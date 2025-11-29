ETV Bharat / state

দাগী হয়েও বসেছিলেন পরীক্ষায়, সেই সংখ্যা প্রকাশ্যে আনল এসএসসি

এসএসসি'র দাবি, এই দাগী প্রার্থীরা সকলেই তথ্য যাচাইয়ের সময়ে ধরা পড়েছেন। তবে একাদশ-দ্বাদশের তথ্য যাচাই এখনও শেষ হয়নি।

দাগী হয়েও বসেছিলেন এসএসসি পরীক্ষায়
কলকাতা, 29 নভেম্বর: দাগী হয়েও আবেদন করেছিলেন এসএসসি'র নয়া পরীক্ষায় ৷ দাগী বা অযোগ্য হয়েও তাঁরা অংশ নিয়েছিলেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশের নতুন পরীক্ষাও দিয়েছিলেন। এমনকী পরীক্ষায় পাশও করেছেন তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন। সেই নম্বর এবার চিহ্নিত করল স্কুল সার্ভিস কমিশন।

এরকম 269 জন দাগী প্রার্থীকে চিহ্নিত করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। শুক্রবার কমিশন একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়েছে এমনটাই জানিয়েছে ৷ এসএসসি'র বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই 269 জনের মধ্যে রয়েছেন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন অযোগ্য প্রার্থীও। এছাড়াও এই 269 জনের মধ্যে কয়েক জন দাগী শিক্ষাকর্মীও রয়েছেন ৷ যাঁরা নবম-দশম বা একাদশ-দ্বাদশের জন্য ফর্ম ফিলাপ করেছিলেন এবং পরীক্ষা দিয়ে পাশও করেছিলেন ৷ তথ্য যাচাই করাতেও চলে এসেছিলেন তাঁরা।

এসএসসি'র দাবি, এই দাগী প্রার্থীরা সকলেই তথ্য যাচাইয়ের সময়ে ধরা পড়ে গিয়েছেন। যদিও একাদশ-দ্বাদশের তথ্য যাচাই এখনও শেষ হয়নি। 4 ডিসেম্বর পর্যন্ত তথ্য যাচাই চলবে । নবম-দশমের শুধুমাত্র ফল বেরিয়েছে। সেই প্রার্থীদেরও এখনও তথ্য যাচাইয়ের কাজ বাকি আছে। তাই পরীক্ষায় বসে গিয়ে পাশ করে যাওয়া দাগীর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেই জানিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। তবে এই 269 জনের নাম এবং তাঁদের বিস্তারিত তথ্য এখনও দেয়নি স্কুল সার্ভিস কমিশন। এসএসসি-র তরফে এও জানানো হয়েছে যে, দাগীদের বিষয়ে সব তথ্যই প্রকাশ্যে আনা হবে।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে প্রকাশ করা হয়েছে একটি তালিকা। সেখানে রয়েছে এসএসসি'র দাগীদের নাম। সেই তালিকায় নাম রয়েছে প্রায় 1806 জনের। সেখানে প্রকাশ করা হয়েছে মূলত দাগীদের নাম। এসএসসি'র প্রকাশিত তালিকায় রয়েছে প্রার্থীদের নাম, অভিভাবকের পরিচয়, রোল নম্বর এবং কোন বিষয়ে সে শিক্ষকতা করতেন।

এর আগেও একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে। সেখানে নাম এবং স্কুলের নামেরও উল্লেখ ছিল। তবে এবারের তালিকা আরও সুস্পষ্ট এবং পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ করা হয়েছে বলে দাবি এসএসসি'র। সেই তালিকা প্রকাশের পরে কমিশনের তরফে প্রকাশ করা হয়েছে এদের মধ্যে থেকে কারা কারা নতুন পরীক্ষাতেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

