কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে 'দাগি' শিক্ষাকর্মীদের বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ স্কুল সার্ভিস কমিশনের
এসএসসিতে গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি 'দাগি' প্রার্থীদের বিস্তারিত তালিকা প্রকাশের জন্য সোমবার নির্দেশ দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৷
Published : December 6, 2025 at 1:44 PM IST
কলকাতা, 6 ডিসেম্বর: এসএসসি-তে গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি 'দাগি' প্রার্থীদের বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ করল রাজ্য স্কুল সার্ভিস কমিশন ৷ এসএসসি'র এক কর্তা জানান, কলকাতা হাইকোর্টের দেওয়া নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই কমিশন তালিকা প্রকাশ করেছে ৷ বাকি তালিকা প্রকাশ নিয়ে আদালত আলাদাভাবে কোনও সময়সীমা না-দেওয়ায় আইনি পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে ৷
এসএসসি-এর 2016 সালের চাকরি বাতিল হওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে নতুন পরীক্ষা নেওয়া হয় ৷ কিন্তু সেই পরীক্ষায় দাগিরা অংশগ্রহণ করেন বলে আগেই অভিযোগ ওঠে ৷ এরপর 1 ডিসেম্বর এসএসসি গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি প্রার্থীদের একাংশ কলকাতা হাইকোর্টে অভিযোগ তোলেন ৷ তাঁদের দাবি শীর্ষ আদালতে মামলার শুনানি চলাকালীন এসএসসি-এর তরফে জানানো হয়, 'দাগি' প্রার্থীর সংখ্যা 7 হাজার 293 জন ৷ কিন্তু প্রকাশিত তালিকায় মাত্র 3 হাজার 512 জনের নাম রয়েছে ৷
সোমবার মামলার শুনানিতে সেই অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-এ 'দাগি' প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশের জন্য এসএসসি-কে নির্দেশ দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৷ সেই নির্দেশ মেনেই দাগি শিক্ষাকর্মীদের তালিকা প্রকাশ করল এসএসসি ৷ কিন্তু সেই তালিকাতেও মাত্র 3 হাজার 512 জনের নামপ্রকাশ করা হয়েছে ৷
তবে নতুন তালিকায় প্রার্থীদের নাম, রোল নম্বর, প্রাপ্ত নম্বর, বাবার নাম, ঠিকানা এবং কোন পদে আবেদন করেছিলেন, সেই সমস্ত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে ৷ আগের তালিকায় ছিল শুধু নাম ও রোল নম্বর । শুক্রবার রাতে তালিকাটি প্রকাশ করা হয়েছে ৷ এর আগে এসএসসি গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি দু'টি পৃথক ‘অযোগ্য’ তালিকাও প্রকাশ করেছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন । গ্রুপ-সিয়ে 1 হাজাক 163 জন এবং গ্রুপ-ডিয়ে 2 হাজার 349 জনকে ‘অযোগ্য’ হিসাবে দেখানো হয় ।
প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির কারণে সুপ্রিম কোর্ট গত 3 এপ্রিল 2016 সালের এসএলএসটি প্যানেল বাতিল করার পর বহু শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি খোওয়া যায় । পুনর্নিয়োগের আবেদন প্রক্রিয়া চলবে 8 ডিসেম্বর পর্যন্ত । তবে, প্রকাশিত তালিকায় ‘দাগি’ হিসাবে চিহ্নিত প্রার্থীরা এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন না ৷
প্রসঙ্গত, গত 27 নভেম্বর এসএসসি দাগিদের নামের তালিকা প্রকাশ করে । প্রায় 1 হাজার 806 জনের নামের তালিকা প্রকাশ করে কমিশন । নামের পাশাপাশি সেখানে প্রার্থীদের অভিভাবকের নাম, জন্মের তারিখ এবং কোন বিষয়ে তিনি শিক্ষকতা করতেন, সমস্ত তথ্য দেওয়া হয় ৷ এর আগেও কমিশনের তরফে একবার 'দাগি' শিক্ষকের তালিকা প্রকাশ করা হয় । সেখানে তাঁদের রোল নম্বর ও স্কুলের নাম লেখা ছিল । তবে, এবার কেবল প্রার্থীদের রোল নম্বরের উল্লেখ রয়েছে ৷ স্কুলের নাম লেখা নেই ৷