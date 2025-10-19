দেউচা-পাচামিতে বেসাল্ট উত্তোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে বড় পদক্ষেপ রাজ্যের
দেউচা-পাচামিতে দ্বিতীয় পর্যায়ে কাজের পরিধি বাড়িয়ে প্রায় 314.78 একর পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ।
Published : October 19, 2025 at 5:30 PM IST
কলকাতা, 19 অক্টোবর: বীরভূমের দেউচা-পাচামি দেওয়ানগঞ্জ-হারিনসিঙ্ঘা অঞ্চলে দ্বিতীয় পর্যায়ের বেসাল্ট খনন শুরু করতে বড় পদক্ষেপ নিল পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (ডাবলিউবি-পিডিসিএল) । শনিবার সংস্থাটি নতুন একটি দরপত্র বা টেন্ডার জারি করেছে, যার মাধ্যমে একটি খনি উন্নয়ন সংস্থা নির্বাচিত হবে । এই চুক্তি হবে আয় ভাগাভাগি পদ্ধতিতে, অর্থাৎ নিগম ও নির্বাচিত সংস্থা যৌথভাবে আয়ের অংশীদার হবে ।
বর্তমানে প্রায় 12 একর জমিতে প্রথম পর্যায়ের বেসাল্ট খনন চলছে । এবার সেই কাজের পরিধি বাড়িয়ে প্রায় 314.78 একর পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । নির্বাচিত সংস্থাকে প্রথমে একটি পূর্ণাঙ্গ খনি উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী খনন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে । পরবর্তী সময়ে প্রথম পর্যায়ের 12 একর জমিকেও নতুন পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করে মোট 326.78 একর এলাকায় একত্রে কাজ করতে হবে ।
নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম পর্যায়ের খনন কাজ শুরু হয় । এখনও পর্যন্ত প্রায় 20 হাজার টন বেসাল্ট উত্তোলন হয়েছে । সরকারি নথি অনুযায়ী, রাজ্যের রাজস্ব অংশীদারিত্বের হার নির্ধারিত হয়েছে 45 শতাংশ । প্রথম পর্যায়ে বেসরকারি সংস্থার অংশ ছিল প্রায় 71.5 শতাংশ । দ্বিতীয় পর্যায়েও প্রায় একই কাঠামো অনুসরণ করা হবে বলে জানা গিয়েছে ।
দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী নির্বাচিত সংস্থাকে পুরো 326.78 একর জুড়ে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা (জিওলজিক্যাল রিপোর্ট) প্রস্তুত করতে হবে এবং তার পাশাপাশি পূর্ণাঙ্গ খনি উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে । সেই পরিকল্পনার ভিত্তিতে বিভিন্ন দফতর থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও পরিবেশগত ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হবে । সমস্ত অনুমোদন সম্পন্ন হলে পূর্ণমাত্রায় খনন শুরু করা যাবে । নিগমের এক প্রবীণ আধিকারিক বলেন, "বেসাল্ট খননই হচ্ছে দেউচা-পাচামি প্রকল্পের প্রথম বড় ধাপ । এর মাধ্যমেই ভবিষ্যতে মূল কয়লা খননের রাস্তা তৈরি হবে ।"
দেউচা-পাচামি প্রকল্পকে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার 'বাংলার উন্নয়নের অনুঘটক' হিসেবে ঘোষণা করেছে । এখানকার খনিজ সম্পদের পরিমাণ বিশাল-প্রায় 1,240 মিলিয়ন টন কয়লা এবং 2,600 মিলিয়ন টন বেসাল্ট মজুত রয়েছে । এই বিপুল সম্পদ ভবিষ্যতে রাজ্যের শিল্প ও বিদ্যুৎ খাতে নতুন দিশা এনে দেবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ।
উল্লেখযোগ্যভাবে, 2019 সালের 17 ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় কয়লা দফতর এই ব্লকটি রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের হাতে তুলে দেয় । পরে 2022 সালের 22 জুন সংশোধিত বরাদ্দপত্র জারি হয় । সেই বরাদ্দ অনুসারেই ধাপে ধাপে খনি উন্নয়নের কাজ এগোচ্ছে । নিগমের মতে, দ্বিতীয় পর্যায়ের এই দরপত্র শুধু রাজ্যের সবচেয়ে বড় খনি প্রকল্পের ভবিষ্যৎ রূপায়ণেই নয়, স্থানীয় কর্মসংস্থান ও পরিকাঠামো গঠনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে । এলাকায় সড়ক, বিদ্যুৎ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের কাজও সমান্তরালে চলবে ।
নিগমের এক শীর্ষ কর্তা বলেন, "আমরা চাই এই প্রকল্পটি শুধুমাত্র শিল্প নয়, স্থানীয় জীবিকা ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও নতুন অধ্যায়ের সূচনা করুক । দ্বিতীয় পর্যায়ে কাজ শুরু হলে এলাকার প্রায় এক হাজার মানুষের সরাসরি ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হবে ।" নতুন দরপত্র প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন হলে পশ্চিমবঙ্গে খনিজ সম্পদ আহরণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এটি এক ঐতিহাসিক অধ্যায় তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে ।