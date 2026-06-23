10 হাজার অনুপ্রবেশকারীকে ফিরিয়েছি, বিএসএফ-কে 142 একর জমি হস্তান্তর: মুখ্যমন্ত্রী

10 হাজার অনুপ্রবেশকারীকে ফিরিয়েছি, বিএসএফ-কে 142 একর জমি হস্তান্তর: মুখ্যমন্ত্রী
সিএএ নিয়ে বিধানসভায় জিরো টলারেন্সের বার্তা দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ডেলি ওপারে পাঠাচ্ছি, থাকবে না কেউ। বেড়া দেওয়ার আগে যারা পালাতে চান পালিয়ে যান ৷
Published : June 23, 2026 at 6:51 PM IST
কলকাতা, 23 জুন: নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ), সীমান্ত নিরাপত্তা এবং অনুপ্রবেশ ইস্যুতে বিধানসভা থেকেই রাজ্য সরকারের কড়া অবস্থান স্পষ্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি দাবি করেন, ইতিমধ্যেই 10 হাজার অনুপ্রবেশকারীকে রাজ্য থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে । পাশাপাশি 12টি হোল্ডিং সেন্টারে আরও 1800 জন রয়েছেন, যাঁদেরও ধাপে ধাপে সীমান্ত পেরিয়ে পাঠানো হচ্ছে ।
বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে এদিন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী অনুপ্রবেশকারী এবং ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য টেনে দেন । তিনি বলেন, "আপনাদের কেউ কেউ বলেছেন এসআইআর, তারা অনুপ্রবেশকারী তারা ভারতীয়। একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, তারা অনুপ্রবেশকারী ।"
এরপরই পরিসংখ্যান তুলে ধরে শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, "সিএএ-এর আওতায় যারা আসেননি, বাকি যারা ঢুকে পড়েছেন, এখনো অবধি আমি 10 হাজার জনকে বের করেছি । আমার কাছে 12টা হোল্ডিং সেন্টারে আরও 1800 অপেক্ষা করছে । ডেলি ওপারে পাঠাচ্ছি । থাকবে না কেউ ।"
অনুপ্রবেশকারীদের জন্য রাজ্যের অর্থ ব্যয় করা হবে না বলেও সাফ জানিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের করদাতাদের অর্থ রাজ্যের নাগরিকদের কল্যাণেই খরচ হবে । এই প্রসঙ্গে তিনি একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের উল্লেখ করে বলেন, "আমাদের টাকাতে অন্নপূর্ণা যোজনা হবে, প্রধানমন্ত্রীর সূর্যঘর হবে, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা বাড়বে, বেকার যুবক-যুবতী চাকরি পাবে, ভাঙা স্কুলটাকে সোজা করব, পানীয় জলের আরও ব্যবস্থা করব, কিন্তু ওই লোকগুলোকে জেলের খাওয়ার, কাপড়, ওষুধ দিতে পারব না ।"
অনুপ্রবেশকারীদের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের নীতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, "আমরা ভারত সরকারের আইন কার্যকর করেছি । ধরো আর বিএসএফকে দাও । নো জেল !" অর্থাৎ দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যে প্রবেশ করে থাকা বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের ক্ষেত্রে আটক করে রাখার বদলে সরাসরি কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার নীতিতেই সরকার এগোচ্ছে বলে ইঙ্গিত দেন তিনি ।
তবে একই সঙ্গে দেশের বৈধ নাগরিকদের আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কোনও ভারতীয়র দুশ্চিন্তা নেই । কোনও ভারতীয়কে এতটুকু চিন্তা করতে হবে না । তিনি যে ধর্মের হোন, যে সম্প্রদায়ের হোন, যে দলেরই হোন । আপনি যদি মনে-প্রাণে ভারতীয় হন, আপনি যে ধর্ম মানুন, যে দল করুন, আপনার কিচ্ছু হবে না ।" এরপরই রাজনৈতিক বার্তা দিয়ে তিনি যোগ করেন, "কিন্তু ভোটব্যাঙ্কের জন্য আমরা এই জিনিস বরদাস্ত করব না ।"
বিএসএফকে জমি হস্তান্তরের বিষয়েও এদিন বিধানসভায় বিস্তারিত তথ্য পেশ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান যে, বর্ডার ফেন্সিং বা সীমান্তের বেড়া তৈরির কাজের জন্য ইতিমধ্যেই বিএসএফকে 142.79 একর জমি হস্তান্তর করা হয়েছে এবং আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই 600 কিলোমিটার সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হবে ।
অধিবেশনে পূর্বতন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের বিএসএফ-বিরোধী অবস্থানের তীব্র সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী । এরপরই অনুপ্রবেশকারীদের রাজ্য ছেড়ে পালানোর হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বেড়া দেওয়ার আগে যারা পালাতে চান পালিয়ে যান । আমার ডাকে সাড়া দিয়ে হাকিমপুর দিয়ে অনেকেই পালিয়েছে, বাকি যদি আপনাদের পরিচিত কেউ থাকে তাদেরকে বলুন তাড়াতাড়ি চলে যেতে ।" রাষ্ট্রের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তাকেই যে এই সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে, তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, "রাষ্ট্রের সুরক্ষা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা আর বাংলাকে সুরক্ষিত মজবুত করার জন্য এই সরকারের নীতি একদম পরিষ্কার ৷"
আরও পড়ুন:
থ্যে প্রচার, দল থেকে সাসপেন্ড হননি অভিষেক ! কী বললেন ঋতব্রত
আমি আসছি জেনেও বাজার পরিষ্কার হয়নি ! কাঁকুরগাছি বাজারে আবর্জনা দেখে ক্ষুব্ধ অগ্নিমিত্রা