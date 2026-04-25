ভোট ও আবহাওয়ার উত্তাপে তপ্ত বঙ্গে স্বস্তির খবর ! আজ থেকে ঝড়-বৃষ্টি

ভোট ও আবহাওয়ার উত্তাপে তপ্ত বঙ্গে স্বস্তির খবর ! আজ থেকে ঝড়-বৃষ্টি
অবশেষে স্বস্তির খবর, আজ থেকে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টি ৷ ক'দিন চলবে ? তাও জানাল আলিপুর হাওয়া অফিস ৷
Published : April 25, 2026 at 7:24 AM IST
কলকাতা, 25 এপ্রিল: পশ্চিমের কয়েকটি জেলায় অস্বস্তিকর গরম চললেও দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকেই ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা ৷ ফলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কমতে পারে ৷ প্রবল গরমে কাঙ্খিত স্বস্তির পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের ৷
রাজ্যে ভোটের উত্তাপ তুঙ্গে ৷ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে নির্বাচনী প্রচারে তপ্ত রাজ্য-রাজনীতি ৷ সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বৈশাখের খরতাপ। স্বস্তির খোঁজে অবশেষে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা কথা শোনাল আলিপুর হাওয়া অফিস ৷ শনিবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। বিকেল বা সন্ধ্যায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা ৷ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 37 ডিগ্রি এবং 28 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ৷
বর্তমানে উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশ থেকে দক্ষিণ বাংলাদেশ পর্যন্ত বিহার, ঝাড়খণ্ড ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 0.9 কিমি উচ্চতায় একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা রয়েছে ৷ পূর্ব-উত্তরপ্রদেশের বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরের অবস্থিত ঘূর্ণাবর্ত এই নিম্নচাপ অক্ষরেখার সঙ্গে মিশেছে ৷ এর প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প বঙ্গে ঢুকে অনুকূল বায়ুপ্রবাহ তৈরি হয়েছে ৷
এর ফলে আজ দক্ষিণবঙ্গের বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, দুই বর্ধমান, পুরুলিয়া ও নদিয়ার কয়েকটি জায়গায় বজ্রপাত-সহ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা । অন্যান্য জেলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে ৷ কিছু এলাকায় বজ্রপাত ও দমকা হাওয়া ঘণ্টায় 40-50 কিমি বেগে বইতে পারে ৷ ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও উত্তর 24 পরগনায় ঘণ্টায় 30-40 কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ৷ তবে পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বাঁকুড়ায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরম বজায় থাকবে ৷
আগামিকাল অর্থাৎ রবিবার দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি আরও বাড়বে। দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও উত্তর 24 পরগনার একাধিক জায়গায় বৃষ্টি হবে ৷ অন্যান্য জেলাতেও কয়েক জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা ৷ কিছু এলাকায় বজ্রপাত-সহ ঝড়ের গতি ঘণ্টায় 50-60 কিমি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে ৷ বাকি জেলাগুলিতে ঘণ্টায় 40-50 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ৷
উত্তরবঙ্গে ঝড়বৃষ্টি চলছে। আজ ওপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের বেশিরভাগ জায়গায় বৃষ্টি হবে ৷ জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা (7-11সেমি)। মালদা, দুই দিনাজপুর, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে ঘণ্টায় 5-60 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।
রবিবার উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বজ্রপাত-সহ ঝড় ও দমকা হাওয়া ঘণ্টায় 50-60 কিমি বেগে বইতে পারে ৷ সোমবার উত্তরবঙ্গজুড়ে বৃষ্টি হবে । দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।
আগামী সপ্তাহে মঙ্গল থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । সঙ্গে বজ্রপাত ও ঘণ্টায় 40-50 কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ৷
শুক্রবার কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 36 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.1 ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে 1.06 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার শতকরা পরিমাণ সর্বোচ্চ 91 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 59 শতাংশ।