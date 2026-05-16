ওবিসি সংরক্ষণ মামলা প্রত্যাহার করতে চায় রাজ্য, আবেদন সুপ্রিম কোর্টে

ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট তৃণমূল সরকারের তৈরি করা ওবিসি তালিকা খারিজ করে দিয়েছিল। বর্তমানে মামলাটি প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের বেঞ্চে বিচারাধীন রয়েছে।

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 16, 2026 at 7:23 PM IST

কলকাতা, 16 মে: ওবিসি (OBC) সংরক্ষণ সংক্রান্ত মামলা প্রত্যাহার করতে চাইল রাজ্য সরকার ৷ সরকারের তরফে আইনজীবী কুনাল মিমানি সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রারকে গত বৃহস্পতিবার চিঠি পাঠিয়েছেন বলে খবর ৷ একই সঙ্গে, রাজ্যের তরফে দায়ের হওয়া মামলা প্রত্যাহারের জন্য জরুরি শুনানির আবেদনও জানিয়েছেন তিনি। রাজ্যের তরফে অনুরোধ করা হয়েছে, ওবিসি মামলা জরুরি শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা হোক।

উল্লেখ্য, ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে 22 মে 2024 কলকাতা হাইকোর্ট তৃণমূল সরকারের তৈরি করা ওবিসি তালিকা খারিজ করে দিয়েছিল। নতুন তালিকা তৈরি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে তৎকালীন রাজ্য সরকার। বর্তমানে মামলাটি প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের বেঞ্চে বিচারাধীন রয়েছে।

রাজ্যে নব নিযুক্ত সরকারের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এই মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে ৷ সে ব্যাপারে মূল মামলাকারী অমলচন্দ্র দাসের আইনজীবী বিক্রম বন্দ্যোপাধ্য়ায় বলেন, "ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে মোট তিনটি মামলা রয়েছে। পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেস সরকার যে বিজ্ঞপ্তিগুলো জারি করেছিল সেগুলিও প্রত্যাহার করে নিতে হবে। না হলে শুধুমাত্র 2024 সালের 22 মে নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে করা মামলা প্রত্যাহার করে নিলেই সমস্যা মিটবে না।"

আইনজীবী আরও বলেন, "2025 সালে হাইকোর্টের নির্দেশে রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন সমীক্ষা চালিয়ে 140টি শ্রেণিকে ওবিসি তালিকাভুক্ত করেছিল ৷ তার বিরুদ্ধে ফের মামলা হয়েছিল। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ওবিসি সংরক্ষণ দেওয়াকে কেন্দ্র করেও একটি মামলা রয়েছে। ফলে একটি মামলা প্রত্যাহার করলেই সমস্যা মিটে যাবে না।" উল্লেখ্য, প্রকৃত প্রাপকদের ওবিসি সংরক্ষণের সুযোগ না দিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে তৃণমূল সরকার ওবিসি সংরক্ষণের সুযোগ দিচ্ছে, এই দাবি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে অমলচন্দ্র দাস নামে এক ব্যাক্তি মামলা দায়ের করেছিলেন।

সেই মামলায় 2024 সালের 22 মে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ তৃণমূল সরকারের 77টি সম্প্রদায়কে সংরক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত খারিজ করে দেয়। নতুন করে সমীক্ষা করে তালিকা প্রকাশ করতেও নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট।

কিন্তু, রাজ্য সরকার পুরনো যে 77টি সম্প্রদায় ছিল সেখানে কিছু কাটছাট করে নতুন করে 76টি সম্প্রদায়কে যুক্ত করে মোট 140টি সম্প্রদায়ের তালিকা প্রকাশ করে। সেই মামলা বর্তমানে শীর্ষ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। নতুন সরকার সেই মামলা সুপ্রিম কোর্ট থেকে প্রত্যাহার করে নিতে চেয়ে আবেদন জানিয়েছে।

