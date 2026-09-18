বিশ্বকর্মা পুজোয় তাল কাটতে পারে বৃষ্টি, একাধিক জেলায় বর্ষণের পূর্বাভাস

বিশ্বকর্মা পুজোয় তাল কাটতে পারে বৃষ্টি, একাধিক জেলায় বর্ষণের পূর্বাভাস
West Bengal Weather Report: আজ দিনের আকাশ মেঘলা হবে ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 এবং 25 ডিগ্রির আশপাশে থাকবে ৷
Published : September 18, 2026 at 7:58 AM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: মেঘলা আকাশের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত । রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এমনই পূর্বাভাস রয়েছে ৷ বৃহস্পতিবার সকালের দিক রৌদ্রজ্জ্বল থাকলেও দিন গড়ানোর সঙ্গে কালো মেঘে ঢেকেছে আকাশ । বজ্রপাত এবং দমকা হাওয়ায় হঠাৎ যেন আঁধার নেমে আসে । এদিন বিকেলে সল্টলেক ও কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় প্রবল বৃষ্টির ফলে রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয়ে পড়ে এবং সন্ধ্যায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় ।
নিম্নচাপের বর্তমান অবস্থান
আজ শুক্রবার বিশ্বকর্মার পুজোর দিনও আকাশের মুখ ভার থাকবে ৷ এদিন সকাল হতেই বেশ কিছু জায়গায় বৃষ্টি শুরু হয় ৷ এই বৃষ্টির নেপথ্য কারণ জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস । তিনি জানান, সিকিম থেকে একটি শক্তিশালী নিম্নচাপ অক্ষরেখা পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে ওড়িশা উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে । এর প্রভাবে শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই দফায় দফায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়া যেমন থাকবে
দক্ষিণবঙ্গে বজ্রগর্ভ মেঘের উপস্থিতির কারণে শুক্রবার পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন অংশে ঘনঘন বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । সঙ্গে ঘণ্টায় প্রায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । অর্থাৎ, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি পরিস্থিতি আজও তৈরি হতে পারে । কলকাতায় দফায় দফায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সময়ে সময়ে বৃষ্টির তীব্রতা ও পরিমাণের পরিবর্তন হলেও রবিবার পর্যন্ত কলকাতায় তুলনামূলকভাবে বেশি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
উত্তরের পূর্বাভাস দক্ষিণের বিপরীত
উত্তরবঙ্গের ছবিটা অবশ্য ভিন্ন । সেখানে বৃষ্টি কমবে । আজ শুক্রবার উপরের দিকের জেলাগুলিতে মাঝারি থেকে কখনও কখনও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । তবে পরিমাণ কম থাকবে বলেই পূর্বাভাসে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷
উত্তরবঙ্গের নিচের দিকের পরিস্থিতি আলাদা । সেখানকার তিনটি জেলাগুলিতে আগামিকাল শনিবার পর্যন্ত মূলত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । ইতিমধ্যে বর্ষা দেশের একটি অংশ রাজস্থানের দিক থেকে বিদায় নিতে শুরু করেছে । বঙ্গের বর্ষা বিদায় নেয় 10 অক্টোবর বা তার আশপাশে । তাই রাজ্য থেকে বর্ষার বিদায় পর্ব শীঘ্রই শুরু হবে কিনা, তা আলিপুর এখনই বলতে রাজি নয় ।
তাপমাত্রার ও বৃষ্টিপাত
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 01.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 28.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 02.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 97 এবং সর্বনিম্ন 60 শতাংশ । গত চব্বিশ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে 11.04 মিলিমিটার ।