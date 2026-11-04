আমরা প্রস্তুত, ডিসেম্বরেই কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন হোক; জানালেন অগ্নিমিত্রা
Agnimitra Paul on KMC Election: এখনও পর্যন্ত ডিসেম্বরেই কলকাতা পুরনির্বাচন হবে বলে তিনি জানেন, এমনটাই বলেছেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ৷
Published : November 4, 2026 at 9:13 AM IST
কলকাতা, 4 নভেম্বর: রাজ্যে পুর নির্বাচনের আবহ ৷ দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও কম বেশি প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দল থেকে ক্ষমতাসীন সরকার ও নির্বাচন কমিশন । এর মধ্যে ডিসেম্বরেই জোরদার পুরভোট করানোর দাবি শোনা গেল পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের মুখে ৷
ডিসেম্বরে নাকি পিছিয়ে যাবে পুর নির্বাচন, রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনার মাঝেই তখনই রাজ্যের মন্ত্রী জানালেন, তিনিও জানেন এখন পর্যন্ত যে ডিসেম্বর মাসেই পুরভোট হবে । ইতিমধ্যে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস শেষ । সর্বদল বৈঠক কিংবা আসন সংরক্ষণের সব কাজও সমাপ্ত । শুধু ভোট ঘোষণা বাকি । তারপরেই সরাসরি নির্বাচনী ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বে রাজনৈতিক দলগুলি ।
এই পরিস্থিতিতে কর্পোরেশন নির্বাচন কবে হবে এই নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "আমরা সবরকমভাবেই প্রস্তুত । এবার নির্বাচন কমিশন কবে দিন ঘোষণা করে সেটারই অপেক্ষা ৷ কিন্তু আমরা চাই ভোট দ্রুত হোক, কারণ আমাদের টিম দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে । দেখার চেষ্টা করছি সর্বত্র কোথাও যেন ময়লা না থাকে । পুরোটাই একটা কাঠামো তো, সেখানে বেশিদিন লোক না থাকলে মানে কাউন্সিলর না থাকলে তৃতীয় স্তরের যে সরকার সেটা না হলে মানুষের অসুবিধা হয় । তাই আমার মনে হয় দ্রুত ভোট হওয়া উচিত । ডিসেম্বর মাসেই ভোট হওয়ার কথা শুনছিলাম । এখনও আমি জানি ডিসেম্বরেই হবে । টেকনিক্যাল সমস্যা যেখানে আছে সেটা আমাদের আইন শাখা আরও ভালো বলতে পারবে । কিন্তু আমরা চাই ডিসেম্বর মাসে হয় গেলেই ঠিক আছে ।"
মন্ত্রীর এই মন্তব্যেই অনেকে মনে করছেন ভোটার ঘোষণা আনুষ্ঠানিক না হলেও একপ্রকার খোলসা হয় গেল সময়কাল । উল্লেখ্য, রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন বিপর্যয়ের পরেই কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দেন । এর জেরে বোর্ড ভেঙে যায় । সেই সময় থেকেই কলকাতার পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডেকে প্রশাসক হিসেবে কর্পোরেশন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় ।