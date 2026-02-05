পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল ব্যবহারের প্রশ্নে স্কুল পরিদর্শককে মারধর, সাসপেন্ড প্রধান শিক্ষক-সহ আট
ঘটনায় লজ্জিত বর্তমান ও প্রাক্তন পড়ুয়া থেকে গ্রামবাসীরা ৷ কীভাবে পারলেন শিক্ষকরা এই কাজ করতে, গ্রামের সর্বত্র একই প্রশ্ন ঘুরছে ৷
বর্ধমান, 5 ফেব্রুয়ারি: মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন হাইস্কুলে মোবাইল বেজে উঠেছিল ৷ পরীক্ষাকেন্দ্রের ভিতরে মোবাইল কীভাবে এল প্রশ্ন করতেই স্কুল পরিদর্শককে মারধর করা হয় ৷ মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর এলাকার আঝাপুর স্কুলের এই ঘটনায় প্রধান শিক্ষক ও গ্রুপ ডি কর্মী-সহ সাত শিক্ষককে সাসপেন্ড করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ । এই ঘটনার পর কীভাবে ওই স্কুলে মাধ্যমিকের বাকি দিনগুলির পরীক্ষা নেওয়া হবে তাও খতিয়ে দেখছে পর্ষদ ।
মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নিয়ম অনুযায়ী, মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রের সেন্টার সচিব, পরীক্ষা কেন্দ্রের যিনি ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, ভেন্যু সুপারভাইজার, অতিরিক্ত ভেন্যু সুপারভাইজার ছাড়া আর কেউ মোবাইল ব্যবহার করতে পারবেন না । অথচ সোমবার ইংরেজি পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষা কেন্দ্রে একজনের মোবাইল ফোন বেজে ওঠে । তখন সেখানে থাকা পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রশান্ত কবিরাজ প্রশ্ন তোলেন, পরীক্ষা কেন্দ্রের ভিতরে মোবাইল এল কীভাবে ? অভিযোগ সেই সময় সাত-আটজন শিক্ষক তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মারধর করেন । আহত হয়ে ওই স্কুল পরিদর্শক অনাময় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । ঘটনার পরেই মাধ্যমিক পরীক্ষার জেলা মনিটরিং কমিটি ওই স্কুলে তদন্ত করতে যায় । বাজেয়াপ্ত করা হয় মোবাইল ফোনটি ৷
মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নিয়োগ করা জেলার আহ্বায়ক অমিত কুমার ঘোষ বলেন, "পরীক্ষা কেন্দ্রের ভেন্যু ও ইনচার্জের রিপোর্ট পর্ষদে জমা দেওয়া হয়েছে ।" জেলা স্কুল পরিদর্শক দেবব্রত পালের কথায়, "স্কুলের প্রধান শিক্ষক, একজন ক্লার্ক-সহ আটজনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে ।" এদিকে এই ঘটনার জেরে রীতিমতো লজ্জিত স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র থেকে গ্রামবাসীরা ।
এই বিষয়ে আঝাপুর স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র সৌমিক দত্ত বলেন, "আঝাপুর গ্রামে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা খুবই লজ্জাজনক । আমরা এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে লজ্জাবোধ করছি । কীভাবে একজন স্কুল পরিদর্শকের গায়ে শিক্ষকেরা হাত দিতে পারেন ? শিক্ষক হচ্ছেন সমাজের মেরুদণ্ড সেই শিক্ষকেরাই যদি এই ধরনের আচরণ করেন সেটা সমাজের পক্ষে লজ্জা । এমনকি ঘটনার CCTV ফুটেজ মুছে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে । যদিও মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন কড়া নিরাপত্তার কারণে তো আর কেউ স্কুলে ঢুকতে পারবেন না । ফলে অভিযুক্ত শিক্ষকেরা সেই দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না ।"
আঝাপুর গ্রামের বাসিন্দা সুভাষচন্দ্র ঘোষ বলেন, "মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন আঝাপুর স্কুলের ঘটনা লজ্জাজনক, নিন্দনীয় ঘটনা । বাইরের ছেলেরা স্কুলে পরীক্ষা দিতে এসেছে । এই ছাত্রছাত্রীদের কথা আগে ভাবা দরকার ছিল । সেখানে শিক্ষকেরা কীভাবে এই লজ্জাজনক ঘটনা ঘটাতে পারেন ? তারা কী ছাত্রছাত্রীদের কথা চিন্তা করেন না ? মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন শিক্ষকদের এই ধরনের আচরণ মেনে নেওয়া যায় না । সাসপেন্ডের ঘটনা ঘটলে সঠিক সিদ্ধান্তই বলে মনে হয় ।"