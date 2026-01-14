আন্দোলনের ভাবমূর্তি নষ্ট করছেন অনিকেত ! সম্পর্ক ছিন্ন করল জুনিয়র ডক্টর ফ্রন্ট

আন্দোলনের ভাবমূর্তি নষ্ট করছেন অনিকেত ! সম্পর্ক ছিন্ন করল জুনিয়র ডক্টর ফ্রন্ট
সিনিয়র রেসিডেন্টশিপ ছাড়ার বিষয় নিয়ে জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্টকে জানানো হয়নি বলে অভিযোগ ৷ অনিকেত মাহাতোর বিরুদ্ধে না-জানিয়ে বন্ডের টাকা তোলার অভিযোগ ৷
কলকাতা, 14 জানুয়ারি: বছর শেষের দিনে সাংবাদিক সম্মেলনে অভয়া আন্দোলনে তৈরি জুনিয়র ডাক্তারদের সংগঠন ছাড়ার ঘোষণা করেছিলেন অনিকেত মাহাতো ৷ এবার তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলনের ক্ষতি ও আলোচনায় না-বসে নিরুত্তর থাকার অভিযোগে এনে তাঁর সঙ্গে সবরকম সম্পর্ক ছিন্ন করল ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্ট (WBJDF) ৷
বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে সেই কথা জানিয়ে দিলেন সংগঠনের সদস্যরা ৷ পাশাপশি, জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্টের গত এক বছরের সব খরচের হিসাবও তুলে ধরেন তাঁরা ৷ প্রকাশ করা হয়েছে নতুন ওয়েবসাইট ৷ এদিন সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়া, দেবাশিস হালদার, পুলস্থ আচার্য-সহ অন্যান্যরা ৷
এদিন সংগঠনের তরফে চিকিৎসক পুলস্থ আচার্য বিষয়টি 'বেদনাদায়ক' বলে উল্লেখ করেন ৷ এরপর তিনি বলেন, "ইতিমধ্যেই চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোর পদত্যাগ পত্রের বিষয়টি সকলে জেনেছেন ৷ এর পরেই সাধারণ শুভাকাঙ্খী মানুষজন, তাঁরা চেয়েছেন যাতে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যার মীমাংসা করা হয় ৷ যাতে শাসকের যে উদ্দেশ্য, সেটা সফল না-হয় ৷ অর্থাৎ, আন্দোলনের ঐক্য বিঘ্নিত না-হয় ৷"
এরপর তিনি বলেন, "আপামর মানুষের কথা মাথায় রেখেই তাঁকে একটি ইমেল পাঠাই আমরা ৷ তাঁর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও আচরণের জন্য কারণ দর্শাতে বলি ৷ বারে-বারে আলোচনায় বসতে চাই ৷ কিন্তু, দশদিন পেরিয়ে গেলেও কোনও প্রত্যুত্তর মেলেনি তাঁর তরফে ৷ আমরা উত্তর না-পেয়ে ফের ইমেল করি ৷ দুঃখজনকভাবেই আলোচনায় বসে সমস্যার সমাধানের কোনও সদিচ্ছা আমরা তাঁর দিক থেকে দেখতে পাইনি ৷"
এরপরেই তিনি তাৎপর্যপূর্ণভাবে দাবি করেন, "ইতিমধ্যেই চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোর কিছু ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ও কর্মপদ্ধতি আমাদের সাংগঠনিক ভাবমূর্তি ও আন্দোলনের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে বলে আমরা মনে করি ৷ সেটা আমরা তাঁকে জানাই ৷ কিন্তু, কোনোরকম কারণ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা তিনি তারপরেও মনে করেননি ৷"
অনিকেতের সিনিয়র রেসিডেন্টশিপ ছেড়ে দেওয়া নিয়ে পুলস্থ বলেন, "সিনিয়র রেসিডেন্টশিপ ছেড়ে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেই নিয়ে কোনোভাবেই সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করেননি ৷ সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, স্বাস্থ্যসচিবের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করেন ৷ কিন্তু, সেই মামলায় চলতি মাসের 2 তারিখ শুনানি থাকলেও, সেই নিয়ে তিনি এগোননি ৷ এই মামলায় না-এগিয়ে এসআর শিপ ও পোস্টিং ছেড়ে দিয়ে সরকারকে সুবিধা করে দিলেন বলেই আমরা মনে করি ৷"
এছাড়া এদিন অনিকেতের এসআর শিপ ছাড়ার জন্য বন্ডের টাকা তোলার নিয়ে সংগঠনের সঙ্গে কোনও আলোচনা করেনি বলে জানায় জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্ট ৷ এর দায়ভার জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্টে নেবে না-বলে জানিয়েছেন পুলস্থ ৷ তাঁর দাবি, "এই সব পদক্ষেপ শাসকদলের ধামাধারীদের সুযোগ করে দিয়েছে ৷ যার জন্য আমাদের সংগঠন ও আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করা সহজ হয়েছে ৷ এই সমস্ত সিদ্ধান্তগুলি আমাদের সংগঠনের ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত করছি ৷ এই পরিস্থিতিতে সংগঠন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সমস্ত রকম সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ৷"