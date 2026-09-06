আগামী সপ্তাহে কন্যা রাশিতে বুধের প্রবেশ, উথাল-পাতাল পরিবর্তন এদের ভাগ্যে
6 থেকে 12 সেপ্টেম্বর সময়কালে গ্রহের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিন্যাস বা অবস্থান পরিলক্ষিত হবে ৷ কোন রাশির ভাগ্যে কেমন প্রভাব পড়বে, পড়ুন সাপ্তাহিক রাশিফল ৷
Published : September 6, 2026 at 9:11 AM IST
মেষ (ARIES) : মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে । স্বাস্থ্যের দিক থেকে রক্ত বা পেট-সংক্রান্ত কোনও সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে, তাই নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন । আর্থিকভাবে নতুন বাড়ি বা সম্পত্তি কেনার জন্য অর্থ ব্যয় হতে পারে । ব্যবসায়ীদের ব্যবসা এগিয়ে নিতে অনেক পরিশ্রম করতে হবে । চাকরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের প্রশংসা পেতে পারেন । শিক্ষার ক্ষেত্রেও সপ্তাহটি ভালো থাকবে । শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মন থাকবে এবং তারা জীবনে ভালো সাফল্য অর্জন করতে পারেন ।
বৃষ (TAURUS) : বৃষ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো থাকবে । খুব বেশি গরম বা ঠান্ডা খাবার এড়িয়ে চলুন, নইলে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত জটিলতা তৈরি হতে পারে । আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে এবং নিজের জন্যও কিছু অর্থ ব্যয় করার কথা ভাবতে পারেন । ব্যবসায়ীদের কাঙ্ক্ষিত ফল পেতে বেশি পরিশ্রম করতে হবে । চাকরিজীবীরা এখন চাকরি পরিবর্তন না করে বর্তমান কর্মস্থলেই কাজ চালিয়ে গেলে ভালো হবে । কোনও পুরনো সঙ্গীর সঙ্গে দেখা হতে পারে । দাম্পত্য সম্পর্ক ভালো থাকবে এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা হতে পারে । উচ্চশিক্ষার শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে ।
মিথুন (GEMINI) : মিথুন রাশির জাতকদের এই সপ্তাহে কিছুটা সতর্ক থাকতে হবে । বাইরে গেলে খাবার ও পানীয়ের বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করুন । আর্থিক অবস্থা ভালো থাকলেও খরচ অনেক বেড়ে যেতে পারে । ব্যবসায় লাভ বাড়াতে নতুন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করতে হবে । চাকরিজীবীরা ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের সঙ্গে কোনও ধরনের নেতিবাচক সম্পর্ক তৈরি করা থেকে বিরত থাকুন । প্রেমের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির কারণে বিবাদ হতে পারে । দাম্পত্য জীবন ভালো থাকবে এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ঘুরতে যেতে পারেন । শিক্ষার্থীদের মন পড়াশোনা থেকে সরে সোশাল মিডিয়া ও বন্ধুদের দিকে বেশি যেতে পারে, তাই সতর্ক থাকা দরকার ।
কর্কট (CANCER) : কর্কট রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র ফলদায়ক । স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো থাকবে, তবে খাদ্যাভ্যাসের দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে । অর্থের বিশেষ অভাব থাকবে না, তবে কোনও মামলা বা আইনি বিষয় নিষ্পত্তির জন্য বেশি অর্থ ব্যয় হতে পারে । ব্যবসায়ীদের জন্য সপ্তাহটি কিছুটা বিভ্রান্তিকর হতে পারে । যারা চাকরি পরিবর্তন করতে চান, তাদের জন্য সময় অনুকূল । প্রেমের জীবনে কোনও পুরনো সঙ্গী আবার ফিরে আসতে পারেন । দাম্পত্য সম্পর্ক ভালো থাকবে এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে বাইরে ঘুরতে যাওয়ার সুযোগ হতে পারে । পড়াশোনায় মনোযোগ ভালো থাকবে এবং কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
সিংহ (LEO) : সিংহ রাশির জাতকদের এই সপ্তাহে সাবধানে চলতে হবে । স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখুন এবং খাবারের ক্ষেত্রে কোনও ধরনের অবহেলা করবেন না । আর্থিকভাবে সতর্ক থাকা দরকার, কারণ কোনও বড় আর্থিক চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার আগেই আটকে যেতে পারে । শেয়ার বাজারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য সময় ভালো থাকতে পারে । ব্যবসায়ীরা বড় কোনও অর্ডার পেতে পারেন, যা ব্যবসার উন্নতিতে সাহায্য করবে ৷ চাকরিজীবীদের জন্য সপ্তাহটি কঠোর পরিশ্রম ও সংগ্রামে ভরা হতে পারে । প্রেমের সম্পর্কেও সতর্ক থাকতে হবে । দাম্পত্য জীবনে জীবনসঙ্গীর সঙ্গে দলগতভাবে কাজ করলে ভালো ফল পাবেন ।
কন্যা (VIRGO) : কন্যা রাশির জাতকদের জন্য সপ্তাহটি ভালো থাকবে । স্বাস্থ্য আগের তুলনায় ভালো থাকতে পারে, তবে গলায় সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে, তাই সতর্ক থাকুন । অপ্রয়োজনীয় খরচ বেশি হলেও অর্থের বিশেষ অভাব হবে না । যারা বাড়ি থেকে দূরে ব্যবসা করেন, তারা বাড়ির কাছাকাছি নতুন কোনও কাজ বা ব্যবসা শুরু করার কথা ভাবতে পারেন । চাকরিজীবীদের জন্য সময় ভালো এবং চাকরি পরিবর্তনের চিন্তাও করতে পারেন । প্রেমের সম্পর্ক আনন্দময় থাকবে এবং প্রিয়জনের সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারবেন । দাম্পত্য সম্পর্কও ভালো থাকবে । জীবনসঙ্গীর সঙ্গে নতুন কোনও কাজ শুরু করার পরিকল্পনা হতে পারে । শিক্ষার্থীরা পরিশ্রম করলে সাফল্য পেতে পারেন ।
তুলা (LIBRA) : তুলা রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে । সপ্তাহের শুরুতে স্বাস্থ্য ভালো থাকলেও মাঝামাঝি সময়ে পুরনো কোনও সমস্যা আবার বিরক্ত করতে পারে । অপ্রয়োজনীয় খরচের কারণে কিছু মানসিক চাপ তৈরি হতে পারে । ব্যবসার জন্য সময় অনুকূল এবং ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন । যারা নতুন চাকরি খুঁজছেন, তারা বেশি বেতনের চাকরির সুযোগ পেতে পারেন । প্রেমের সম্পর্কে কিছুটা সতর্ক থাকুন, কারণ প্রিয়জনের সঙ্গে কোনও বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য হতে পারে । দাম্পত্য সম্পর্ক ভালো থাকবে এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মনের কথা শেয়ার করতে পারবেন । শিক্ষাক্ষেত্রে সময় ভালো হলেও অগ্রগতির জন্য পরিশ্রম বাড়াতে হবে ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো থাকবে । সাধারণভাবে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, তবে হৃদরোগ বা উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় যারা ভুগছেন, তাদের সতর্ক থাকতে হবে । আর্থিক পরিস্থিতি খুব ভালো থাকবে এবং আয় বাড়তে পারে । এর ফলে আটকে থাকা কাজও সম্পূর্ণ হতে পারে । ব্যবসায়ীরা ব্যবসা বাড়ানোর জন্য অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন এবং লাভ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । চাকরিজীবীরা অফিসের রাজনীতি থেকে দূরে থাকুন । প্রেমের সম্পর্ক ভালো থাকবে এবং সঙ্গীর সঙ্গে আনন্দময় সময় কাটাতে পারবেন । দাম্পত্য জীবনও সুখকর থাকবে এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে খোলামেলা কথা বলতে পারবেন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি স্বাভাবিক থাকবে । স্বাস্থ্য আগের তুলনায় ভালো থাকতে পারে । তবে অপ্রয়োজনীয় কাজে বেশি অর্থ ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । ব্যবসায়ীরা কঠোর পরিশ্রম করলে ব্যবসায় সাফল্য পেতে পারেন । চাকরিজীবীদের জন্য সপ্তাহটি খুব একটা অনুকূল নাও হতে পারে । প্রেমের ক্ষেত্রে সপ্তাহটি বেশ রোমান্টিক থাকবে এবং সঙ্গীর সঙ্গে বাইরে ঘুরতে যেতে পারেন । দাম্পত্য সম্পর্কও ভালো থাকবে এবং সম্পর্কে ভালোবাসা বজায় থাকবে । শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তিতে ভুগতে পারেন, তাই মনোযোগ ধরে রাখা জরুরি ।
মকর (CAPRICON) : মকর রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র ফল নিয়ে আসবে । মানসিক চাপ কিছুটা বাড়তে পারে । আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে এবং অর্থের অভাব হবে না । বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়তে পারে । ব্যবসায়ীদের বিদেশযাত্রার সুযোগ হতে পারে এবং বিদেশে ব্যবসা সংক্রান্ত নতুন যোগাযোগ তৈরি হতে পারে, যা ব্যবসার জন্য লাভজনক হবে । চাকরিজীবীরা চাকরি পরিবর্তন করতে চাইলে সাফল্য পেতে পারেন । প্রেমের সম্পর্কে প্রিয়জনকে নিয়ে কিছু দুশ্চিন্তা থাকতে পারে । দাম্পত্য সম্পর্ক ভালো থাকবে এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন । শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ ভালো থাকবে ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো থাকবে । কোনও শারীরিক সমস্যা থাকলে তা অবহেলা করবেন না । আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে এবং আয়ের একাধিক উৎস থাকতে পারে । ব্যবসা এগিয়ে নিতে অনেক পরিশ্রম করতে হবে । যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাদের এখন সেই সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো । প্রেমের সম্পর্কে অহংকারের কারণে সমস্যা তৈরি হতে পারে । দাম্পত্য জীবনেও মত বিরোধ ও মানসিক চাপ বাড়তে পারে । শিক্ষার্থীরা সোশাল মিডিয়া ও বন্ধুদের দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়ায় পড়াশোনা থেকে বিচ্যুত হতে পারেন, তাই সময়ের সঠিক ব্যবহার করা জরুরি ।
মীন (PISCES) : মীন রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে । পা বা কোমরের স্নায়ুতে কোনও সমস্যা থাকলে তা অবহেলা করবেন না এবং স্বাস্থ্যের যত্ন নিন । আর্থিক অবস্থার দিক থেকে সপ্তাহটি খুব ভালো থাকবে, তবে অপ্রয়োজনীয় খরচও চলতে পারে । ব্যবসার জন্য সময় অনুকূল এবং ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন । চাকরিজীবীদের জন্যও সপ্তাহটি ভালো, বিশেষ করে সরকারি চাকরিজীবীদের পদোন্নতির সম্ভাবনা থাকতে পারে । প্রেমের সম্পর্ক মোটামুটি অনুকূল থাকবে, তবে দাম্পত্য জীবনে অহংকারের কারণে কিছুটা টানাপোড়েন হতে পারে । শিক্ষার্থীদের সোশাল মিডিয়া ও খারাপ বন্ধুদের সঙ্গ থেকে দূরে থেকে পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে হবে ।