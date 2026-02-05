পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের জন্য বড় পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের, বিনা খরচে মিলবে এই প্রশিক্ষণ

পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের জন্য বড় পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের, বিনা খরচে মিলবে এই প্রশিক্ষণ
বিনা খরচে রাজ্যের 15 হাজার পড়ুয়াকে ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ দেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৷ আগামী তিন বছরে বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তি সংস্থা Oracle এই কোর্স করাবে ৷
Published : February 5, 2026 at 12:54 PM IST
কলকাতা, 5 ফেব্রুয়ারি: তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে এবং রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করতে এক বড়সড় পদক্ষেপ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। আগামী তিন বছরে রাজ্যের 15 হাজার শিক্ষার্থী ও তরুণ পেশাদারকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অত্যাধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ দেবে বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তি সংস্থা ওরাকল (Oracle)। বুধবার রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স দফতরের অধীনস্থ সংস্থা ওয়েবেল (WEBEL)-এর সঙ্গে ওরাকলের এই কৌশলগত অংশীদারিত্বের কথা ঘোষণা করা হয়।
সল্টলেকে আয়োজিত এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। 2029 সালের মধ্যে 15 হাজার প্রতিভাকে প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। মূলত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI), ক্লাউড কম্পিউটিং, সাইবার সিকিউরিটি এবং ডেটা সায়েন্সের মতো উচ্চ চাহিদাসম্পন্ন বিষয়গুলিতে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
রাজ্যে ওরাকলের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় বলেন, "এই প্রকল্পটি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি 'ফিনিশিং স্কুল'-এর ভূমিকা পালন করবে। প্রথাগত ডিগ্রির পাশাপাশি শিল্পের বাস্তব চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা অর্জন করতে পারলে চাকরির বাজারে আমাদের ছেলেমেয়েরা অনেক এগিয়ে থাকবে। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হল, এই বিশ্বমানের কোর্সগুলি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করানো হবে।"
ওয়েবেল এবং ওরাকল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই যৌথ উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল পশ্চিমবঙ্গকে দেশের 'ডিজিটাল ট্যালেন্ট হাব' হিসেবে গড়ে তোলা। ওরাকল তাদের গ্লোবাল এডুকেশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এই স্ট্রাকচার্ড লার্নিং বা কাঠামোবদ্ধ প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। প্রশিক্ষণের শেষে মিলবে আন্তর্জাতিক মানের সার্টিফিকেশনও।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি সচিব শুভাজন দাস সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের (PPP) উপর জোর দেন। তিনি বলেন, "প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে। তাই শিল্পের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতি তিন মাস অন্তর (কোয়ার্টারলি) এই পাঠ্যক্রম বা কারিকুলাম আপডেট করা হবে। এতে পড়ুয়ারা সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন।"
ওরাকলের তরফে সংস্থার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট (ইন্ডিয়া ও নেটস্যুট জেপ্যাক) শৈলেন্দ্র কুমার এবং ইন্ডিয়া হেড শৈলেন্দ্র সিং উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা জানান, পুঁথিগত বিদ্যা এবং শিল্পের প্রয়োজনীয় দক্ষতার মধ্যে যে ফারাক (গ্যাপ) থাকে, তা দূর করতেই এই উদ্যোগ। এআই এবং ক্লাউড প্রযুক্তিতে দক্ষতার মান বাড়িয়ে ওরাকল বাংলার ডিজিটাল ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
ওয়েবেলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুমন্ত সহায় বলেন, "স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ কাঠামোর মেলবন্ধন ঘটিয়ে আমরা বাংলায় একটি টেকসই ডিজিটাল মেধার পাইপলাইন তৈরি করতে চাই।"
এদিনের অনুষ্ঠানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সেন্ট জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটি, মাকাউত (MAKAUT), টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধিদের পাশাপাশি ন্যাসকম (NASSCOM), ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স (ICC) এবং বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের (BCCI) প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য সরকারের আশা, এই উদ্যোগের ফলে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের ডিজিটাল মানচিত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করবে এবং রাজ্যের অর্থনীতিতে উদ্ভাবনী শক্তির জোয়ার আসবে।