মাধ্যমিকে মেয়েদের মধ্যে প্রথম বেদশ্রুতি, বাংলা ছেড়ে কোথায় সে ?

মাধ্যমিকে মেয়েদের মধ্যে প্রথম বেদশ্রুতি, বাংলা ছেড়ে কোথায় সে ?
জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় বেদশ্রুতির সাফল্য নজরকাড়া ৷ যুগ্মভাবে সে পঞ্চম হলেও মেয়েদের মধ্যে প্রথম উত্তর দিনাজপুরের বেদশ্রুতি ৷ আগামীর লক্ষ্য কী ?
Published : May 8, 2026 at 4:39 PM IST
ইসলামপুর (উত্তর দিনাজপুর), 8 মে: মাধ্যমিকে রাজ্যে পঞ্চম স্থান ও মেয়েদের মধ্যে প্রথম ইসলামপুর গালর্স হাইস্কুলের ছাত্রী বেদশ্রুতি সিনহা। তার প্রাপ্ত নম্বর 693 ৷ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার পরেই শুরু করে দিয়েছে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের প্রস্তুতি ৷ বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় সে ৷ সেজন্য বাড়ি ছেড়ে এই মুহূর্তে সুদূর হায়দরাবাদে রয়েছে বেদশ্রুতি। মেয়ের এই সাফল্য খুশি বাবা, মা-সহ পরিবারের সদস্যরা ৷
এবারে মাধ্যমিকের ফলাফলে প্রথম দশে রয়েছে 131 জন ৷ এই 131 জন 19টি জেলা থেকে 83টি স্কুলের পড়ুয়া ৷ মেধাতালিকায় পঞ্চম স্থানে রয়েছে মোট সাত জন ৷ নদিয়ার দ্বৈপায়ন বিশ্বাস, দক্ষিণ 24 পরগনার সমন্ত্যক কুণ্ডু, আলিপুরদুয়ারের স্বরূপ কণ্ঠ এবং উত্তর দিনাজপুর সমন্বয় দেবনাথ ও বেদশ্রুতি সিনহা, দক্ষিণ দিনাজপুরের আয়ুষ সাহা ও আনারণ্য সরকার ৷ প্রত্যেকের প্রাপ্ত নম্বর 693। বেদশ্রুতিই মেয়েদের মধ্যে রাজ্যের মধ্যে প্রথম।
বেদশ্রুতির বাবা, মা দু'জনই স্কুল শিক্ষক। বাবা বিজ্ঞানের, মা ইতিহাসের ৷ বেদশ্রুতি সিনহা উচ্চতর শিক্ষার জন্য বর্তমানে হায়দরাবাদের শ্রীচৈতন্য ক্যাম্পাসে রয়েছেন ৷ ইসলামপুরের মেয়ের এমন সাফল্যের খবর ছড়িয়ে পড়তে বেদশ্রুতির বাবা, মাকে শুভেচ্ছা জানাতে বাড়িতে উপস্থিত হন পাড়ার প্রতিবেশী ও শহরের শিক্ষকরা ৷ স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, ছোট থেকেই অত্যন্ত পরিশ্রমী ছাত্রী হিসেবে পরিচিত বেদশ্রুতি। নিয়মিত পড়াশোনা, কঠোর অধ্যবসায় এবং আত্মবিশ্বাসের জোরেই সে এই সাফল্য অর্জন করেছে ৷ ফল প্রকাশের পর থেকেই তার বাড়িতে শুভেচ্ছা জানাতে ভিড় জমিয়েছেন আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীরা।
ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও অঙ্ক নিয়ে পড়াশোনা করছে বেদশ্রুতি ৷ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার পরেই শুরু করে দিয়েছে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের প্রস্তুতি ৷ বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় সে। বাবা-মায়ের কথায়, "কিছুটা প্রত্যাশা ছিল যে আমাদের মেয়ে কিছু করবে। খুব ভালো লাগছে ৷ যে প্রথম হয়েছে (অভিরূপ) আমাদের জেলা থেকেই ৷ মেধা তালিকার 131 জনের মধ্যে 14 জন উত্তর দিনাজপুরের ৷ খুব ভালো লাগছে ৷ আমার বড় ছেলে বাণীব্রত সিনহা 2014 সালে সপ্তম হয়েছিল ইসলামপুর হাইস্কুল থেকে। এখন ছেলে আমেরিকাতে পিএইচডি করছে। আরেক ছেলে পড়াশোনা করছে ৷ আর মেয়ে এই রেজাল্টে দাদাই হল তার প্রেরণা।
