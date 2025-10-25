ETV Bharat / state

মাধ্যমিকের টেস্ট নিয়ে কঠোর পর্ষদ, বিতর্কিত প্রশ্নের দায় প্রধান শিক্ষকের

পর্ষদ জানিয়েছে, পরীক্ষার পর প্রতিটি স্কুলকে তাদের প্রশ্নপত্র নির্দিষ্ট ইমেইল আইডিতে পাঠাতে হবে, না-হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

WBBSE
মধ্যশিক্ষা পর্ষদ (ফাইল চিত্র)
কলকাতা, 25 অক্টোবর: 2026 সালের মাধ্যমিকের টেস্টে সিলেবাস বহির্ভূত বা বিতর্কিত প্রশ্ন এড়াতে এবার কঠোর অবস্থান নিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ । পর্ষদের নির্দেশিকা অনুযায়ী, যদি কোনও প্রশ্ন বিতর্কের সৃষ্টি করে বা রাজ্য সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে, তবে তার দায়ভার বহন করতে হবে সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষককে । এই নির্দেশ ঘিরে ইতিমধ্যেই শিক্ষা মহলে তৈরি হয়েছে আলোচনা ও বিতর্ক।

পর্ষদ নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানিয়েছে, টেস্ট প্রশ্নপত্র তৈরি করবে প্রতিটি স্কুলের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকরা । কোনও বাইরের সংস্থা বা এজেন্সি থেকে প্রশ্ন কেনা যাবে না । প্রশ্ন তৈরি থেকে ছাপানো পর্যন্ত প্রক্রিয়াটি হবে সম্পূর্ণ গোপনীয় । পরীক্ষার পর প্রতিটি স্কুলকে তাদের প্রশ্নপত্র নির্দিষ্ট ইমেইল আইডিতে পাঠাতে হবে, না-হলে পর্ষদের তরফে ব্যবস্থা নেওয়া হবে । পর্ষদ জানিয়েছে, টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে আগামী 3 নভেম্বর থেকে 13 নভেম্বর পর্যন্ত ।

WBBSE
মাধ্যমিকের টেস্ট নিয়ে কঠোর পর্ষদ (নিজস্ব ছবি)

পার্ক ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক সুপ্রিয় পাঁজা বলেন, "প্রশ্ন তৈরির দায় শিক্ষকদের । মুখবন্ধ খামে প্রশ্ন পাঠানো হয় ছাপাতে । প্রধান শিক্ষক যদি প্রশ্ন আগে দেখেন, তাহলে গোপনীয়তা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায় ।"

অন্যদিকে যাদবপুর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক পার্থপ্রতিম বৈদ্যর মত, "প্রশ্ন নিয়ে অবাঞ্ছিত বিতর্ক এড়াতে প্রশ্নকারীদেরও সতর্ক থাকা জরুরি । পর্ষদ যেমন প্রধান শিক্ষকদের দায়বদ্ধ করেছে, তেমনই প্রশ্ন তৈরির সময় শিক্ষকরাও সচেতন হন ।"

কলেজিয়াম অফ অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার্স অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেসেস-এর সম্পাদক সৌদীপ্ত দাস বলেন, "প্রশ্ন তৈরি ও ছাপানোর দায় তত্ত্বাবধানে থাকে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের । তবে বাস্তবে বিদ্যালয় প্রধানই প্রধান নিয়ন্ত্রক । তাই কোনও বিচ্যুতি ঘটলে তাঁর দায় অস্বীকার করা যায় না ।"

প্রসঙ্গত, 2023 সালে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের টেস্ট পেপারে লেখা ছিল 'আজাদ কাশ্মীর' । মালদার রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের স্তম্ভ 'খ'-এ উপবিভাগ 2.4 -এর প্রশ্নে বলা হয়, 'প্রদত্ত ভারতবর্ষে রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলি চিহ্নিত কর'। সেখানেই এক নম্বরে লেখা ছিল 'আজাদ কাশ্মীর'। কাশ্মীরের আগে কেন 'আজাদ' কথাটি ব্যবহার করা হল ? সেই নিয়েই বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল ।

সেই সময় পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, সম্ভবত মালদার ওই স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষকের বদলে ওই স্কুলেরই শারীরশিক্ষার শিক্ষক প্রিয়ব্রত মণ্ডল প্রশ্নটি করেছেন । তবে তিনিও ইতিহাস নিয়েই পড়াশোনা করেছেন ৷ তবে যেহেতু ওই টেস্ট পেপার রাজ্যের সর্বত্র বিলি হয়ে যায় । ফলে একটি প্রশ্নের জন্য তা ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছিলেন তিনি ৷

