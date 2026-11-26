আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে সিলবাসে বদল, বার্তা স্কুল শিক্ষামন্ত্রীর
School education department: ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে এবং তাদের আগামিদনের প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত করে দিতেই সিলেবাসে বদল আনা হচ্ছে বলে জানালেন মন্ত্রী।
Published : November 26, 2026 at 1:06 AM IST
কোচবিহার, 26 নভেম্বর: আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে সমস্ত ক্লাসের পাঠ্যবইয়ে একাধিক পরিবর্তন আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। ছাত্রছাত্রীদের আগামিদিনের প্রতিযোগিতার জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ বলে জানালেন রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। বুধবার কোচবিহারে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানান তিনি।
মন্ত্রী বলেন, "ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেই সিলেবাস তৈরি করা হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থারও পরিবর্তন প্রয়োজন। সেই কারণে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে সমস্ত ক্লাসের বইয়ে কিছু কিছু পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।"
তিনি আরও জানান, পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন কীভাবে করা হবে, তা নির্ধারণের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা হয়েছিল। ওই কমিটি বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। বিশেষজ্ঞ কমিটির দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতেই পাঠ্যবইয়ে পরিবর্তন আনার কাজ করা হচ্ছে।
স্কুল শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, "বর্তমান সময়ের চাহিদা অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা প্রদান অত্যন্ত জরুরি। শুধুমাত্র পরীক্ষায় ভালো ফল করাই নয়, আগামিদিনে যাতে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, সেই লক্ষ্যেই পাঠ্যক্রমকে আরও উপযোগী করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।"
আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে এই পরিবর্তন কার্যকর হলে রাজ্যের সমস্ত শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবইয়ে নতুন বিষয়বস্তু বা সংশোধিত পাঠ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তবে ঠিক কোন কোন ক্লাসের বইয়ে কী কী ধরনের পরিবর্তন করা হচ্ছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনও সামনে আসেনি।
দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন ক্লাসের পাঠ্যবই নিয়ে আপত্তি তুলে আসছিল বিজেপি। পালাবদল হতেই সিলেবাস পরিবর্তন আনতে উদ্যোগী হয় রাজ্য সরকার। সেজন্য নতুন করে গড়া হয় সিলেবাস কমিটি। সেই অনুযায়ী সব ক্লাসের পাথ্যবইয়ে পরিবর্তন আনা বলে জানান, শিক্ষামন্ত্রী।
রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের পথে হাঁটতে চলেছে তাঁদের সরকার। এ কথা আগেই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে বিজেপি নেতারা। শিক্ষায় জাতীয়তাবাদ এবং সংস্কার ফেরানোই সরকারের প্রধান লক্ষ্য বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । একই সঙ্গে বাম ও তৃণমূল জমানার শিক্ষানীতির কড়া সমালোচনাও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্য বিজেপি নেতারা ।
অন্যদিকে, শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে চাওয়ায় বিরোধীদের তোপের মুখে পড়েছে বিজেপিও । বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দাবি শিক্ষা ব্যবস্থায় বদল ঘটিয়ে ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে । উত্তেজনার এমনই আবহে রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী জানালেন বাংলার সিলেবাসে বদল আসছে ।