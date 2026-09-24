স্থলভাগে ঢুকছে অতি গভীর নিম্নচাপ, একাধিক জেলায় অতি ভারী বর্ষণের কমলা সতর্কতা

স্থলভাগে ঢুকছে অতি গভীর নিম্নচাপ, একাধিক জেলায় অতি ভারী বর্ষণের কমলা সতর্কতা
West Bengal Weather Forecast: দিনভর মেঘলা আকাশের সঙ্গে দফায় দফায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি । বিদায় বেলায় রাজ্যে দাপট বর্ষার ।
Published : September 24, 2026 at 8:42 AM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: ঘূর্ণিঝড় নয়, অতি গভীর নিম্নচাপ রূপেই স্থলভাগে ঢুকছে বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ । তার জেরেই দক্ষিণবঙ্গে দিনভর বৃষ্টির পূর্বাভাস ৷
আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম-মধ্য ও তৎসংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে থাকা গভীর নিম্নচাপটি বুধবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের খুব কাছে অবস্থান করছিল । সেটি গত ছয় ঘণ্টায় 13 কিলোমিটার বেগে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছে । সেই সময় নিম্নচাপটির কেন্দ্র ছিল কলিঙ্গপত্তনমের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় 30 কিলোমিটার দূরে ।
বর্তমানে বিশাখাপত্তনম ও গোপালপুরের মাঝামাঝি উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ ওড়িশা উপকূল অতিক্রম করার সম্ভাবনা রয়েছে । এর প্রভাবে উপকূলবর্তী এলাকায় ভারী বৃষ্টি ও দমকা হাওয়া বয়ে যেতে পারে ।
এই বিষয়ে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানান, এই অতি গভীর নিম্নচাপের জেরে সমুদ্র উত্তাল থাকবে ৷ সেই কারণে 25 সেপ্টেম্বর শুক্রবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে ৷
নিম্নচাপের শক্তি বৃদ্ধির ফলে দক্ষিণবঙ্গে আগামিকাল শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের উপকূলের অঞ্চলে 50 থেকে 60 কিলোমিটার গতিবেগের দমকা ঝোড়ো বাতাস বওয়ার পূর্বাভাস । দক্ষিণবঙ্গের বাকি সব জেলার কিছু অংশে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে ।
আজ বৃহস্পতিবার পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে । বৃষ্টি হতে পারে 200 মিলিমিটার পর্যন্ত । কলকাতা, বাঁকুড়া এবং দক্ষিণ 24 পরগনা জেলাতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা । পুরুলিয়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান ও হাওড়া জেলাতেও ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে ।
শুক্রবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলাতে ।
শনিবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হবে । বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে ।
উত্তরের আবহাওয়ার হালচাল
আজ বৃহস্পতিবার দার্জিলিং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ।
শুক্রবারে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা থাকবে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় ৷
উত্তরবঙ্গে শনিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে । উপরের দিকের পাঁচ জেলায় বিশেষ করে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং কিছুটা উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে ।
রবিবার থেকে বৃষ্টি কমবে উত্তরবঙ্গে ।
কলকাতার আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে কলকাতার কিছু অংশে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কয়েক পশলা বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 50 কিলোমিটার দমকা ঝোড়ো বাতাস বওয়ার সম্ভাবনা থাকবে । শুক্রবার থেকে কমবে বৃষ্টির সম্ভাবনা ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 29 এবং 25 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.02 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 97 এবং সর্বনিম্ন 84 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে 28 মিলিমিটার ।