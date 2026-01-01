বাংলা-মাধ্যমে ইংরেজির ভীতি কাটাতে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের
আগামী 5-9 জানুয়ারি বিদ্যাসাগর ভবনে হবে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির৷
Published : January 1, 2026 at 6:05 PM IST
কলকাতা, 1 জানুয়ারি: বাংলা-মাধ্যম স্কুলের পড়ুয়াদের মধ্যে ইংরেজি ভাষা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই এক ধরনের ভীতি কাজ করে। কথা বলা, লেখা কিংবা বোঝার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসের অভাবের কারণে বহু পড়ুয়া উচ্চশিক্ষার পথে পিছিয়ে পড়ে। সেই সমস্যার সমাধানে এবার বিশেষ উদ্যোগ নিতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। নতুন বছরের শুরুতেই ইংরেজি-ভীতি কাটাতে বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।
আগামী 5 থেকে 9 জানুয়ারি 2026 পর্যন্ত সল্টলেকের বিদ্যাসাগর ভবনে এই বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির চলবে। সংসদের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালায় প্রায় 150টিরও বেশি বাংলা-মাধ্যম স্কুলের পড়ুয়ারা অংশ নেবে। পাঁচ দিনের এই প্রশিক্ষণে মোট 2000 জন পড়ুয়াকে ইংরেজি ভাষার ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া হবে। প্রতিদিন দু’টি ভাগে ক্লাস চলবে, যেখানে প্রতিটি ভাগে 200 জন করে পড়ুয়া প্রশিক্ষণ পাবে।
এই কর্মশালায় একাদশ শ্রেণির সেই সমস্ত পড়ুয়াদের বেছে নেওয়া হয়েছে, যাদের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি রয়েছে। সংসদের তরফে জানানো হয়েছে, বাংলা-মাধ্যম স্কুলের পড়ুয়াদের মধ্যে ইংরেজি বলার ও লেখার ক্ষেত্রে জড়তা ও ভয় স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। উচ্চশিক্ষা ও ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। সেই কারণেই এই ভীতি কাটিয়ে পড়ুয়াদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই বিশেষ পদক্ষেপ।
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সচিব প্রিয়দর্শিনী মল্লিক বলেন, “বাংলা-মাধ্যম স্কুলের পড়ুয়াদের মধ্যে ইংরেজি নিয়ে যে ভয় কাজ করে, তা দূর করতেই এই উদ্যোগ। প্রাথমিক ভাবে কয়েকটি জেলার পড়ুয়াদের নিয়ে শুরু করা হচ্ছে। ধাপে ধাপে রাজ্যের সমস্ত জেলাতেই এই ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।”
প্রথম পর্যায়ে কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা এবং হাওড়ার কিছু অংশের স্কুল থেকে পড়ুয়াদের এই কর্মশালায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। পরবর্তী সময়ে রাজ্যের সব জেলায় এই কর্মশালা ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। শিক্ষা মহলের একাংশের মতে, এই উদ্যোগ সফল হলে বাংলা মাধ্যমের পড়ুয়াদের ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে বড়সড় পরিবর্তন আসতে পারে৷
নারায়ণ দাস বাঙ্গুর মাল্টি পারপাস স্কুলের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় বড়ুয়া বলেন, ‘‘আমার স্কুলের 12 জন ছাত্র কর্মশালায় সুযোগ পেয়েছেন। পিছিয়ে পড়া দুর্বল পড়ুয়াদের জন্য খুবই ভালো উদ্যোগ। এইবার প্রথম সেমিস্টার পদ্ধতিতে বসেছে নতুন সিলেবাস তৈরি হয়েছে। সেখানে এই ধরনের পদক্ষেপ খুবই ভালো। কিন্তু এটা দু’ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না। বিষয়টি প্রতিবছর ও সকল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে এই সুযোগ পেলে ভালো হয়। স্কুল ঠিক করে দেবে সার্কেলের মধ্য দিয়ে করলে ভালো হবে।’’