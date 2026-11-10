'যারা ঘরে মা দুর্গাকে অপমান করবে তাদের আমরা ক্ষমা করি না,' এনকাউন্টারের পক্ষে সরব নিশীথ
Nisith Pramanik Reacts: এনকাউন্টার নিয়ে যাদের আপত্তি রয়েছে বা অপরাধ দমনে কঠোর পদক্ষেপের বিরোধিতা কেন করা হচ্ছে, তা নিয়ে সমালোচকদের বক্তব্যের জবাব চান তিনি ।
Published : November 10, 2026 at 3:32 PM IST
জলপাইগুড়ি, 10 নভেম্বর: নারী নিরাপত্তা প্রসঙ্গে তৃণমূল-বিজেপি জমানার তুলনা করে এনকাউন্টার ইস্যুতে সমালোচকদের পাল্টা আক্রমণ করলেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক । গতকাল রাতে জলপাইগুড়ির মুনলাইট ক্লাবের কালীপুজোয় উপস্থিত হয়ে নারী নিরাপত্তা প্রসঙ্গে তৃণমূল ও বিজেপি জমানার তুলনা টানেন তিনি ।
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্যের সুর টেনেই মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক বলেন, "যারা ঘরে মা দুর্গাকে অপমান করবে তাদের আমরা ক্ষমা করি না । আগে কেউ ধর্ষণ, খুনে বিচার পেত না । এখন সকালে জমা করলে বিকেলে খরচ করি আমরা ।"
এই প্রসঙ্গেই বিশদে নিশীথ প্রামাণিক বলেন, "বিগত সরকারের সময়ে চোপড়ায় এক বোনকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছিল । সেই সময় এমন ঘটনাকে মাঝেমধ্যেই উল্টো ঘুরিয়ে দেওয়া হত । ওই ঘটনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিকোণ প্রেমের তত্ত্ব তুলে আনেন । আর এসব হবে না । আগে এই ছিল বিচার । আমরা বলেছিলাম মা বোনেরা রাতে ঘুরে ঘুরে পুজো দেখবেন । আমরা মনে করি প্রত্যেক ঘরেই যে মা রয়েছে, সেই মা ঘরের দুর্গা ৷ যারা ঘরের মাকে অপমান করে, তাদের আমরা ক্ষমা করি না । সকালবেলা জমা করলে বিকেলবেলায় খরচ করি আমরা । আমরা সেই সাহস রাখি ।"
এর সঙ্গেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী বলেন, "মায়ের সম্মান কীভাবে রাখতে হয় সেটা আমরা জানি । আপনারা সেজেগুজে মণ্ডপে ঘুরুন, সরকার নিরাপত্তা দেবে । আমাদের ঘরের মা বোনের সম্মান নিয়ে যারা খেলবে, তাদের পরিণতি কী হতে পারে, দেখতে পাবে তারা । এনকাউন্টারের ঘটনা যা বলা হচ্ছে, যারা পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, তাদের ছেড়ে কথা বলা হবে না ।"
এনকাউন্টার নিয়ে যাঁরা প্রশ্ন তুলছেন এবং সমালোচনা করছেন, তাঁদেরও পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দেন মন্ত্রী । অপরাধ দমনে কঠোর পদক্ষেপের বিরোধিতা কেন করা হচ্ছে, তা নিয়ে সমালোচকদের বক্তব্যের জবাব চান তিনি । মন্ত্রীর বক্তব্য, মহিলাদের সঙ্গে অপরাধের ঘটনা ঘটলে অপরাধীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপই করা উচিত ।
প্রসঙ্গত, গত কালই রায়গঞ্জে রাজ্যের চতুর্থ পুলিশ এনকাউন্টারের ঘটনা ঘটেছে ৷ এর মধ্যে পুলিশি এনকাউন্টারে 3 জন নিহত হয় ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে ৷ সেই সূত্রে গত কাল মুখ্যমন্ত্রীও পুলিশের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের 'খোলা হাতে' অপরাধ দমন করার নির্দেশ দেন ৷ আর মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই মুখ খুললেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ৷
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