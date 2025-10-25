নিম্নচাপ ও ঘূর্ণিঝড়ের জোড়া ফলা ! বঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা
হেমন্তেও পিছু ছাড়ছে না গরম আর বৃষ্টি ৷ নিম্নচাপ ও ঘূর্ণাবর্তের জেরে ফের বৃষ্টি পরিস্থিতির সম্ভাবনা বাংলায় ৷ কোন জেলায় কবে বৃষ্টি ?
Published : October 25, 2025 at 8:02 AM IST
কলকাতা, 25 অক্টোবর: সাগরে ঘনীভূত হতে চলেছে নিম্নচাপ ৷ জগদ্ধাত্রী পুজোর আগে ফের ভারী বৃষ্টিতে ভিজতে পারে বাংলা ৷ বিশেষ বুলেটিনে এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷
আবহাওয়াবিদদের মতে, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হয়েছে ৷ সেটি ক্রমে পশ্চিম-উত্তর পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে । আজ সেটি নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ রবিবার শক্তি বাড়িয়ে তা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে । সেই থেকে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । এর ফলে হেমন্ত ঋতুতেও ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বাংলায় ৷
হাওয়া অফিসের বক্তব্য
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বিশেষ বুলেটিন অনুযায়ী, দক্ষিণ আন্দামান সাগরের উপর ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে নিম্নচাপ অঞ্চলটি তৈরি হয়েছে ৷ অঞ্চলটি ধীরে ধীরে পশ্চিম-উত্তর পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে । সোমবার সকালে দক্ষিণ-পশ্চিম এবং সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হতে পারে ৷ অবশ্য, তারপর অভিমুখ কোন দিকে থাকবে, সেই ব্যপারে এখনও নিশ্চিত নন আবহাওয়াবিদেরা । অভিমুখ ঠিক করবে বাংলার উপর এর প্রভাব কতটা ৷ এই মুহূর্তে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ।
আজকের আবহাওয়া
হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শনিবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 33 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে । দিনের আকাশ থাকবে আংশিক মেঘলা ৷
দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির দাপট
শনিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা আগেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ নতুন পূর্বাভাস অনুযায়ী, সোমবার দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুরের মতো উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে বৃষ্টি হতে পারে । বুধবার থেকে বৃষ্টির দাপট দেখা যাবে কলকাতাতেও ৷ তবে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হলে পরিস্থিতি বদলে যেতে পারে ।
মঙ্গলবার থেকে কলকাতা, দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, ঝাড়গ্রাম জেলায় ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সেই সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিও হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস । আবহাওয়াবিদদের মতে ঘূর্ণিঝড় কতটা শক্তিশালী এবং তার অভিমুখ এই রাজ্যের দিকে কি না, তার উপর নির্ভর করবে আবহাওয়ার চরিত্র ।
বুধবার দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়ায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বৃহস্পতিবার নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব বর্ধমানে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷ কলকাতায় বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ।
উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির দাপট
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বুধবার জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশে এবং বৃহস্পতিবার মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টি হতে পারে ।
সমুদ্রের রূপ
হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সমুদ্রের রূপ ইতিমধ্যেই বদলাতে শুরু করেছে । শনিবার সমুদ্রের উপর হাওয়ার গতি বেড়ে ঘণ্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার এবং রবিবার 60 থেকে 70 কিলোমিটারে পৌঁছনোর সম্ভাবনা রয়েছে ৷ রবিবার রাত থেকে সোমবার সকালের মধ্যে সমুদ্রে হাওয়ার সর্বোচ্চ গতি বেড়ে ঘণ্টায় 80 কিলোমিটার হতে পারে । ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়ে গেলে বুধবার পর্যন্ত সমুদ্রপৃষ্ঠে সর্বোচ্চ 90 কিলোমিটার বেগে ঝড় বইতে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা ৷ ফলে পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশার উপকূল সংলগ্ন সমুদ্রেও ঝোড়ো আবহাওয়ার প্রভাব থাকবে ।
মঙ্গলবার পর্যন্ত উত্তর বঙ্গোপসাগরে ঘণ্টায় 35 থেকে 45 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ৷ সেই কারণে, পশ্চিমবঙ্গের সকল মৎস্যজীবীকে 28 অক্টোবর পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে । ইতিমধ্যে যাঁরা সমুদ্রে রয়েছেন, তাঁদেরকেও সোমবারের মধ্যে ফিরে আসতে বলা হয়েছে ৷
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
শুক্রবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 1.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 24.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 1.8 ডিগ্রি বেশি ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে সর্বোচ্চ 92 এবং সর্বনিম্ন 51 শতাংশ ।