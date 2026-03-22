বসন্তে তাপমাত্রা কমল 11 ডিগ্রি! চৈত্রেও শীতের আমেজ বঙ্গে, চলবে বৃষ্টি
চৈত্রের প্রথম সপ্তাহে ভোল বদল আবহাওয়ার। শনিবার বঙ্গের আবহাওয়ায় আমূল পরিবর্তন ৷ মিলবে শীতের আমেজ ৷ আগামী 24 ঘণ্টায় বঙ্গের জেলায়-জেলায় কালবৈশাখীর সম্ভাবনা ৷
Published : March 22, 2026 at 7:46 AM IST
কলকাতা, 22 মার্চ: চৈত্র মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পতন 11 ডিগ্রি সেলসিয়াস ! এতদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30-এর উপর ৷ রাতভর বৃষ্টির দাপটে তা একধাক্কায় 11 ডিগ্রি কমে 23.2-এ দাঁড়াল ৷ তাই হঠাৎ করে শীতের আমেজ বঙ্গের আবহে । সঙ্গে বাড়তি পাওনা হিসেবে মিলছে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টি । এমন আবহাওয়া চলবে আগামী শুক্রবার অর্থাৎ 27 তারিখ পর্যন্ত ৷ উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গে ঝমঝমিয়ে হবে বৃষ্টি ৷
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহাওয়াবিদরা বলছেন, পশ্চিমী ঝঞ্ঝা বর্তমানে উত্তর হরিয়ানা থেকে উত্তর ছত্তিশগড় পর্যন্ত বিস্তৃত । উত্তরপ্রদেশ ও পূর্ব মধ্যপ্রদেশজুড়ে একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা অবস্থান করছে । এছাড়াও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 3.1 থেকে 5.8 কিলোমিটার উচ্চতায় আরও একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে । বৃষ্টিপাতের অনুকূল পরিস্থিতি এবং বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্পের প্রবেশের ফলে আগামী 24 ঘণ্টার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কালবৈশাখী ঝড়ের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে ।
আজ কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 29 এবং 22 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গে আগামী 6 দিন কোথায় কোথায় বৃষ্টি ?
রবিবার- দক্ষিণবঙ্গের ঝাড়গ্রাম, দুই মেদিনীপুর এবং দুই 24 পরগনা জেলার বেশ কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বাকি জেলার একটি বা দু'টি স্থানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে । পাশাপাশি ঝাড়গ্রাম, দুই মেদিনীপুর এবং দুই 24 পরগনা জেলার কোথাও কোথাও বজ্রপাত এবং দমকা হাওয়া (গতিবেগ 30-40 কিমি/ঘণ্টা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে) বইতে পারে ৷
সোমবার- দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার একটি বা দু'টি স্থানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ৷
মঙ্গলবার- পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়া, মূলত পশ্চিমের জেলাগুলোর একটি বা দু'টি স্থানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷
বুধবার- পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া জেলার একটি বা দু'টি স্থানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ বাকি জেলাগুলিতে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ।
বৃহস্পতিবার- দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার একটি বা দু'টি স্থানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে ৷
শুক্রবার- দক্ষিণবঙ্গের সব জেলারই কিছু কিছু স্থানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
- উত্তরবঙ্গে আগামী 6 দিন কোথায় কোথায় বৃষ্টি ?
রবিবার- উপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের বেশিরভাগ জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা । এছাড়াও দমকা হাওয়া (গতিবেগ 40-50 কিমি/ঘণ্টা পর্যন্ত) বইতে পারে । বাকি তিনটি জেলার একটি বা দু'টি স্থানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।
সোমবার- উপরের পাঁচটি জেলার তিনটিতে অর্থাৎ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পংয়ের কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার এবং বাকি জেলায় একটি বা দু'টি স্থানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস ।
মঙ্গলবার- উপরের পাঁচটি জেলার একাধিক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে ৷
বুধবার- দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি এবং কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুর জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বাকি জায়গায় মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ৷
বৃহস্পতিবার- উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলার কয়েকটি স্থানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা । এছাড়া বাকি জেলাগুলির একটি বা দু'টি স্থানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা ।
শুক্রবার- দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারের বেশিরভাগ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া উত্তরবঙ্গের বাকি তিন জেলার দু-এক জায়গায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের রেকর্ড
শনিবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 23.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 11 ডিগ্রি নীচে ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে 19.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 4.4 ডিগ্রি নীচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 95 ও সর্বনিম্ন 81 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে বৃষ্টি হয়েছে 19.8 মিলিমিটার ।