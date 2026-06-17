রাজ্যে শিক্ষক সংকট কাটাতে দ্রুত উদ্যোগী সরকার, কোচবিহারে বললেন স্কুল শিক্ষামন্ত্রী
মন্ত্রী হওয়ার পর মঙ্গলবার প্রথম কোচবিহারে আসেন দীপক বর্মন ৷ সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে কথা বলার পাশাপাশি ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প সম্ভাবনা নিয়েও পরিকল্পনা জানান ৷
Published : June 17, 2026 at 7:27 AM IST
কোচবিহার, 17 জুন: অতি দ্রুত শিক্ষক সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে । মঙ্গলবার কোচবিহারে সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানালেন রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী ও ক্ষুদ্র শিল্প দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী দীপক বর্মন ।
শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার পর প্রথম এদিন কোচবিহারে আসেন । ফালাকাটার বিধায়ক হলেও দীপক বর্মন আসলে কোচবিহারের মারুগঞ্জের ভূমিপুত্র । এদিন তিনি জানান, সবে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে নতুন সরকার ৷ তিনিও মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পেয়েছেন কিছুদিন হল ৷ ইতিমধ্যে রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক সংকট চলছে । শিক্ষক ও ছাত্র সামঞ্জস্য ফিরিয়ে আনায় তাঁর প্রধান লক্ষ্য । দ্রুত শিক্ষ নিয়োগের বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হবে ।
পাশাপাশি শিল্প সম্ভাবনা নিয়ে তিনি বলেন, "উত্তরবঙ্গে কর্মসংস্থানের জন্য শিল্প গড়তে উদ্যোগ নেওয়া হবে । কোনও এন্টারপ্রেনার শিল্প গড়তে চাইলে সরাসরি আমার দফতরে আসুন সহযোগিতা করা হবে । জমি নিয়ে শিল্পের জন্য ফেলে রাখা যাবে না । যারা জমি নিয়ে শিল্প গড়ছেন তাতে কোনও অসুবিধা নেই । কিন্তু জমি নিয়ে শিল্প না গড়লে সেটা ফেরত দিতে হবে ।"
যেভাবে একের পর এক দফতরে দুর্নীতি হয়েছে তাতে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এক এক করে ফাইল খোলা হচ্ছে ৷ এবার কি সেই তালিকায় শিক্ষা দফতরের কোনও ফাইল থাকবে ? সাংবাদিকদের করা এই প্রশ্নের উত্তরে দীপক বর্মন জানান, বিগত সরকারের আমলে হওয়া শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত চলছে । আরও কোনও দুর্নীতির ফাইল থাকলে সেটা নিশ্চয়ই আইনি পদ্ধতিতে দেখা হবে ।
সরকারি শিক্ষকরা গৃহশিক্ষকতা করতে না পারার বিষয়ে তিনি জানান, সরকার এই বিষয়ে এখনও কোনও আইন তৈরি করেনি ৷ আগে যা ছিল শুধু সেই বিষয়টা মনে করিয়ে দিয়েছে আরেকবার ৷
এছাড়াও কোচবিহার-সহ উত্তরবঙ্গে তৃণমূল সরকারের আমলে যে সমস্ত রাজবংশী স্কুল গড়ে উঠেছিল তার ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে তিনি জানান, যে রাজবংশী স্কুলগুলোর কথা বলা হচ্ছে সেটা আসলে NGO স্কুল । সেখানে যে পদগুলো তৈরি করা হয়েছে তা অনেকটা যেগুলো প্যারাটিচার টাইপের ৷ পূর্ণ রাজবংশী স্কুলগুলোর বিষয়ে তাঁর জানা নেই ।
অন্যদিকে, রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল সিলেবাসে কোচবিহারের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, সিলেবাস একটি চলমান প্রক্রিয়া । সমাজের প্রয়োজনে সময়ের দাবিকে মান্যতা দিয়ে সিলেবাস কমিটি যেভাবে মতামত দেবে সেভাবে কাজ হবে ।