আজ থেকে শুরু WBJEE কাউন্সেলিং, তিন দফায় সম্পন্ন হবে ভর্তি প্রক্রিয়া

আজ থেকে শুরু WBJEE কাউন্সেলিং, তিন দফায় সম্পন্ন হবে ভর্তি প্রক্রিয়া
ফলপ্রকাশের 12 দিনের মাথায় শুরু হচ্ছে ভর্তির জন্য কাউন্সেলিং ৷ তিন দফার ভর্তি প্রক্রিয়া বিস্তারিত জানতে পড়ুন নিম্নলিখিত প্রতিবেদন ৷
Published : June 30, 2026 at 8:37 AM IST
কলকাতা, 30 জুন: রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনোলজি এবং আর্কিটেকচার কলেজগুলিতে ভর্তির জন্য কাউন্সেলিং শুরু হচ্ছে আজ থেকে ৷ পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশনস বোর্ডের (WBJEE) নির্দেশিকা অনুযায়ী আজ 30 জুন মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে সেন্ট্রালাইজড অনলাইন কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া ।
সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে স্নাতক স্তরের ভর্তির জন্য এই কাউন্সেলিং তিনটি রাউন্ডে সম্পন্ন হবে । বোর্ডের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, WBJEE-2026 অথবা JEE (MAIN)-2026 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বৈধ জেনারেল মেরিট র্যাঙ্ক (GMR) বা অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক (AIR) প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীরাই কাউন্সেলিংয়ে অংশ নিতে পারবেন ।
প্রথম রাউন্ডের জন্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, রেজিস্ট্রেশন ফি জমা এবং চয়েস ফিলিংয়ের সময়সীমা থাকছে 30 জুন থেকে 5 জুলাই পর্যন্ত । পরীক্ষার্থীরা এই সময়ের মধ্যেই নিজেদের পছন্দের কলেজ ও বিষয় নির্বাচন, সংশোধন এবং 'লক' করতে পারবেন । প্রথম দফার নির্ধারিত আসন সংখ্যা বিষয়ক (Seat Allotment) ফল প্রকাশিত হবে 7 জুলাই মঙ্গলবার ।
এরপর 7 থেকে 11 জুলাই পর্যন্ত বরাদ্দপ্রাপ্ত কলেজে গিয়ে নথিপত্র যাচাই ও ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে । দ্বিতীয় রাউন্ডের রেজিস্ট্রেশন ও চয়েস ফিলিং চলবে 13 থেকে 17 জুলাই পর্যন্ত । এই পর্যায়ের ফল প্রকাশ করা হবে 21 জুলাই ৷ সেদিন অর্থাৎ, 21 থেকে 23 জুলাইয়ের মধ্যে ফি জমা, নথি যাচাই ও ভর্তি সম্পন্ন করতে হবে । একই সময়ে ইচ্ছুক প্রার্থীরা তাঁদের বরাদ্দ আসন প্রত্যাহারের সুযোগও পাবেন ।
তৃতীয় তথা শেষ রাউন্ডের জন্য রেজিস্ট্রেশন ও চয়েস ফিলিংয়ের সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে 24 থেকে 26 জুলাই পর্যন্ত । 28 জুলাই প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত নির্ধারিত আসন সংখ্যার ফল । ওইদিন থেকে 30 জুলাই পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কলেজে সশরীরে উপস্থিত হয়ে নথিপত্র যাচাই এবং ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে ।
বোর্ড জানিয়েছে, কাউন্সেলিংয়ে অংশগ্রহণের জন্য 500 টাকা অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দিতে হবে, যা ফেরতযোগ্য নয় । এছাড়া, প্রথমবার কোনও আসন বরাদ্দ হলে পরীক্ষার্থীকে 5 হাজার টাকা 'সিট অ্যাকসেপ্টেন্স ফি' জমা দিয়ে অ্যালটমেন্ট লেটার ডাউনলোড করতে হবে ।
WBJEE-র তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, রেজিস্ট্রেশনের সময় ভুল তথ্য প্রদান বা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নথিপত্র যাচাই না করালে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর আসন বাতিল হতে পারে । সেন্ট্রালাইজড কাউন্সেলিং শেষ হওয়ার পর কোনও প্রতিষ্ঠানে আসন খালি থাকলে পরবর্তী পর্যায়ে অনলাইন ডিসেন্ট্রালাইজড কাউন্সেলিংয়ের আয়োজন করা হতে পারে । তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে এই সময়সূচিতে পরিবর্তন আনার অধিকার বোর্ড সংরক্ষণ করছে ।