই সপ্তাহটা তুলা রাশির জন্য মোটামুটি যাবে। স্বাস্থ্যের দিকে একটু সতর্ক থাকতে হবে, কারণ কারণ পেটজনিত অস্বস্তি হতে পারে। পরিবারে কিছু বিষয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেশি খরচ হতে পারে। ব্যবসায়ীদের কাজকর্ম সাবধানে সামলানো দরকার, বিশেষ করে যাঁরা পার্টনারশিপে আছেন তাদের সহযোগীদের সঙ্গে মতভেদ হতে পারে। তবে চাকরিজীবীদের জন্য সপ্তাহটা ভালো যাবে। অফিসের কাজে মনোযোগ থাকবে, যার প্রভাব বাড়ির পরিবেশেও শান্তি ও স্বস্তি এনে দেবে। প্রেমের সম্পর্ক ঠিক রাখতে অপ্রয়োজনীয় তর্ক এড়ানো জরুরি, না হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে মানসিক চাপ বা ঘরোয়া মতবিরোধ দেখা দিতে পারে, যা বাড়িতে অশান্তি আনতে পারে। ছাত্রদের পড়াশোনায় মন বসতে সমস্যা হতে পারে, তাই খারাপ সঙ্গ এড়িয়ে চলা ভালো। সব মিলিয়ে, এই সপ্তাহে স্বাস্থ্য, অর্থ ও ব্যবসায় সতর্কতা, সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা এবং পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
বৃশ্চিক: এই সপ্তাহটা মোটামুটি স্বাভাবিকভাবেই কাটবে। স্বাস্থ্যের দিকে একটু বেশি খেয়াল রাখা দরকার, কারণ সর্দি-কাশি বা জ্বরের মতো অসুখ ভোগাতে পারে। পরিবারসংক্রান্ত খরচ বাড়তে পারে, তাই বাজেট সামলে চলাই ভালো। ব্যবসায়ীদের পরিকল্পনা সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যা ভালো লাভ এনে দিতে পারে। চাকরিজীবীদের কাজে মনোযোগ ধরে রাখা জরুরি এবং অফিসের রাজনীতিতে জড়ানো এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। প্রেমের সম্পর্ক আরও মজবুত হবে, এমনকী সঙ্গীর সঙ্গে বিয়ে নিয়ে কথাবার্তাও হতে পারে। দাম্পত্য জীবন শান্ত ও সুখের থাকবে, সঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটবে।ছাত্ররা পড়াশোনার পাশাপাশি অন্যান্য কাজেও আগ্রহ দেখাতে পারে, ফলে পড়াশোনা ও অতিরিক্ত কার্যকলাপের মধ্যে ভালো ভারসাম্য বজায় থাকবে। সব মিলিয়ে, এই সপ্তাহে ধীরে ধীরে অগ্রগতি হবে, ব্যবসায় লাভ আসবে, সম্পর্কে স্বস্তি থাকবে আর স্বাস্থ্য ও খরচের দিকে একটু বাড়তি নজর দিতে হবে।
ধনু: এই সপ্তাহটা ধনু রাশির জন্য একটু চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে, কারণ পেটজনিত সমস্যায় অস্বস্তি হতে পারে। অর্থের অবস্থা মোটামুটি স্থির থাকবে। কিছু বাধা কাটিয়ে টাকা আসতে পারে, এমনকী কোনও সরকারি প্রকল্প থেকেও উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ব্যবসায়ীদের জন্য সপ্তাহটা ওঠানামায় ভরা থাকবে। চাকরিজীবীরা কাজে সন্তুষ্ট নাও থাকতে পারেন এবং চাকরি বদলানোর কথা ভাবতে পারেন। ব্যক্তিগত সম্পর্কে সঙ্গীর সঙ্গে মতভেদ হতে পারে, পাশাপাশি পরিবারেও কিছুটা টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে। দাম্পত্য জীবনে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করলেও সব সময় তা সফল নাও হতে পারে। ছাত্রদের জন্য সপ্তাহটা কঠিন হতে পারে। পড়াশোনায় মনোযোগ কমে যেতে পারে এবং ভুল পথে আকৃষ্ট হওয়ার ঝুঁকি থাকবে। ভাইবোনদের সঙ্গেও ঝামেলা তৈরি হতে পারে, যা মানসিক চাপ বাড়াবে। সব মিলিয়ে, এই সপ্তাহে স্বাস্থ্য, সম্পর্ক আর পড়াশোনার দিকে বেশি সতর্ক থাকা দরকার, আর ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি সামলানোই সবচেয়ে ভালো পথ।
মকর: এই সপ্তাহটা মকর রাশির জন্য মিশ্র অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে। স্বাস্থ্যের দিকে একটু সতর্ক থাকতে হবে এবং নিয়মিত ব্যায়ামের অভ্যাস বজায় রাখা ভালো, কারণ ফুসফুসজনিত সমস্যা ভোগাতে পারে। ব্যবসায়ীরা লাভের মুখ দেখতে পারেন, তবে চাকরিজীবীদের কাজে চাপ বাড়তে পারে এবং আগ্রহ কিছুটা কমে যেতে পারে। পরিবারের সদস্যদের, বিশেষ করে ভাইবোনদের ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে বড় অঙ্কের টাকা খরচ হতে পারে, যার ফলে অর্থের ব্যাপারে একটু দুশ্চিন্তা তৈরি হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে সঙ্গীর সঙ্গে মনের কথা ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ মিলবে, যা সম্পর্কের জন্য ইতিবাচক। দাম্পত্য জীবনে সঙ্গীর সঙ্গে খোলামেলা কথা বললে মন হালকা হবে এবং মানসিক স্বস্তি পাবেন। প্রয়োজনে বাবা-মায়ের পরামর্শও নিতে পারেন। ছাত্রদের জন্য সপ্তাহটা সহায়ক হবে এবং পড়াশোনায় ভালো অগ্রগতি দেখা যেতে পারে। সব মিলিয়ে, এই সময়টা কিছু চ্যালেঞ্জ থাকলেও ঠিক করে সামলাতে পারলে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকবে।
কুম্ভ : এই সপ্তাহটা কুম্ভ রাশির জন্য মোটের ওপর অনুকূল হবে। সাম্প্রতিক সময়ে যদি স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা চলছিল, তাহলে এখন স্বস্তি মিলতে পারে। সঙ্গীর স্বাস্থ্যের বিষয়েও নিশ্চিন্ত বোধ করবেন। ব্যবসায়ীদের কাজে নতুন কিছু করার সুযোগ আসতে পারে, যা ব্যবসার বৃদ্ধি আনতে সাহায্য করবে। অর্থের অবস্থা মোটামুটি স্থির থাকবে। ছোটখাটো কিছু খরচ হতে পারে, তবে বড় চাপ পড়বে না। ব্যক্তিগত সম্পর্কে পরিস্থিতি একটু কঠিন হতে পারে , সঙ্গীর সঙ্গে দূরত্ব বা টানাপোড়েন বাড়তে পারে। পরিবারেও কিছু বিষয় নিয়ে চাপ তৈরি হতে পারে, আর দাম্পত্য জীবনেও মানসিক চাপ আসতে পারে। ছাত্রদের ওপর দায়িত্ব বাড়তে পারে, যার ফলে পড়াশোনায় মনোযোগ কিছুটা কমে যেতে পারে। বাড়িতে কোনও নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে মতবিরোধ বা তর্কও হতে পারে। সব মিলিয়ে, এই সপ্তাহে কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি থাকলেও কিছু জায়গায় ধৈর্য আর সতর্কতা দরকার হবে।
মীন: এই সপ্তাহটা মীন রাশির জন্য বেশ ইতিবাচক হবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং মনে ভারসাম্য থাকবে। তবে শরীর ঠিক রাখতে ভাজা ও তেলযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলাই ভালো। ব্যবসায়ীদের জন্য সময়টা অনুকূল, আর মন ভালো করার জন্য লং ড্রাইভে যাওয়ার সুযোগও আসতে পারে। চাকরিজীবীদের কর্মস্থলে চাপ কম থাকবে, ফলে কাজ সামলানো সহজ হবে। পারিবারিক জীবনে ভাইবোনদের সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন বা কোথাও ঘুরতে যাবার পরিকল্পনা হতে পারে। দাম্পত্য জীবন শান্তিপূর্ণ থাকবে, আর সন্তানের অগ্রগতিতে সন্তুষ্টি পাবেন। অর্থের দিক থেকে সপ্তাহটা শক্তিশালী, বিভিন্ন উৎস থেকে আয় বাড়তে পজাবা ছাত্ররা পড়াশোনায় মনোযোগী থাকবে, যদিও সপ্তাহের মাঝামাঝি একটু মন সরে যেতে পারে। তবু উচ্চশিক্ষা ও পড়াশোনার পরিকল্পনার জন্য সময়টা সহায়কই থাকবে। সব মিলিয়ে, এই সপ্তাহে স্থিরতা, অগ্রগতি আর নানা দিক থেকে ভালো অভিজ্ঞতা মিলবে।