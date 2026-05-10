নয়া সপ্তাহে কার ভাগ্যে কী, কোন রাশিরা আগামী সাতদিন সৌভাগ্যের শিখরে ?

নয়া সপ্তাহে কার ভাগ্যে কী, কোন রাশিরা আগামী সাতদিন সৌভাগ্যের শিখরে ?
প্রতিদিনের পাশাপাশি এবার জেনে নিন এই সপ্তাহ (10 থেকে 16 মে) কেমন যাবে ৷ আপনার জন্য রইল ইটিভি ভারতের সাপ্তাহিক রাশিফল ৷
Published : May 10, 2026 at 7:05 AM IST
মেষ (ARIES): এই সপ্তাহটি মেষ রাশির লোকেদের জন্য অত্যন্ত অনুকূল হতে পারে এবং জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে অগ্রগতি ও ইতিবাচকতা নিয়ে আসতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনি বেশ সন্তুষ্ট ও উদ্যমী বোধ করতে পারেন; তবে দীর্ঘমেয়াদী সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে নিয়মিত শরীরচর্চা ও যোগব্যায়ামকে আপনার দৈনন্দিন রুটিনের অংশ করে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। আর্থিক দিক থেকে অর্থের কোনো অভাব থাকবে না এবং আপনার আয় ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে পারে, যার ফলে আপনি স্বাচ্ছন্দ্যে খরচ সামলাতে পারেন এবং সঞ্চয়ও করতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জন্য এটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি সময় হতে পারে; তারা দক্ষতার সাথে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য লাভ অর্জন করতে সক্ষম হতে পারেন। কর্মজীবীদের ছোটখাটো ভুলভ্রান্তি এড়াতে নিজেদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সতর্ক ও মনোযোগী থাকতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সময়টি অত্যন্ত সহায়ক; আন্তরিক প্রচেষ্টা ও একাগ্রতা বজায় রাখলে পড়াশোনার প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হতে পারে।
বৃষ (TAURUS): এই সপ্তাহটি বৃষ রাশির লোকেদের জন্য সামগ্রিকভাবে অনুকূল হতে পারে এবং জীবনে স্থিতিশীলতা ও ধারাবাহিক অগ্রগতি নিয়ে আসতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনি বেশ সন্তুষ্ট বোধ করতে পারেন এবং আপনার সামগ্রিক শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকতে পারে, যার ফলে আপনি দৈনন্দিন কাজকর্মগুলো নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে পারেন। আর্থিক পরিস্থিতি বেশ শক্তিশালী থাকতে পারে এবং অর্থের কোনো সংকট দেখা দেবে না; আপনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আপনার সঞ্চয় ও খরচ—উভয়ই পরিচালনা করতে সক্ষম হতে পারেন। ব্যবসায়ীরা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সাফল্য লাভ করতে পারেন, যার ফলে ভালো লাভ এবং ব্যবসার সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হতে পারে। কর্মজীবীরা কিছু লাভজনক দায়িত্ব বা অ্যাসাইনমেন্ট পেতে পারেন, যা তাদের পেশাগত উন্নতির পথ প্রশস্ত করতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছুটা সতর্ক থাকা প্রয়োজন—সঙ্গীর সাথে রাগ, অধৈর্যতা কিংবা কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ এর ফলে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। দাম্পত্য জীবন বেশ সুখকর থাকতে পারে; আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে কেনাকাটা বা বিনোদনমূলক ভ্রমণে যেতে পারেন। শিক্ষার্থীদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে পারে ; তারা পড়াশোনায় পূর্ণ মনোযোগ বজায় রাখতে এবং কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে পারে।
মিথুন (GEMINI): এই সপ্তাহে মিথুন রাশির লোকেদের বিশেষ সতর্ক ও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন—বিশেষ করে স্বাস্থ্য এবং পেশাগত ক্ষেত্রে। আপনাকে নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে হবে; কারণ সামান্য অবহেলার ফলেও শারীরিক অস্বস্তি বা ছোটখাটো অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। আর্থিক দিক থেকে আপনি কিছুটা চাপের সম্মুখীন হতে পারেন; আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে আপনাকে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং আরও উন্নত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ব্যবসায়ীদের জন্য এই সময়টি বেশ অনুকূল হতে পারে এবং তাদের ব্যবসার সম্প্রসারণ সংক্রান্ত পরিকল্পনাগুলো সফলভাবে এগোতে পারে। তবে কর্মজীবীরা কর্মক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট বাধার সম্মুখীন হতে পারেন; যেখানে ধৈর্য ধরা এবং পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়ার মানসিকতা রাখা অত্যন্ত জরুরি হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছুটা টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে; সঙ্গীর সাথে মতবিরোধ বা মনোমালিন্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে শান্ত ও সংযত আচরণ বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিবাচক দিক হলো, আপনার বিবাহিত জীবন স্থিতিশীল থাকতে পারে এবং আপনার জীবনসঙ্গী এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ পেতে পারেন, যা পরিবারে সুখ বয়ে আনতে পারে। মনোযোগের অভাবে শিক্ষার্থীরা কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে; তাই পড়াশোনার মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ও একাগ্রতাই হবে মূল চাবিকাঠি।
কর্কট (CANCER): এই সপ্তাহটি কর্কট রাশির লোকেদের জন্য অত্যন্ত শুভ হতে পারে; এটি তাদের জীবনে উন্নতি ও মানসিক তৃপ্তি বয়ে আনতে পারে। যারা প্রেমের সম্পর্কে রয়েছেন, তারা একটি ইতিবাচক সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে পারে এবং নিজেদের প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে অত্যন্ত আন্তরিক থাকতে পারে, যা তাদের পারস্পরিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করতে পারে। বিবাহিতদের পারিবারিক জীবন সাধারণভাবে স্থিতিশীল থাকতে পারে, তবে ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে জীবনসঙ্গীর সাথে খোলামেলা ও স্বচ্ছ যোগাযোগ বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। কর্মজীবীরা নিজেদের কাজে পূর্ণ তৃপ্তি পেতে পারেন এবং তাদের কঠোর পরিশ্রম ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রশংসা কুড়োতে পারে, যা তাদের আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। আয়ের উৎস বাড়ানোর জন্য আপনি নতুন উপায় অন্বেষণ করতে পারেন; এমনকি কোন নতুন ব্যবসা বা বাড়তি আয়ের কোন প্রকল্পে হাত দেওয়ার কথাও বিবেচনা করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে পারেন এবং দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজগুলো সম্পন্ন হতে দেখ্তে পারেন, যা তাদের মনে স্বস্তি আনতে পারে। আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে; যদিও খরচের ধারা অব্যাহত থাকবে, তবুও তা কিছুটা কমতে পারে। শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক ফলাফল লাভ করতে পারে। ভ্রমণ এবং নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ের জন্যও এই সপ্তাহটি অত্যন্ত অনুকূল।
সিংহ (LEO): সিংহ রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি কাটতে পারে; এই সময়ে প্রয়োজন হবে সতর্ক পরিকল্পনা এবং ধৈর্যের। নিজের স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক সুস্থতার দিকে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আপনি তীব্রভাবে অনুভব করতে পারেন; তাই জীবনযাপনে সুশৃঙ্খলা আপনার জন্য হিতকর হতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে; কারণ এই সময়ে আয়ের প্রবাহ কিছুটা সীমিত থাকতে পারে, অথচ খরচের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে—যা কিছুটা মানসিক চাপের সৃষ্টি করতে পারে। তবে ব্যবসায়ীদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত চমৎকার হতে পারে; নিজেদের ব্যবসার সফল সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তারা সরকারি বিভিন্ন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা লাভ করতে পারেন। কর্মজীবীরা নতুন এবং সম্ভাবনাময় কিছু সুযোগের সন্ধান পেতে পারেন, যা তাদের পেশাগত জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু ছোটখাটো জটিলতা দেখা দিতে পারে; তাই নিজের মনের ভাব হঠাৎ করে বা অপরিণত অবস্থায় প্রকাশ না করাই শ্রেয়। দাম্পত্য জীবনে জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে বিশেষ নজর দেওয়া এবং তার যথাযথ যত্ন নেওয়া অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত একাগ্র থাকা প্রয়োজন; কারণ বাইরের বিভিন্ন বিষয় বা অনর্থক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে তা তাদের পরীক্ষার ফলাফলের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এবং তাদের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।
কন্যা (VIRGO): কন্যা রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি অনুকূল হতে পারে; এটি তাদের জীবনে উন্নতি ও স্থিতিশীলতা অর্জনের নানাবিধ সুযোগ বয়ে আনতে পারে। নিজের শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে এবং ছোটখাটো শারীরিক সমস্যাগুলো এড়াতে আপনার স্বাস্থ্যের যথাযথ যত্ন নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। আর্থিক ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে স্থিতিশীল থাকতে পারে; তবে বিচক্ষণতার সাথে অর্থ ব্যয় করা এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসায়ীদের জন্য সময়টা ইতিবাচক হতে পারে, তারা ব্যবসার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জোরদার প্রচেষ্টা চালাতে পারেন, যার ফলে তারা সুফল পেতে পারেন। কর্মজীবীরা তাদের দায়িত্ব বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার সাথে পালন করতে পারেন, যার ফলে তারা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রশংসা পেতে পারেন। যারা প্রেমের সম্পর্কে রয়েছেন, তাদের জন্য এই সপ্তাহটি বিশেষভাবে সুখকর হতে পারে; এই সময়ে আপনি আপনার প্রিয় সঙ্গীর সাথে অত্যন্ত অর্থবহ ও স্মরণীয় কিছু মুহূর্ত কাটানোর সুযোগ পেতে পারেন। দাম্পত্য জীবন স্থিতিশীল থাকবে; যদিও ছোটখাটো মতবিরোধ দেখা দিতে পারে, তবে তা ধৈর্যের সাথে সমাধান করা সম্ভব। শিক্ষার্থীদের জন্য সময়টি বেশ ভাল হতে পারে—পড়াশোনায় তাদের মনোযোগ দৃঢ় এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিও কার্যকর হতে পারে, যা তাদের সাফল্যের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে।
তুলা (LIBRA): তুলা রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটিভাবে কাটতে পারে; তাই সতর্কতা ও সচেতনতা অবলম্বন করা জরুরি। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আপনার বিশেষ যত্ন প্রয়োজন কারণ সামান্য অবহেলা ছোটখাটো শারীরিক সমস্যা বা অস্বস্তির কারণ হতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে, হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে; পাশাপাশি পৈতৃক সম্পত্তি বা অতীতের কোন বিনিয়োগ থেকেও আপনি লাভবান হতে পারেন। ব্যবসায়ীদের তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার সময় নিয়মকানুন ও বিধিনিষেধ কঠোরভাবে মেনে চলা উচিত, যাতে কোন জটিলতা সৃষ্টি না হয়। কর্মজীবীদের জন্য সময়টি বেশ অনুকূল হতে পারে, তারা কর্মক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে উন্নতি লাভ করতে পারেন। তবে প্রেমের সম্পর্ক কিছুটা চাপের মধ্য দিয়ে যেতে পারে; যোগাযোগের ক্ষেত্রে সতর্ক না হলে সঙ্গীর সাথে তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা রয়েছে। দাম্পত্য জীবনেও কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে; এক্ষেত্রে বয়োজ্যেষ্ঠ বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নেওয়া আপনার জন্য শ্রেয় হতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া উচিত, কারণ বিভ্রান্তি তাদের একাগ্রতায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে এবং পরীক্ষার ফলাফলের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
বৃশ্চিক (SCORPIO): বৃশ্চিক রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি অনুকূল হতে পারে; যা আপনাকে শক্তি ও আত্মবিশ্বাস জোগাতে পারে। আপনার স্বাস্থ্য চমৎকার থাকতে পারে এবং বড় কোন শারীরিক সমস্যা দেখা দেবে না; ফলে আপনি সারাসপ্তাহ সক্রিয় ও কর্মচঞ্চল থাকতে পারবেন। আর্থিক দিক থেকে আপনি বেশ শক্তিশালী অবস্থানে থাকতে পারেন—অর্থের কোন অভাব হবে না এবং গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক বিষয়গুলো যথাসময়ে সম্পন্ন হতে পারে। ব্যবসায়ীরা এই সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য লাভ করতে পারেন, যা তাদের মনে সন্তুষ্টি জাগাতে এবং ভবিষ্যতের ব্যবসায়িক প্রসারের জন্য নতুন উদ্দীপনা জোগাতে পারে। তবে হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকা জরুরি; কারণ তাড়াহুড়ো করে নেওয়া পদক্ষেপে হিতে বিপরীত হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা প্রয়োজন; আবেগকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে সঙ্গীর সাথে মতবিরোধ হতে পারে। দাম্পত্য জীবন বেশ সুখকর হতে পারে; আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে কোন অবকাশ যাপন বা ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন, যা আপনাদের পারস্পরিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও সময়টি অনুকূল; যেকোন নতুন পাঠ্যক্রম বা শিক্ষার সুযোগে আপনার সফল হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
ধনু (SAGITTARIUS): ধনু রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটিভাবে কাটতে পারে; তাই স্বাস্থ্য ও সম্পর্কের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। স্বাস্থ্যের বিষয়ে আপনি কিছুটা চিন্তিত বোধ করতে পারেন; তাই নিজের বাড়তি যত্ন নেওয়া এবং একটি সুষম জীবনযাপন করা আপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে, আপনার ব্যয়ের পরিমাণ কিছুটা বেশি থাকতে পারে; তবে আপনার আয়ও স্থিতিশীল থাকবে, যা আপনাকে আপনার প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো মেটাতে সহায়তা করতে পারে। কর্মজীবন ও ব্যবসার ক্ষেত্রে আপনি নতুন কর্মী নিয়োগ করতে পারেন কিংবা আপনার কাজের দলকে সম্প্রসারিত করতে পারেন; যা আপনার কাজগুলো আরও দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে সাহায্য করতে পারে। কর্মজীবীরা এই সপ্তাহটি বড় কোন বাধা ছাড়া বেশ নির্বিঘ্নে অতিবাহিত করতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাবের কারণে সঙ্গীর সাথে ভুল বোঝাবুঝি বা বিবাদের সৃষ্টি হতে পারে; তাই যোগাযোগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া আবশ্যক। তবে দাম্পত্য জীবন বেশ সুখকর হতে পারে যা পরিবারে সুখ-শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখবে। শিক্ষার্থীদের, শিক্ষাগত দিক থেকে সময়টি ভালো কাটতে পারে; তবে সর্বোত্তম ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে তাদের মনোযোগী ও একাগ্র থাকতে হতে পারে।
মকর (CAPRICORN): মকর রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি অনুকূল হতে পারে, যা জীবনে স্থিতিশীলতা ও ধারাবাহিক অগ্রগতি নিয়ে আসতে পারে। আপনার স্বাস্থ্য বেশ ভালো থাকতে পারে এবং বড় কোন শারীরিক সমস্যার সম্ভাবনা নেই, যার ফলে আপনি নির্বিঘ্নে নিজের লক্ষ্যের প্রতি মনোযোগী হতে পারেন। আর্থিক দিক থেকে আপনি বেশ সন্তুষ্ট থাকতে পারেন; অর্থের অভাব আপনার কোন কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না, ফলে আপনার সমস্ত কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হতে পারে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আপনি বেশ তৃপ্তিবোধ করতে পারেন এবং অংশীদারদের সাথে আপনার বোঝাপড়া সুদৃঢ় থাকতে পারে, যার ফলে ব্যবসার কাজকর্ম অত্যন্ত মসৃণভাবে পরিচালিত হতে পারে। কর্মজীবী পেশাজীবীদের জন্য নিজেদের বর্তমান পদেই বহাল থাকা এবং চাকরি পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয় হতে পারে কারণ এই মুহূর্তে স্থিতিশীলতা অধিকতর সুফল নিয়ে আসতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সময়টি অত্যন্ত অনুকূল; আর আপনি যদি বর্তমানে অবিবাহিত থাকেন, তবে আপনার কাছে বিয়ের প্রস্তাব আসার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। দাম্পত্য জীবনে মাঝেমধ্যে সামান্য কিছু টানাপোড়েন আসতে পারে, তবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখলে সম্পর্কের স্থিতিশীলতা অটুট থাকবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে, বড় কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই আপনি কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হতে পারেন।
কুম্ভ (AQUARIUS): কুম্ভ রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি গড়পড়তা কাটতে পারে; এ সময়ে ধৈর্য ও নিজের যত্ন নেওয়া অত্যন্ত জরুরি হতে পারে। আপনাকে স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হতে পারে, কারণ কোন পুরোনো অসুস্থতা থেকে সেরে উঠতে খানিক সময় লাগতে পারে। ইতিবাচক মানসিকতা বজায় রাখা এবং নেতিবাচক বিষয়গুলো এড়িয়ে চলা আপনাকে মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে। আর্থিকভাবে আপনি সন্তুষ্ট বোধ করতে পারেন, কারণ আয় বৃদ্ধির ফলে বর্ধিত ব্যয়ের সাথে ভারসাম্য বজায় রাখা আপনার পক্ষে সহজ হতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য সময়টি বেশ ভাল; তারা তাদের ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলো থেকে লাভ এবং সন্তুষ্টি পেতে পারেন। কর্মজীবীরা কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন; তাই নিজ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাদের সতর্ক থাকা উচিত। সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনি সামগ্রিকভাবে বেশ সন্তুষ্ট থাকতে পারেন, যদিও ছোটখাটো মতবিরোধ দেখা দিতে পারে—যা মিটিয়ে ফেলার জন্য পারস্পরিক বোঝাপড়া ও ধৈর্যের প্রয়োজন হতে পারেও। দাম্পত্য জীবনে শুরুতে কিছুটা চাপ হতে পারে, তবে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য সময়টি অনুকূল; যেকোন পাঠ্যক্রমে নিষ্ঠার সাথে প্রচেষ্টা চালালে তাদের সাফল্য লাভের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
মীন (PISCES): মীন রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি অনুকূল হতে পারে; এটি আপনার জীবনে সুখ ও অগ্রগতি বয়ে আনতে পারে। ছোটখাটো শারীরিক সমস্যা এড়াতে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকা এবং খাদ্যাভ্যাসের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখাই আপনার জন্য শ্রেয় হতে পারে। আর্থিকভাবে আপনার অবস্থান বেশ শক্তিশালী থাকতে পারে; খরচ কিছুটা বেশি হলেও আয়ের পরিমাণ ভালো থাকায় আপনি আর্থিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হবেন। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আপনি বেশ সন্তুষ্ট বোধ করতে পারেন; এমনকি কোন নতুন উদ্যোগ বা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন, যা ভবিষ্যতে আপনার ব্যবসার বৃদ্ধি নিশ্চিত করবে। কর্মজীবীরাও তাদের পেশাগত জীবনে ধারাবাহিক অগ্রগতির মাধ্যমে একটি ইতিবাচক সময়ের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কগুলো এ সময়ে বিশেষ গুরুত্ব পেতে পারে; আপনার সঙ্গী আপনার প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল ও সহযোগী হতে পারে, যা আপনাদের পারস্পরিক মানসিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে তুলতে পারে। দাম্পত্য জীবন বেশ সমন্বয়পূর্ণ হতে পারে; জীবনসঙ্গীর বুদ্ধিমত্তা ও উৎসাহ আপনাকে আনন্দিত করতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য সময়টি বেশ নির্বিঘ্ন ও মসৃণ হতে পারে; পড়াশোনার পথে বড় কোন বাধা আসবে না। নিয়মিত ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।