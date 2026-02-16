চলতি সপ্তাহে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পেরোবে 30 ডিগ্রি !
ফেব্রুয়ারি থেকেই চোখ রাঙাচ্ছে সূর্য ৷ বেলা বাড়লেই তার তেজ জানান দিচ্ছে আগামী দিন কী ভয়ঙ্কর উষ্ণ হতে চলেছে ৷ আজ কেমন থাকবে আবহাওয়া ?
Published : February 16, 2026 at 9:16 AM IST
কলকাতা, 16 ফেব্রুয়ারি: লেপ কম্বল কয়েকদিন আগেই উঠিয়ে রাখতে হয়েছে । শীতবস্ত্র এবার গুছিয়ে ফেলার অবস্থা । ফাল্গুন মাসে যেটুকু বিদায়ী শীতের ছিঁটেফোটা থাকে তা দিনের বেলা আর নেই বললেই চলে । রাত ও ভোরে ঠান্ডা আমেজ রয়েছে কেবলমাত্র ৷
কড়া ঠান্ডার অনুভূতি সেভাবে নেই । ফেব্রুয়ারি শেষ হতে আর মাত্র কয়েকদিন । শেষলগ্ন থেকেই তাপমাত্রার পারদের গ্রাফ আরও বেশ কিছুটা উপরে উঠে যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে । আপাতত সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ওপরে রয়েছে । তবে আবহাওয়া অফিস বলছে, চলতি মাসের শেষে 30-31 ডিগ্রিতে পৌঁছতে পারে আলিপুরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ।
আজ সোমবার দিনের আকাশ পরিষ্কার । কুয়াশার দাপট ছিল সকালের দিকে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 29 এবং 17 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
ইতিমধ্যেই 30 ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলেছে পশ্চিমাঞ্চলের এলাকগুলির পারদ । বেলা হতেই ধীরে ধীরে রোদের তেজ বাড়ছে । সকালেও যে ঠান্ডার হালকা অনুভূতি খুব একটা থাকছে তা কিন্তু নয় । এককথায় দক্ষিণবঙ্গ থেকে শীত বিদায় নিয়ে বসন্ত জাগ্রত দ্বারে । ঠান্ডা-গরমের এই ওঠানামায় শরীর অসুস্থ হচ্ছে । সর্দি কাশিতে ভুগছে বেশিরভাগ মানুষ । উত্তরবঙ্গেও একই পরিস্থিতি । সেখানেও পাহাড় এবং সমতলে পারদ চড়ছে ক্রমশ । 30 ডিগ্রিতে পৌঁছে গিয়েছে জলপাইগুড়ির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা । এই সর্বাঙ্গীন শীত বিদায়ের পরিস্থিতি বঙ্গে আপাতত চলবে বলেই হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস ।
আগামী কয়েকদিন অবস্থা মোটের উপর একই থাকবে বলে মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রারও বিশেষ কোনও হেরফের হবে না । অর্থাৎ হালকা শীতের আমেজ থাকলেও তা গণ্য করার মতো নয় । রবিবার দক্ষিণবঙ্গের শীতলতম স্থান দখল করেছে সিউড়ি এবং কল্যাণী । দুই জায়গাতেই সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ ছিল 12 ডিগ্রি সেলসিয়াস ।
উত্তরবঙ্গের সমতল এলাকার মধ্যে শীতলতম স্থান ছিল পুণ্ডিবাড়ি । এখানকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ ছিল 11.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস । এদিন দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে 05.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস । এখনও পারদের ওঠানামায় শীতের উপস্থিতি থাকলেও বাস্তবে তার অনুভূতি প্রায় নেই বললেই চলে । কলকাতাতে আগামী সপ্তাহে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 18 থেকে 19 ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছতে পারে বলে পূর্বাভাসে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।
কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রবিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 16.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.09 ডিগ্রি নিচে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.03 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.07 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বনিম্ন 36 এবং সর্বোচ্চ 87 শতাংশ ।