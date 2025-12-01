শিক্ষাকর্মী পদে অনীহা ! অনলাইনে আবেদনের সময় বাড়াল এসএসসি

শিক্ষাকর্মী পদে অনীহা ! অনলাইনে আবেদনের সময় বাড়াল এসএসসি
ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ও একের পর এক মামলায় জর্জরিত এসএসসি'র নিয়োগ ৷ এই আবহে গ্রুপ-সি ও ডি পদে আবেদনের সময়সীমা বৃদ্ধি করল কমিশন ৷
কলকাতা, 1 ডিসেম্বর: রাজ্যে সরকারি চাকরির প্রতি আগ্রহ কি সত্যিই কমছে ? স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি শিক্ষাকর্মী নিয়োগের আবেদনের হার সেই প্রশ্নই তুলছে ৷ আবেদনের সংখ্যা কমে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত সময়সীমা বাড়াতে বাধ্য হল কমিশন ৷ সোমবার এসএসসি প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, 8 ডিসেম্বর বিকেল 5টা 59 মিনিট পর্যন্ত আবেদন জানানো যাবে ৷ আগে নির্ধারিত শেষ তারিখ ছিল 3 ডিসেম্বর ৷
2016 সালে শেষবার শিক্ষাকর্মী নিয়োগের জন্য দু'টি বিভাগ গ্রুপ সি ও ডি মিলিয়ে প্রায় 18 লক্ষ আবেদন জমা পড়েছিল ৷ দুর্নীতির অভিযোগে চলতি বছরের এপ্রিলে সুপ্রিম কোর্ট শিক্ষাকর্মী নিয়োগ সম্পূর্ণ বাতিল করে দেয় ৷ শীর্ষ আদালতের নির্দেশে 2016 সালের এসএসসি'র নিয়োগ পরীক্ষা চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে নিয়েছে এসএসসি ৷
এবার দৃশ্যপট সম্পূর্ণ ভিন্ন ৷ নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত মাত্র 8 লক্ষের মতো আবেদন জমা পড়েছে— যা আগের বারের তুলনায় অর্ধেকেরও কম ৷ ফলে প্রশ্ন উঠেছে— নতুন প্রজন্ম কি রাজ্য সরকারি চাকরিতে আস্থা হারাচ্ছে ?
কমিশনের একাংশ অবশ্য মনে করছে, শেষ মুহূর্তে আবেদন জমা দেওয়ার প্রবণতা এবারও ছিল ৷ তাই আরও বেশি আবেদনকারীকে সুযোগ করে দিতেই সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে ৷ এদিকে কম আবেদন নিয়ে জল্পনার শেষ নেই ৷ ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের মতে, বিগত কয়েক বছরে নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা, স্থগিতাদেশ, বাতিল তালিকা— সব মিলিয়ে জটিলতার জেরে নিয়োগের উপর আস্থা হারিয়েছে চাকরিপ্রার্থীরা ৷
2016 সালে ‘যোগ্য’ শিক্ষাকর্মী চাকরিহারাদের একাংশও হতাশ ৷ দীর্ঘদিন বেতনহীন অবস্থায় অনেকে বিকল্প কাজ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন ৷ তাঁদেরই এক জন বিভাস ধর বলেন, “আমি আবেদন করেছি ৷ কিন্তু বহু প্রার্থী আর উৎসাহ পাচ্ছেন না ৷ জীবিকার তাগিদে অন্য পথে চলে গিয়েছেন ৷"
এসএসসি-র প্রকাশিত ‘অযোগ্য’দের তালিকাও অনেকের মনে আরও ভয় ধরিয়েছে ৷ আদালতের নির্দেশে 3 হাজার 512 জন স্থায়ীভাবে বাদ পড়েছে— গ্রুপ-সি–তে 1 হাজার 163 এবং গ্রুপ-ডিতে 2 হাজার 349 জন ৷ এদিকে গ্রুপ-সি–তে রয়েছে 2 হাজার 989টি এবং গ্রুপ-ডি-তে 5 হাজার 488টি শূন্যপদ ৷ মাধ্যমিক পাশ করলেই গ্রুপ-ডি–তে আবেদন করা যায় ৷ তবুও আবেদন সংখ্যা প্রত্যাশার তুলনায় অনেক কম ৷ সব মিলিয়ে, সময়সীমা বাড়ানো হলেও এটা স্পষ্ট— দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তা ও আদালত-নির্ভর নিয়োগপদ্ধতি চাকরিপ্রার্থীদের আস্থা নষ্ট করেছে ৷ আর তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে আবেদনের সংখ্যায় ৷