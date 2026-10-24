আরও গভীর হচ্ছে নিম্নচাপ, সোমে ঘূর্ণিঝড়; বঙ্গজুড়ে শঙ্কার মেঘ
Today Weather Report: নিম্নচাপ-ঘূর্ণিঝড়ের জেরে কবে, কোন জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত হবে, তা জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ সেইসঙ্গে জানা গেল ঘূর্ণিঝড় কোথায় আছড়ে পড়বে ?
Published : October 24, 2026 at 7:45 AM IST
কলকাতা, 24 অক্টোবর: হেমন্তের শুষ্ক আবহাওয়ায় হঠাৎ করে ঘূর্ণিঝড়ের ভ্রুকুটি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর ঘনীভূত ঘূর্ণাবর্তের হাত ধরে নিম্নচাপ এবং ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কার কথা জানিয়েছে ৷ ফলে শরতের নীল আকাশে নতুন সপ্তাহে কালো মেঘের দেখা পাওয়া যাবে। এই নিম্নচাপ আজ, শনিবার গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে।
এরপর নিম্নচাপটি পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে। রবিবার, 25 অক্টোবর তা অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে ৷ সোমবার সকালে তা পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। তারপর আরও শক্তি বাড়িয়ে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ এবং সংলগ্ন দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলের দিকে এগোবে। অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়া উপকূলে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা।
বাংলায় এর প্রভাব রয়েছে, তবে সরাসরি নয়। পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে আগামী মঙ্গলবার থেকে ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করবে এবং 28 থেকে 30 অক্টোবর রাজ্যে ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছেন, আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস। বঙ্গোপসাগরে আজ 35-45 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে, যা আগামী পরশু সকালে 90 কিমি-এ পৌঁছতে পারে।
দক্ষিণবঙ্গে কেমন থাকবে আবহাওয়া ?
- আগামী পরশু অর্থাৎ সোমবার সকাল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ৷
- 27 অক্টোবর, মঙ্গলবার দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরের ক'য়েকটি জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে ৷ পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, উত্তর 24 পরগনা, হাওড়া, কলকাতায় এক-দুই জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা ৷ দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে 30-40 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া-সহ বজ্রবিদ্যুতের সতর্কতা।
- 28 অক্টোবর, বুধবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় অনেক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। দক্ষিণ 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে এক-দুই জায়গায় ভারী বৃষ্টি (70-110 মিমি) হতে পারে। ওই তিন জেলায় 40-50 কিমি বেগে এবং বাকি জেলায় 30-40 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।
- 29 অক্টোবর, বৃহস্পতিবার সব জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। এই সব জেলায় 30-40 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে ৷
উত্তরবঙ্গে কেমন থাকবে আবহাওয়া ?
- 27 অক্টোবর, মঙ্গলবার পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া।
- 28 অক্টোবর, বুধবার উপরের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ৷
- 29 অক্টোবর, বৃহস্পতিবার সব জেলায় অনেক জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে এক-দুই জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। মালদা, দুই দিনাজপুরে ঝোড়ো হাওয়া বইবে।
- 28-30 অক্টোবর বজ্রপাত, নিচু এলাকায় সাময়িক জল জমা, ফসলের ক্ষতি, পাহাড়ে ধসের আশঙ্কা।
মৎস্যজীবীদের উদ্দেশ্যে সতর্কতা
পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে মৎস্যজীবীদের 27 অক্টোবর মঙ্গলবার থেকে সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। যাঁরা গভীর সমুদ্রে আছেন, তাঁদের 26 অক্টোবরের মধ্যে উপকূলে ফিরে আসতে বলা হয়েছে।
শুক্রবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 23.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ 93 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 55 শতাংশ। আজ শনিবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 ডিগ্রি এবং 24 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে।