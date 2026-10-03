যেন বাস্তবের 'আনন্দ কুমার' ! বিনামূল্যে পড়িয়ে চাকরির দিশা দেখাচ্ছেন ডব্লুবিসিএস অফিসার

যেন বাস্তবের 'আনন্দ কুমার' ! বিনামূল্যে পড়িয়ে চাকরির দিশা দেখাচ্ছেন ডব্লুবিসিএস অফিসার
WBCS Officer running Free Coaching Class: প্রান্তিক গ্রামে বিনা পয়সার মাস্টার বলে পরিচিত তিনি ৷ তাঁর পাঠশালা শুরুর গল্প শুনলেন ইটিভি ভারতের নির্ভীক চৌধুরী ৷
Published : October 3, 2026 at 2:43 PM IST
বাঁকুড়া, 3 অক্টোবর: ঠিক যেন বাস্তবের 'আনন্দ কুমার' ৷ 'সুপার 30' সিনেমার সঙ্গে মিলে যায় বাঁকুড়ার অর্কপ্রভ সিনহার জীবনের গল্প ৷ পেশায় তিনি ডব্লুবিসিএস অফিসার, কিন্তু নেশায় একজন শিক্ষক । বিনামূল্যে গ্রামের তরুণ-তরুণীদের পাঠ দিয়ে চাকরির দিশা দেখাচ্ছেন বছর 35-এর এই যুবক ৷
অর্কপ্রভ সিনহার বাড়ি বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের অমরকাননে ৷ তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিভিল সার্ভিস বিভাগে কর্মরত । প্রশাসনিক পদের গুরুদায়িত্ব সামলানোর পর যেটুকু অবসর সময় পান, তার পুরোটাই তিনি বিলিয়ে দেন নিজের গ্রামের ভাই-বোনদের ভবিষ্যতে আলো ফোটানোর কাজে । তাই গ্রামের তরুণদের কাছে আজ এক আশার আলো ।
'বিনা পয়সার মাস্টার'
বর্তমানে অর্কপ্রভ বাঁকুড়া দু'নম্বর ব্লকের তিলাবেদিয়া গ্রামেই থাকেন । সেখানেই অবৈতনিক পাঠশালা চালান । নিজের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা কীভাবে পালন করতে হয়, তা প্রতিনিয়ত প্রমাণ করে চলেছেন অর্কপ্রভ । 2020 সালে গ্রামের যুবক-যুবতীদের অনুরোধেই এই বিনা পয়সার পাঠশালা শুরু করেন অর্কপ্রভ । কোনওপ্রকার আর্থিক বিনিময় ছাড়াই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য কোচিং দিচ্ছেন তিনি ।
অর্কপ্রভর কাছে পড়াশোনা করে ইতিমধ্যেই গ্রামের বহু যুবক পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীতে চাকরি পেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন । যদিও গ্রামের দরিদ্র পরিবারগুলির কথা চিন্তা করে তিনি শুধু বিনামূল্যে পড়িয়েই থেমে থাকেননি । কোনও ছাত্রের কাছে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আবেদন করার মতো টাকা না থাকলে তার ফর্ম ফিলাপের খরচও বহন করেন তিনি ৷ পাশাপাশি প্রয়োজনীয় বইপত্র কিনে দেওয়ার সমস্ত ব্যবস্থাও নিজেই করে দেন ।
অর্কপ্রভর পড়াশোনা
বাঁকুড়া সম্মিলনী মহাবিদ্যালয় থেকে অংকে অনার্স পাশ করেন অর্কপ্রভ সিনহা । যদিও একেবারে অপছন্দের বিষয় ছিল তাঁর অংক । বিষয় ভালো না-লাগার জন্য তিনি কলেজের মুখোমুখি হতেন খুব কম । পরে 2017 সালে পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । যদিও ছোটবেলা থেকেই তাঁর স্বপ্ন ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার । ডব্লিউবিসিএস আধিকারিক হওয়ার আগে তিনি প্রায় দুই বছর কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিও করেছেন । নিজের অধ্যাবসায় ও অভিজ্ঞতাকে সম্বল করেই তিনি আজ তৈরি করছেন গ্রামের আগামী প্রজন্মকে ।
ছাত্র গড়ার কারিগর
তাঁর এক সফল ছাত্র হলেন কুন্দন সিংহ ৷ যিনি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ কনস্টেবলে চাকরি পেয়েছেন এ বছর ৷ তিনি বলেন, "দাদার পড়ানোর জার্নিটা শুরু হয় 2020 সালে কোভিডকালে । সেসময় আমরাও একটা যে কোনও জায়গায় কাজের চেষ্টা করছিলাম । আমরা অনেকদিনই উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছি, তারপরে আর পড়াশোনা করতে পারিনি । তার জন্য আমরা ভাবছিলাম কিছু একটা করব ৷ কিন্তু কোভিডের সময় সমস্ত সংস্থা সবকিছু বন্ধ হয়ে গেল ৷ চাকরি বা কাজ করার সুযোগ খুবই কম ছিল । সেই সময় আমাদের অনুরোধেই দাদা পড়ানো শুরু করেন । দাদার কাছে পড়েই আমরা সফলতা অর্জন করি ৷"
আরেক সফল ছাত্র সাগর সিংহ বলেন, "আমি বা আমার পরিবার অর্ক দাদাকে মনে করি একটা পরশ পাথর । যেটা আমরা রাস্তায় যেতে যেতে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম ৷ যার একটু ছোঁয়ায় আজকে আমরা সোনায় পরিণত হয়েছি । এটা আমরা জীবনে কোনওদিন ভাবিনি যে আমরা এত দূর আসতে পারব । উনি একজন ব্যস্ত আধিকারিক, তারপরও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আমাদের জন্য সময় বের করে আমাদের পড়াচ্ছেন । দাদার দেখানো পথে পড়াশোনা করে আজ আমরা সফল হয়েছি ৷ আমি নিজেও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে চাকরি পেয়েছি ৷ যার ফলাফল কয়েকদিন আগেই বেরোলো ৷"
অনুপ্রেরণার আরেক নাম অর্কপ্রভ
জয়িতা সিংহ নামে আরেক ছাত্রীর কথায়, "অর্কপ্রভ দাদাকে ছোট থেকেই দেখেছি সারাক্ষণ বইয়ে মুখ গুঁজে থাকতে । আমি দাদার কাছে অনেকবারই এসেছি ৷ আমারও অংক বা পড়াশোনা করতে ভালো লাগত না । আমি দাদাকে অনেকবার বলেছি যে অংক একটু দেখিয়ে দিতে । দাদার কাছে আমি এসে বসে থাকতাম, দাদা পড়ত, আমি দেখতাম । দাদার কাছে পড়ে যারা এবার চাকরি পেয়েছে তারাও আমার কেউ দাদা, কেউ মামা । তাদেরকে দেখে আমারও মনে হয়েছে যে না, আমাদের নিজেদেরও কিছু করা উচিত ।"
এখানেই পথচলা শেষ নয়...
আগামিদিনেও বিনামূল্যের পাঠদানের কাজ চালিয়ে যেতে চান ডব্লিউ বিসিএস অফিসার ৷ শিক্ষক অর্কপ্রভ সিনহা বলেন, "কর্মব্যস্ততা তো আছে ৷ কাজ তো সবারই থাকে । যদি কোনও কাজ ভালোবেসে করা যায়, সেটা করার জন্য আপনি সময় বের করে নেবেনই । আমি এদেরকে যখন পড়াই মন থেকে পড়াই । আমি চাই এরা শিখুক, এরা জানুক । এদের যাতে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহটা জাগে । প্রতিনিয়ত সেই চেষ্টা করি । এমনও দিন গেছে যে অফিস থেকে ফিরতে আমার আটটা বেজে গেছে, আমি ওদেরকে সাড়ে আটটার টাইম দিয়ে দিই । যতদিন আমার পক্ষে সম্ভব হবে আমি এই পড়ানোর কাজ করে যাব ৷"
পদমর্যাদার ঊর্ধ্বে উঠে অর্কপ্রভর এই নিঃস্বার্থ শিক্ষাদানের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে তিলাবেদিয়া তথা সমগ্র বাঁকুড়াবাসী ।