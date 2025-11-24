প্রকাশিত হল এসএসসি'র নবম-দশমের শিক্ষক নিয়োগের ফলাফল

প্রকাশিত হল এসএসসি'র নবম-দশমের শিক্ষক নিয়োগের ফলাফল
স্কুল সার্ভিস কমিশনের নবম দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের ফলাফল প্রকাশিত । কয়েকদিনের মধ্যেই ভেরিফিকেশন ও ইন্টারভিউ তালিকা প্রকাশ করবে এসএসসি।
কলকাতা, 24 নভেম্বর: একাদশ ও দ্বাদশের পর প্রকাশিত হল স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের ফলাফল । সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার পর প্রকাশিত হল ফলাফল ৷ ফলাফল দেখার জন্য কমিশনের তরফে দেওয়া হয়েছে দু'টি ওয়েবসাইট ৷ সেগুলি হল- https://westbengalssc.com এবং www.wbsschelpdesk.com।
রোল নম্বর এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে নিজেদের ফলাফল দেখতে পাবেন পরীক্ষার্থীরা । পরীক্ষায় তিনি কত নম্বর পেয়েছেন শুধুমাত্র সেটাই দেখা যাবে । নথিযাচাই পর্ব এবং ইন্টারভিউ তালিকা কবে প্রকাশিত হবে, তা এখনও জানানো হয়নি কমিশনের তরফে ৷ তবে ফল প্রকাশের পাশাপাশি এদিন প্রকাশিত হয়েছে ফাইনাল আনসার কিও। জানা গিয়েছে, কয়েকদিনের মধ্যেই ভেরিফিকেশন ও ইন্টারভিউ তালিকা প্রকাশ করবে এসএসসি।
ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশন আজ নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা যা গত ৭ই সেপ্টেম্বর নেওয়া হয়েছিল তার ফল প্রকাশ করেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকনির্দেশনায় এবং রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় সময়মতো ফল প্রকাশ করায় কমিশনকে…— Bratya Basu (@basu_bratya) November 24, 2025
ফল প্রকাশের পরেই তাঁর এক্স হ্যান্ডেল এ সংক্রান্ত একটি পোস্ট করেছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু । তিনি লিখেছেন, "ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশন আজ নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে ৷ গত 7 সেপ্টেম্বর এই পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকনির্দেশনায় এবং রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় সময়মতো ফলপ্রকাশ করায় কমিশনকে সাধুবাদ জানাই ।" এরপর চাকরিহারা প্রার্থীদের কাছে একটি বিশষ আবেদনও রাখেন শিক্ষামন্ত্রী ৷ রাজ্য মন্ত্রিসভার এই সদস্য জানান, সবকিছুই স্বচ্ছতা ও নিয়ম মেনে হবে ৷ তাঁদের ভরসা রাখার পরামর্শ দিয়েছেন ব্রাত্য।
এদিকে, ফল প্রকাশ হলেও এখনও নিজেদের ফলাফল দেখতে পাচ্ছেন না বেশকিছু পরীক্ষার্থী। তাঁদের অভিযোগ, ওয়েবসাইট খুলছে না । যদিও কমিশন সূত্রে খবর একসঙ্গে অনেকে মিলে ওয়েবসাইট খোলার চেষ্টা করা দরুণ সার্ভারে অসুবিধা হচ্ছে। কমিশনের কর্তারা মনে করছেন, অল্প সময়ের মধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে ৷ পরীক্ষার্থীরা সকলেই নিজেদের ফলাফল জেনে নিতে পারবেন ৷
এবারের নবম ও দশম শ্রেণির পরীক্ষার আবেদন জমা পড়েছিল 3,19,961 জনের । পরীক্ষায় বসেছিলেন 2, 93, 192 জন ৷ অর্থাৎ উপস্থিতির হার ছিল 91.62 শতাংশ ৷ এর মধ্যে 3,658 জন্য বিশেষভাবে সক্ষম। মোট শূন্যপদের সংখ্যা 23 হাজার 212টি। চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের একাংশের কাছে নবম-দশমের ফলাফল সব থেকে বড় ভরসা ৷ পরীক্ষার ফলপ্রকাশের পর বাকি প্রক্রিয়া কবে থেকে শুরু হয় সেটাই এখন দেখার ৷