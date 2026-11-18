রাজনৈতিক হিংসায় মৃতদের পরিবারের সদস্যকে সরকারি চাকরি, শুরু আবেদনের প্রক্রিয়া
WB Group D jobs: প্রশাসন জানিয়েছে, যে জেলায় রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটেছিল, সেই জেলার জেলাশাসকের দফতরেই আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।
Published : November 18, 2026 at 1:36 PM IST
কলকাতা, 18 নভেম্বর: গত আড়াই দশকে রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসায় প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছিল সরকার। এবার সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথে এক ধাপ এগোল রাজ্য প্রশাসন। নিহতদের পরিবারের একজন যোগ্য সদস্যকে সরকারি ‘গ্রুপ ডি’ পদে চাকরি দেওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞাপন দিয়েছে নবান্ন। মঙ্গলবার থেকেই রাজ্য জুড়ে এই প্রকল্পের আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। বুধবার এই বিষয়ে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েও জানানো হয়েছে।
গত 30 অক্টোবর ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কিম ফর প্রোভাইডিং গভর্নমেন্ট এমপ্লয়মেন্ট (গ্রুপ ডি পোস্ট) টু ওয়ান এলিজিবল ফ্যামিলি মেম্বার অফ দ্য ভিকটিমস কিলড ইন পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স, 2026’ শীর্ষক নির্দেশিকা জারি করেছিল রাজ্য সরকার। এরপর 13 নভেম্বর রাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের প্রধান সচিবের তরফে আবেদনপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
চাকরির আবেদনের খুঁটিনাটি
বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, আবেদনকারীদের নির্দিষ্ট ‘ফর্ম-এ’ (Form-A) পূরণ করে জমা দিতে হবে। যে জেলায় রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটেছিল, সেই জেলার জেলাশাসকের দফতরেই আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকের অফিস থেকে সরাসরি এই ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে। পাশাপাশি, স্বরাষ্ট্র দফতরের ওয়েবসাইট থেকেও প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য এবং আবেদনপত্র ডাউনলোড করার সুযোগ রাখা হয়েছে।
প্রশাসনিক নির্দেশিকা অনুযায়ী, 2001 সালের 1 জানুয়ারি বা তার পর থেকে রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসায় যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁদের পরিবার এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন। মৃত ব্যক্তির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল পরিবারের একজন সদস্য এই চাকরির জন্য আবেদন করতে পারবেন।
এক্ষেত্রে মৃতের স্বামী বা স্ত্রী, পুত্র, কন্যা বা তৃতীয় লিঙ্গের সন্তানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। মৃত ব্যক্তি অবিবাহিত হলে এবং তাঁর বাবা-মা ও ভাই-বোনেরা সম্পূর্ণরূপে তাঁর আয়ের ওপর নির্ভরশীল থাকলে, ভাই বা বোনও আবেদন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। তবে একই ঘটনায় পরিবারের কেউ আগে থেকে সরকারি চাকরি বা অনুকম্পামূলক নিয়োগ পেয়ে থাকলে এই সুবিধা মিলবে না।
চাকরির আবেদনের ক্ষেত্রে আর্থিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতা
চাকরির আবেদনের ক্ষেত্রে আর্থিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতার কিছু মাপকাঠি বেঁধে দিয়েছে সরকার। আবেদনকারীর পরিবারের মাসিক আয় কোনওভাবেই 50 হাজার টাকার বেশি হওয়া চলবে না। পরিবারের কোনও সদস্য স্থায়ী সরকারি চাকরিজীবী বা আয়করদাতা হলে আবেদন গ্রাহ্য হবে না।
প্রার্থীকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক এবং পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক। চলতি বছরের 1 জানুয়ারি অনুযায়ী আবেদনকারীর বয়স হতে হবে 18 থেকে 45 বছরের মধ্যে। তফসিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা 50 বছর ধার্য করা হয়েছে।
চাকরির আবেদনের প্রয়োজনীয় নথিপত্র
আবেদনপত্রের সঙ্গে একগুচ্ছ জরুরি নথিও জমা দিতে হবে বলে জানানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মৃত ব্যক্তির ডেথ সার্টিফিকেট, তাঁর সঙ্গে আবেদনকারীর সম্পর্কের প্রমাণপত্র, ঘটনার এফআইআর এবং চার্জশিটের প্রতিলিপি। এছাড়াও পরিবারের অন্যান্য নির্ভরশীল সদস্যদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়ার লিখিত অঙ্গীকারপত্র বা ‘ফর্ম-সি’ এবং প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে করা হলফনামা বা ‘ফর্ম-ডি’ জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।
আবেদন জানানোর শেষ তারিখ
নবান্ন সূত্রে খবর, গত 17 নভেম্বর থেকে আবেদন জমা নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। আগামী 7 ডিসেম্বর পর্যন্ত যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন বলে জানা গিয়েছে।
আবেদন জমা পড়ার পর জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের নেতৃত্বাধীন জেলা-স্তরের স্ক্রিনিং কমিটি সমস্ত নথিপত্র যাচাই করবে। কোনও আবেদন জেলা-স্তরে বাতিল হলে, সেই সিদ্ধান্তের 30 দিনের মধ্যে ‘ফর্ম-বি’ পূরণ করে রাজ্য-স্তরের কমিটির কাছে পুনর্বিবেচনার আবেদন জানানো যাবে। জেলা কমিটির সুপারিশের পর পুলিশ ভেরিফিকেশন, মেডিকেল পরীক্ষা এবং রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদনের ভিত্তিতে নিয়োগপত্র হাতে পাবেন যোগ্য প্রার্থীরা।
ক্ষমতায় আসার ছয় মাসের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকার এই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের কাজ শুরু করল। প্রশাসনের এক আধিকারিকের কথায়, “গত 25 বছরে রাজনৈতিক হিংসায় বহু পরিবার তাঁদের একমাত্র রোজগেরে সদস্যকে হারিয়েছেন। দলমত নির্বিশেষে সেই সব অসহায় পরিবারগুলিকে আর্থিক নিরাপত্তা দিতেই সরকারের এই উদ্যোগ।” নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করাই এখন জেলা প্রশাসনগুলির কাছে মূল লক্ষ্য।