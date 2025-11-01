উত্তরে লাল সতর্কতা, দক্ষিণবঙ্গে কেমন থাকবে আবহাওয়া? জানাল হাওয়া অফিস

উত্তরে লাল সতর্কতা, দক্ষিণবঙ্গে কেমন থাকবে আবহাওয়া? জানাল হাওয়া অফিস
ঘূর্ণিঝড় মন্থা শক্তি হারিয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে ৷ এর প্রভাবে আগামী কয়েকদিন বঙ্গে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷
Published : November 1, 2025 at 7:54 AM IST
কলকাতা, 1 নভেম্বর: শক্তি হারিয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে ঘূর্ণিঝড় মন্থা ৷ তার প্রভাবেই আগামী কয়েকদিন কোথাও ভারী, কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বঙ্গে ৷ এমনটাই জানাল আলিপুর আবহওয়া দফতর ৷ উত্তরবঙ্গে লাল সতর্কতাও জারি করা করল হাওয়া অফিস ৷
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে বিশেষ বুলেটিন অনুযায়ী, শক্তি হারিয়ে ক্রমশ উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বর্তমানে উত্তর-পশ্চিম ঝাড়খণ্ড ও সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে মন্থার অবশিষ্টাংশ ৷ আগামী কয়েকদিনে শক্তি হারিয়ে এটি আরও উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে বিহারের উপর দিয়ে অগ্রসর হয়ে দুর্বল নিম্নচাপ এলাকায় পরিণত হবে । এর প্রভাবে উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের আশঙ্কা রয়েছে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া
শনিবার উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । তবে উপরের 3টি জেলা জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে রয়েছে ভারী বৃষ্টির(7–11 সেমি) সম্ভাবনা ৷
রবিবার কয়েকটি জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷
সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া
শনিবার হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর, দুই 24 পরগনা, নদিয়া, হাওড়া ও কলকাতায় । বাকি জেলাগুলিতেও কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ সেই সঙ্গে ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
সোমবার ও মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে ।
বুধবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণ 24 পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ।
বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে ।
কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আবহাওয়া
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শনিবার দিনের আকাশ থাকবে সাধারণত মেঘলা । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
শুক্রবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে 0.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 2.6 ডিগ্রি বেশি ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে সর্বোচ্চ 98 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 72 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 27.4 মিলিমিটার ।