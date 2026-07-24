আগামী মাসে বিয়ের পাকা কথা ! সিকিমের দুর্ঘটনায় না-ফেরার দেশে হবু বর, স্তব্ধ চা-বাগান

আগামী মাসে বিয়ের পাকা কথা ! সিকিমের দুর্ঘটনায় না-ফেরার দেশে হবু বর, স্তব্ধ চা-বাগান
বিয়ের টাকা জোগাড় করতে সিকিমে গিয়েছিলেন শ্যাম, ফিরলেন কফিনে! আগামী মাসে যে উঠোন শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনিতে মুখর হওয়ার কথা ছিল, সেখানে আজ শুধু কান্নার শব্দ ।
Published : July 24, 2026 at 4:57 PM IST
মেটেলি, 24 জুলাই: আগামী মাসেই ছিল আশীর্বাদ । তারপর কয়েক মাসের মধ্যেই বসার কথা ছিল বিয়ের আসর । বাড়িতে শুরু হয়ে গিয়েছিল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা । কিন্তু সেই স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়েই প্রাণ হারালেন শ্যাম ওঁরাও ! বিয়ের খরচের টাকা জোগাড় করতে জীবনে প্রথমবার চা-বাগানের কাজ ছেড়ে সিকিমে পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি । আর ফেরা হল না । ভয়াবহ টানেল দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তাঁর । বাড়িতে ফিরলেন ঠিকই, তবে জীবন্ত মানুষ হিসেবে নয়, কফিনবন্দি হয়ে !
মাটিয়ালি ব্লকের ইংডং চা-বাগানের টন্ডু লাইনে এখন যেন সময় থমকে গিয়েছে । যে বাড়িতে আগামী মাসে আশীর্বাদের অতিথিদের নিয়ে ব্যস্ততা থাকার কথা ছিল, সেখানে আজ শুধু কান্না আর নিস্তব্ধতা । প্রতিবেশীদের চোখেও জল । কেউ যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না, হাসিখুশি, পরিশ্রমী ছেলেটি আর কোনও দিন ফিরবে না ।
সবচেয়ে করুণ অবস্থা শ্যামের মা লালিমুনি ওঁরাওয়ের। বাড়ির এক কোণে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন তিনি । চোখ দু'টি স্থির হয়ে রয়েছে সদর দরজার দিকে । সেই দরজা দিয়েই কয়েক দিন আগে কাজে যাওয়ার সময় ছেলে বলেছিল, "মা, মাস শেষ হলেই ফিরব । তারপর আশীর্বাদের সব ব্যবস্থা করব ।" মা এখনও যেন সেই কথাতেই বিশ্বাস করে বসে আছেন । মনে হয়, দরজাটা খুললেই ছেলে আবার হাসিমুখে ঘরে ঢুকবে । কিন্তু বাস্তব অনেক নির্মম !
প্রায় এক বছর আগে নাগরাকাটার গ্রাসমোড় চা-বাগানের এক তরুণীর সঙ্গে শ্যামের বিয়ে ঠিক হয় । পাত্রপক্ষের আশীর্বাদও সম্পন্ন হয় । আগামী মাসে ছিল কনেপক্ষের আশীর্বাদ । তারপর বিয়ের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হওয়ার কথা । কিন্তু চা-বাগানের অস্থায়ী শ্রমিকের সামান্য আয়ে সংসারই চলত কষ্টে । বিয়ের বাড়ির অতিরিক্ত খরচ বহন করা সম্ভব হচ্ছিল না ।
তাই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শ্যাম । প্রথমবার বাড়ি ছেড়ে বাইরে কাজে যান । সিকিমে টানেল নির্মাণের কাজে যোগ দেন । পরিবারের সবাইকে বলেছিলেন, "একটু কষ্ট করেই যদি ভালোভাবে বিয়েটা করতে পারি, সেটাই হবে সবচেয়ে বড় আনন্দ ।" কে জানত, সেই সিদ্ধান্তই তাঁর জীবনের শেষ সিদ্ধান্ত হয়ে দাঁড়াবে !
গত সপ্তাহেও মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল । বলেছিলেন, "চিন্তা কোরো না । মাস শেষেই টাকা নিয়ে ফিরছি । আশীর্বাদের কোনও অভাব হবে না ।" সেই ফোনকলই হয়ে রইল শেষ কথা ।
শ্যামের বড় ভাই সুনীল ওঁরাও বলেন, "আমরা চার ভাই । পাঁচ বছর আগে এক ভাইকে হারিয়েছি । আর এক ভাই চেন্নাইয়ে কাজ করে । শ্যাম বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকত । বিয়ের জন্য কিছু টাকা দরকার ছিল । তাই এই প্রথম বাইরে কাজে গেল । ভাবিনি, ভাই এভাবে ফিরবে ।"
তিনি আরও বলেন, "মাকে প্রথমে কিছু জানাইনি । পরে খবর দেওয়ার পর থেকেই মা একদম চুপ । কারও সঙ্গে কথা বলে না । শুধু দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে ।"
স্থানীয় বিধায়ক পুনা ভেংরা বলেন, "চা-বাগানের আর্থিক সংকট বহুদিনের । কাজের অভাবে বহু যুবক ভিনরাজ্যে বা অন্যত্র পাড়ি দিচ্ছেন । শ্যামের মৃত্যু সেই কঠিন বাস্তবতারই প্রতীক । পরিস্থিতি বদলানোর চেষ্টা চলছে ।"
সিকিমের টানেল দুর্ঘটনায় শুধু একজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়নি । ভেঙে গিয়েছে একটি পরিবারের স্বপ্ন, থেমে গিয়েছে একটি বিয়ের আয়োজন, অপূর্ণ থেকে গিয়েছে এক তরুণের বহুদিনের ইচ্ছা, নিজের বিয়েতে পরিবারের সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে আনন্দ করার ইচ্ছা ।
আগামী মাসে যে উঠোনে শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি আর আশীর্বাদের হাসি শোনা যাওয়ার কথা ছিল, সেখানে আজ শুধু শোনা যাচ্ছে কান্নার শব্দ । যে হাতে কনের গলায় মালা পরার কথা ছিল, সেই হাত আজ চিরতরে নিথর । অভাবের সংসার থেকে একটু ভালো ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন নিয়েই বাড়ি ছেড়েছিলেন শ্যাম । কিন্তু সেই স্বপ্নের দাম তাঁকে দিতে হল নিজের জীবন দিয়ে ।