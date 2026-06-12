এগোচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু, আগামী সাতদিন রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস

এগোচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু, আগামী সাতদিন রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস
ধীরে ধীরে রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় ঢুকছে বর্ষা ৷ তার জেরেই বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে সপ্তাহভর ৷ ভিজবে একাধিক জেলা ৷ আজ কেমন থাকবে আবহাওয়া, জানুন ৷
Published : June 12, 2026 at 9:30 AM IST
কলকাতা, 12 জুন: রাজ্যে আরও এগোল মৌসুমী বায়ু ৷ উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা । রাজ্যজুড়ে মেঘলা আকাশ সারাটা দিন । বিকেল এবং সন্ধ্যায় ঝেঁপে বৃষ্টিতে বর্ষার পুরোপুরি আগমনে ক্ষেত্র প্রস্তুতের ইঙ্গিত ।
আজ শুক্রবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 34 ও 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর গতিবিধি
আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানাচ্ছে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু আরও অগ্রসর হয়ে রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় পৌঁছে গিয়েছে । বৃহস্পতিবারই দক্ষিণ-পশ্চিমী মৌসুমী বায়ু রায়গঞ্জের উপর দিয়ে অতিক্রম করছে । আগামী 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে রাজ্যের বাকি অংশেও মৌসুমী বায়ুর আরও অগ্রগতি হবে । ইতিমধ্যেই রাজ্যে তার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ।
বর্তমানে পঞ্জাব থেকে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত মৌসুমী অক্ষরেখা সক্রিয় রয়েছে । পাশাপাশি বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে এবং অনুকূল বায়ুপ্রবাহের কারণে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি বাড়ার পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস ।
উত্তরের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
উত্তরবঙ্গে আজ থেকে 17 জুন পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিনই অধিকাংশ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বিশেষ করে ওপরের পাঁচটি জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের এক বা দুই জায়গায় ভারী বৃষ্টির (7 থেকে 11 সেমি) সম্ভাবনা । পাশাপাশি ঘণ্টায় 30 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ।
দক্ষিণবঙ্গের আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া যেমন থাকবে
দক্ষিণবঙ্গেও আগামী কয়েক দিন বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । আজ 12 জুন শুক্রবার দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলায় বজ্রপাত-সহ ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে । সেই সময় ঘণ্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
13 ও 14 জুন অর্থাৎ শনি ও রবিবার বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, দুই বর্ধমান, দুই 24 পরগনা-সহ একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 23 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 04 ডিগ্রি নিচে । দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.02 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 67 এবং সর্বোচ্চ 98 শতাংশ ।