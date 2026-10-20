রাজ্য জুড়ে নামছে পারদ, পুজোর শেষ 2 দিন কি বৃষ্টি হবে
West Bengal Weather: আবহবিদ সৌরীশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আগামী এক সপ্তাহ উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে । বৃষ্টিপাতের তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই ৷
Published : October 20, 2026 at 7:29 AM IST
কলকাতা, 20 অক্টোবর: বাতাসে হিমের পরশ । সকালে রোদ থাকলেও গরমের ভাবটা কম । আর বেলা গড়ালে রোদের তাপ কমছে । সূর্য ডোবার পরে বাতাসে হাল্কা ঠান্ডার আমেজ । বাংলা ক্যালেন্ডারে সময়টা এখন কার্তিক মাস । হেমন্ত কাল । ফলে একটু হলেও পারদ নামছে । ধীরে ধীরে তা আরও নামবে আর আবহাওয়ায় শুষ্কতা বাড়বে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ।
বর্ষা এই বছরের মতো বিদায় নিয়েছে । দু'দিন আগেও যে বৃষ্টির হালকা মাঝারি উপস্থিতি ছিল তা আপাতত আর নেই । থাকবেও না । আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহবিদ সৌরীশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "আগামী এক সপ্তাহ উল্লেখযোগ্য তেমন কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই । তাই উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ দু'জায়গাতেই আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে । বৃষ্টিপাতের তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই ৷" হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, 25 অক্টোবর পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই ৷ সমস্ত জায়গায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ।
কেমন থাকবে কলকাতার আবহাওয়া
আজ, মঙ্গলবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । তবে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সমস্ত জায়গায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর ৷ তাপমাত্রা ক্রমে নিম্নমুখী হবে ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ায় হিমেল পরশ
তাপমাত্রা ক্রমে কমবে গোটা দক্ষিণবঙ্গ জুড়েই ৷ কলকাতার তুলনায় পশ্চিমের জেলাগুলোতে পারদ আরেকটু বেশি নীচের দিকে থাকবে । ফলে সেখানে হিমের পরশের অনুভূতি আরও একটু বেশি অনুভূত হবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস । আজ মহানবমী । পুজোর আনন্দ প্রায় শেষ ভাগে । শেষ দু'দিন প্যান্ডেল হপারদের ঠাকুর দেখার দৌড়ে বৃষ্টি কোনও বাধার সৃষ্টি করবে না বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ।
কেমন থাকবে উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া
শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয়, উত্তরবঙ্গের ছবিটাও একই । বৃষ্টির বিশেষ কোনও সম্ভাবনা নেই ৷ ঠান্ডা বাড়বে ৷ অর্থাৎ নীল শরতের আকাশের মনোরম ছবিই ধরা পড়বে রাজ্যজুড়ে ।
তাপমাত্রার ওঠানামা
সোমবার কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32 দশমিক 02 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে শূন্য দশমিক দুই ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 24 দশমিক 02 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল 93 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 54 শতাংশ । আজ, মঙ্গলবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 ডিগ্রি এবং 24 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।