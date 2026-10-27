অর্ণবের খেল শুরু! দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে বৃষ্টি-ঝোড়ো হাওয়া, বাদ যাবে না কলকাতাও
Weather Update: বঙ্গোপসাগরে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব, আজ থেকেই আবহাওয়ার বদল দক্ষিণবঙ্গে । 29 অক্টোবর পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে ।
Published : October 27, 2026 at 7:03 PM IST
কলকাতা, 27 অক্টোবর: সকালের আকাশে ছিল আংশিক মেঘের আনাগোনা । কিন্তু বেলা গড়াতেই বদলে গেল ছবিটা । ক্রমশ ঘনিয়ে এল কালো মেঘ, ঢেকে গেল আকাশ । কোথাও শুরু হয়েছে বৃষ্টি, কোথাও বইছে ঝোড়ো হাওয়া । বঙ্গোপসাগরে অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে দক্ষিণবঙ্গে । আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, কলকাতা এবং হাওড়ার কয়েকটি এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । সঙ্গে বইতে পারে 30-40 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া । ফলে পুজোর পরেও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরমের মধ্যে নতুন করে দুর্যোগের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব' গত 6 ঘণ্টায় প্রায় 20 কিমি বেগে পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে এগিয়েছে । বর্তমানে সেটি পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে । বিশাখাপত্তনম থেকে ঘূর্ণিঝড়টির দূরত্ব প্রায় 170 কিমি দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্বে এবং কাকিনাড়া থেকে প্রায় 190 কিমি পূর্ব-দক্ষিণপূর্বে ।
আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, মঙ্গলবার দুপুর থেকে সন্ধের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়টির শক্তি ও প্রভাব সবচেয়ে বেশি হতে পারে । সেই সময় ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় 150-160 কিমি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে । দমকা হাওয়ার সর্বোচ্চ গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় 180 কিমি ।
রাতের দিকে ঝড়ের গতিবেগ কিছুটা কমে ঘণ্টায় 135-145 কিমি হতে পারে । তবে দমকা হাওয়ার সর্বোচ্চ গতিবেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় 160 কিমি । বুধবার ভোরে ঝড়ের গতিবেগ আরও কমে ঘণ্টায় 125-135 কিমি হওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে । সে সময় দমকা হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় 150 কিমি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে । ঘূর্ণিঝড়ের এই গতিপ্রকৃতির দিকে নজর রাখছেন আবহবিদেরা । উপকূলবর্তী এলাকায় ঝোড়ো হাওয়ার পাশাপাশি সমুদ্র উত্তাল থেকে অতি উত্তাল হয়ে ওঠার আশঙ্কা রয়েছে ।
28 অক্টোবর উপকূলে আছড়ে পড়ার আশঙ্কা
আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, 28 অক্টোবর দুপুরের মধ্যে অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়টি অন্ধ্রপ্রদেশ ও ইয়ানাম উপকূলের মধ্যে, বাপটলা ও বিশাখাপত্তনমের মধ্যবর্তী এলাকায় ইয়ানামের কাছে স্থলভাগে প্রবেশ করতে পারে । সে সময় ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় 125-135 কিমি থাকতে পারে । দমকা হাওয়ার সর্বোচ্চ গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় 150 কিমি ।
স্থলভাগে প্রবেশের পর ঘূর্ণিঝড়টি ধীরে ধীরে শক্তি হারাবে বলে পূর্বাভাস । 29 অক্টোবরের মধ্যে সেটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে ।
তবে ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্র অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের দিকে এগোলেও বাংলার উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে এর প্রভাব পড়তে পারে । বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গে মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ।
বৃষ্টির পূর্বাভাস
মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর । তালিকায় রয়েছে দুই 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, কলকাতা এবং হাওড়া । এই জেলাগুলির কয়েকটি এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । সঙ্গে ঘণ্টায় 30-40 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ।
ইতিমধ্যেই দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় আকাশ মেঘলা হতে শুরু করেছে । কোথাও কোথাও বৃষ্টিও শুরু হয়েছে । ফলে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে আবহাওয়ার পরিবর্তন ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে ।
মেঘলা আকাশের কারণে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় অস্বস্তিকর গরমও অনুভূত হচ্ছে । বৃষ্টি হলেও ভ্যাপসা গরম থেকে তাৎক্ষণিক স্বস্তি মিলবে কি না, তা নির্ভর করছে স্থানীয় আবহাওয়ার পরিস্থিতির উপর ।
সমুদ্রে যেতে নিষেধ মৎস্যজীবীদের
ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বঙ্গোপসাগর উত্তাল হয়ে ওঠার আশঙ্কায় মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর । পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে 27 অক্টোবর থেকে 29 অক্টোবর পর্যন্ত ঘণ্টায় 40-50 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । দমকা হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় 60 কিমি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। সমুদ্রও উত্তাল থেকে খুব উত্তাল থাকার আশঙ্কা রয়েছে ।
এই পরিস্থিতিতে 27 অক্টোবর থেকে 29 অক্টোবর পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে । যাঁরা ইতিমধ্যেই সমুদ্রে রয়েছেন, তাঁদের দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে আসার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে ।
উত্তরবঙ্গে আপাতত স্বস্তি
দক্ষিণবঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পড়তে শুরু করলেও মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গে আপাতত শুষ্ক আবহাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে । তবে আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বুধবার থেকে বৃষ্টির দুর্যোগ বাড়তে পারে ।
সব মিলিয়ে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এর গতিপ্রকৃতির দিকে নজর রাখছে আবহাওয়া দফতর । ঘূর্ণিঝড়টি অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে আছড়ে পড়ার আগে এবং পরে বাংলার আবহাওয়ায় কতটা প্রভাব ফেলবে, তার উপর নির্ভর করছে আগামী কয়েক দিনের পরিস্থিতি । আপাতত দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ।