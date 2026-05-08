সকালবেলা একটা সারপ্রাইজ পেলাম, মাধ্যমিকে দ্বিতীয় প্রিয়তোষের স্বপ্ন কী ?

সকালবেলা একটা সারপ্রাইজ পেলাম, মাধ্যমিকে দ্বিতীয় প্রিয়তোষের স্বপ্ন কী ?
2026 সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায় ৷ তার প্রাপ্ত নম্বর 696 ৷ সাফল্য সে বলছে, 'সকালবেলা একটা সারপ্রাইজ পেলাম' ৷
Published : May 8, 2026 at 1:16 PM IST
সিউড়ি, 8 মে: মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে যখন ফল প্রকাশ হচ্ছে, তখন সে ইংলিশ স্যরের কাছে পড়ছিল ৷ সাংবাদিকদের সামনে সে হাসতে হাসতে বলে চলেছে, "খুব টেনশন হচ্ছিল তাই স্যরকে বলেছিলাম চলে আসুন ৷ পড়াশোনা করলে টেনশনটা কমবে ৷ তার খানিক পরই স্যরের স্ত্রী বলে উঠলেন প্রিয়তোষ তুই দ্বিতীয় হয়েছিস ৷"
তারপরই মাধ্যেমিকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর সংযোজন, "সকালবেলা একটা সারপ্রাইজ পেলাম ৷" আনন্দে আত্মহারা প্রিয়তোষের স্বপ্ন, আইআইটি থেকে পড়াশোনা করে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ৷
বীরভূমের সিউড়ির ডাঙ্গালপাড়ার বাসিন্দা প্রিয়তোষ ৷ বাবা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক ৷ মা সোমাগিরি মুখোপাধ্যায় স্কুল শিক্ষিকা। পঞ্চম শ্রেণি থেকেই সিউড়ির সরোজিনী দেবী সরস্বতী শিশু মন্দিরে পড়াশোনা করছে প্রিয়তোষ। মাধ্যমিকে তার প্রাপ্ত নম্বর 696 ৷ তার সাফল্যে খুশির হাওয়া পরিবার, স্কুল এবং পুরো জেলায় ৷ প্রথম সারিতে জায়গা করে নিয়ে জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছে সে। নিয়মিত অনুশীলন ও শিক্ষকদের পরামর্শ মেনেই এই সাফল্য এসেছে বলে মনে করছেন শিক্ষকরা।
প্রিয়তোষের কথায়, "এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। সকালবেলা যেন একটা সারপ্রাইজ পেলাম ৷ ভালো ফল হবে ভেবেছিলাম, কিন্তু দ্বিতীয় হব এতটা আশা ছিল না ৷ খুবই খুশি ৷ আমার ইচ্ছে আইআইটিতে পড়াশোনা করে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ৷ আমার সাফল্যের কৃতিত্ব বাবা-মা, শিক্ষক ও দাদা, দিদিদের ৷"
বাবা-মা থেকে পরিজনেরা প্রিয়তোষের বই পড়ার নেশার কথা জানিয়েছেন ৷ কৃতি ছাত্র দাবি করছে, সারাদিন ধরে বই নিয়ে পড়ে থাকতাম না ৷ দিনে 4-5 ঘণ্টা কোয়ালিটি পড়াশোনাই গুরুত্বপূর্ণ। তবে বই পড়া ছাড়াও গান শোনা, হাঁটাও প্রিয়তোষের দারুণ পছন্দ। ছেলের সাফল্য উচ্ছ্বসিত মা ও বাবা ৷ মিষ্টি মুখে পুড়ে, ছেলের গায়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন ৷ একইভাবে বছর দুই বাদেও ছেলের সাফল্য কামনা করছেন। উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকাতেও প্রিয়তোষের নাম দেখার স্বপ্ন মা সোমাগিরির চোখে ৷