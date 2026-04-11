7 ডিগ্রি বাড়বে তাপমাত্রা ! চৈত্রের শেষে খরতাপে পুড়বে বাংলা

বৈশাখ পড়ার আগেই পারদ চড়বে পশ্চিমবঙ্গে। বাড়তে শুরু করেছে গরম ৷ আগামী সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার খড়তাপে পুড়বে বাংলা, পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের ৷

রোদ ঝলমলে আকাশ
Published : April 11, 2026 at 8:58 AM IST

কলকাতা, 11 এপ্রিল: রৌদ্রজ্বল দিনে গরমের প্রত্যাবর্তনের প্রতিধ্বনি। গত কয়েকদিনে ঝড়বৃষ্টির কারণে যা ঝিমিয়ে ছিল তা গতকাল থেকে পূর্বাভাস মতোই বদল হতে শুরু করেছে ৷ আগামী সপ্তাহে বৈশাখ মাস শুরু ৷ যেভাবে আবহ ভোলবদল করছে তাতে বৈশাখের আগেই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা গতি বাড়াবে।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর রাজ্যের বিস্তীর্ণ প্রান্তে 5 থেকে 7 ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে। গরম বৃদ্ধি থেকে বাদ যাবে না কলকাতাও। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে মূলত শুকনো হাওয়া বইছে ৷ ফলস্বরূপ আগামী 13 থেকে 16 এপ্রিল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে উষ্ণ এবং আর্দ্র আবহাওয়া থাকবে ৷

গত ক'য়েক সপ্তাহ ধরে রাজ্যে যে ঝড়বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি ছিল তা আপাতত নেই ৷ তবে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হতে পারে ৷ আগামী পাঁচ দিনে 7 ডিগ্রি পর্যন্ত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বাড়বে ৷ কিছু দিন তা একই রকম থাকবে ৷ উত্তরবঙ্গেও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বাড়বে ৷ তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি বৃদ্ধি পাবে বলে হাওয়া অফিস জানিয়েছে ৷

আজ শনিবার দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া ৷ আগামিকাল বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বর্ধমানে, অর্থাৎ পশ্চিমের ক'য়েকটি জেলায়। দিনেরবেলা আকাশ পরিষ্কার থাকবে ৷ বিকেল বা সন্ধ্যায় আংশিক মেঘলা আকাশের দেখা মিলবে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 ডিগ্রি এবং 23 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ৷

দক্ষিণবঙ্গে আগামী ক'য়েকদিন কেমন থাকবে তাপমাত্রা ?

  • সোমবার এই জেলাগুলির পাশাপাশি বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বীরভূম এবং বাঁকুড়ায় ৷ তবে ঝড়বৃষ্টি হলেও এই জেলাগুলিতে উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ার সতর্কতা রয়েছে ৷
  • গরমের অস্বস্তি থাকবে আগামী সপ্তাহের বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ৷ পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়ায় সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত খড়তাপে পোড়ার শঙ্কা। তাই বাইরে বিশেষ না-বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷

উত্তরবঙ্গে আবহাওয়ার পূর্বাভাস

উত্তরবঙ্গের ছবিটা ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে ৷ আজ ও আগামিকাল দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়িতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস ৷ সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইবে ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে ৷ আগামী ক'য়েকদিনে তেমন ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গে নেই ৷ বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে বৃষ্টি হতে পারে ৷ তা নিয়ে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে ৷

শুক্রবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 3.9 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 22.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 3.1 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 97 ও সর্বনিম্ন 50 শতাংশ।

