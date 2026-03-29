বৃষ্টি আর দু'দিন, দুর্যোগ মিটতেই বঙ্গজুড়ে বাড়বে গরমের দাপট

বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়-বৃষ্টি চলবে আজ ও আগামিকাল ৷ আগামী পরশু দক্ষিণের সব জেলায় হলুদ সতর্কতা রয়েছে ৷ তবে তারপর থেকে বাড়বে গরম ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 29, 2026 at 7:44 AM IST

কলকাতা, 29 মার্চ: চৈত্র মাসের শেষে বাংলার আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা ৷ দিন ক'য়েক ধরে বিকেল থেকে রাতের মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজেছে কলকাতা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হচ্ছে জেলায় জেলায় ৷ শিলাবৃষ্টি এনবং কালবৈশাখীও তার দাপট দেখাচ্ছে ৷ দমকা ও ঝোড়ো হাওয়ায় জেলায় জেলায় গাছ উপচে পড়ছে, ঘরের চাল উড়ে যাচ্ছে ৷ কিন্তু এসবের মধ্যেই আলিপুর হাওয়া অফিস জানাল, বৃষ্টির দাপট আজ থেকে কমবে ৷ আজ, আগামিকাল ও পরশু কেটে যেতেই রাজ্যে বাড়বে গরম ৷

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ আজ থেকে কমবে। বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় বৃষ্টি চলবে। সোমবার ঝড়-বৃষ্টি সেভাবে না হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। ফের মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ওই দিন দক্ষিণের সব জেলায় হলুদ সতর্কতা রয়েছে। সমুদ্রে দমকা হাওয়ার কারণে মৎস্যজীবীদের আগামী 24 ঘণ্টা যেতে বারণ করা হয়েছে। দমকা ও ঝোড়ো হাওয়ার গতি হতে পারে ঘণ্টায় 60 কিলোমিটার।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, পশ্চিমী ঝঞ্ঝা, নিম্নচাপ অক্ষরেখা হিসাবে ঝাড়খণ্ডের উপর অবস্থান করছে। সেইসঙ্গে আরও একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা দক্ষিণবঙ্গ থেকে তামিলনাড়ু পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এই দুয়ের প্রভাবে গত কয়েকদিন ঝড়-বৃষ্টি হলেও এবার কমবে। আজ দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 ডিগ্রি এবং 23 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে।

আগামী দু'দিন পুরো রাজ্যে তাপমাত্রা 2 থেকে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস কমবে। তারপরে গরম বাড়বে রাজ্যে। পরের 5 দিন দক্ষিণবঙ্গে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 3 থেকে 5 ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। উত্তরবঙ্গে 2 থেকে 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে।

উত্তর থেকে দক্ষিণে রবি ও সোমবার বৃষ্টির পূর্বাভাস-

  • উত্তরবঙ্গে আজ বৃষ্টি কমবে। কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।
  • আগামিকাল উপরের পাঁচ জেলায় দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের এক-দু'টি জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। বাকি জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া।
  • দক্ষিণবঙ্গের আজ কিছু জায়গায় বজ্রপাত-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে।
  • সোমবার দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ও নদিয়া জেলায় এক-দু'টি জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। অন্য জেলাগুলিতে শুষ্ক আবহাওয়া। এরপর থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হবে।

শনিবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 3.5 ডিগ্রির নীচে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল, 20.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 4.4 ডিগ্রির নীচে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 96 ও সর্বনিম্ন 53 শতাংশ। গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 10.4 মিলিমিটার।

