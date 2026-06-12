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ওরে বাবা, এই ঘরে পার্থ বসতেন ! পুজো শুদ্ধিকরণ করে নবান্নে প্রবেশ মন্ত্রীর

নবান্নের 101 নম্বর ঘরেই নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে গ্রেফতার হওয়ার আগে পর্যন্ত বসতেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷ তা শুনেই চমকে ওঠেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ৷

Purification ritual at Nabanna
পুজো শুদ্ধিকরণ করে নবান্নে প্রবেশ মন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 12, 2026 at 4:58 PM IST

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হাওড়া, 12 জুন: ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে রাজ্যে। রাজ্য প্রশাসনের সচিবালয়ের অলিন্দে কান পাতলে এখন আর শুধু সরকারি ফাইলের খসখসানি বা আমলাদের ব্যস্ত পদচারণার শব্দ শোনা যায় না। তার সঙ্গে নবতম সংযোজন হিসেবে মিশেছে মন্ত্রোচ্চারণের গুরুগম্ভীর ধ্বনি এবং ধূপ-কর্পূরের সুবাস।

নতুন সরকারের নতুন মন্ত্রীরা দায়িত্ব নিতে শুরু করেছেন। তবে পূর্বতন সরকারের মন্ত্রীদের রেখে যাওয়া 'কীর্তি'র ভূত যেন নবান্নের আনাচে-কানাচে এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে । আর সেই আতঙ্ক এতটাই যে, আগের সরকারের দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত মন্ত্রীদের ব্যবহার করা ঘর বা চেয়ারে বসতে রীতিমতো নারাজ নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যরা। স্রেফ ডাস্টার দিয়ে ধুলো ঝেড়ে কাজ শুরু করার বদলে তাঁরা ভরসা রাখছেন গঙ্গার জল আর শাস্ত্রীয় পুজো-অর্চনার ওপর। তেমনই ছবি ধরা পড়ল শুক্রবার নবান্নে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামার ঘরে ৷

নবান্নের প্রথম তলার 101 নম্বর ঘরে অভাবনীয় ঘটনার সাক্ষী থাকলেন সরকারি আধিকারিকরা। রাজ্যের নতুন সরকারের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক এবং সংখ্যালঘু দফতরের প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা এদিন প্রথমবার নিজের জন্য বরাদ্দ ওই ঘর পরিদর্শনে এসেছিলেন। কালচিনির এই বিধায়ক হয়তো স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি, তাঁর জন্য কেমন এক 'ঐতিহাসিক' চমক অপেক্ষা করে রয়েছে ওই চার দেওয়ালে। ঘরের সামনে এসে যখন তিনি জানতে পারলেন যে এই ঘরটি আগে কে ব্যবহার করতেন, তখন কার্যত তাঁর পিলে চমকে ওঠার জোগাড় ! কারণ, এই 101 নম্বর ঘরেই নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে গ্রেফতার হওয়ার আগে পর্যন্ত বসতেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নামটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রাজ্যের ইতিহাসের অন্যতম বড় এক দুর্নীতির অধ্যায়। 2022 সালের জুলাই মাসে ইডি তাঁর নাকতলার বাড়িতে হানা দেয় ৷ পরবর্তীতে তাঁর 'ঘনিষ্ঠ' অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাট থেকে পাহাড়প্রমাণ নগদ টাকা ও রাশি রাশি সোনার গয়না উদ্ধার হয় ৷ গত বছরের নভেম্বর মাসে দীর্ঘ কারাবাসের পর পার্থ জেল থেকে বেরোলেও, তাঁর নামের সঙ্গে সেঁটে থাকা দুর্নীতির তকমা মোছেনি। সেই ইতিহাস জেনেই 101 নম্বর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে নতুন প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামার প্রথম অকৃত্রিম প্রতিক্রিয়া ছিল, "ওরে বাবা, এই ঘরে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বসতেন ! তাহলে তো পুজো না করে, ঢোকাই যাবে না।"

তিনি স্পষ্ট বুঝিয়ে দেন, যে ঘরে এমন এক কলঙ্কিত ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে, সেখানে কোনওরকম শুদ্ধিকরণ ছাড়া তিনি পা রাখবেন না। সেইমতো তড়িঘড়ি শাস্ত্র মেনে পুজো-অর্চনার আয়োজন করা হয়। তিনি বলেন, "আগে গঙ্গা জল ঢেলে, একটু পুজো করব, তবেই এই ঘরে বসব।" এই অভিনব শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, "শুভ কাজ শুরু করার আগে পুজো করাই আমাদের রীতির মধ্যে পড়ে । বিধায়ক হওয়ার পর নিজের অফিসেও তাই করেছিলাম।"

তবে নবান্নের অন্দরে পূর্বতন জমানার মন্ত্রীদের ব্যবহার করা আসবাব বা ঘর দেখে আঁতকে ওঠার তালিকায় বিশাল লামাই একমাত্র বা প্রথম ব্যক্তি নন। তাঁর ঠিক আগেই তথ্য ও সংস্কৃতি এবং পর্যটন দফতরের নতুন মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তীও প্রায় একই রকম একটি কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন ৷ পর্যটন দফতরের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগে এফআইআর রুজু হয়েছে । সেই প্রেক্ষাপট মাথায় রেখেই নতুন মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী নিজের দফতরে প্রথমবার পা-রেখেই পূর্বতন মন্ত্রীর বসার চেয়ারটি সরাতে বলেন তিনি। তিনি আধিকারিকদের সরাসরি জিজ্ঞেস করেন, 'চেয়ারটা কি একটু বদলে দেওয়া যাবে ?' এমন দাবির পেছনের যুক্তিও তিনি নিজেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন ৷ অত্যন্ত কড়া ভাষায় পূর্ণিমা চক্রবর্তী জানান, যিনি আগে ছিলেন, অনেক কীর্তি ঘটিয়েছেন। বাংলাকে অন্ধকারে নিয়ে যেতে অনেক কিছু করেছেন। তাই ওই চেয়ারে তিনি বসবেন না।

TAGGED:

MINISTER BISHAL LAMA PERFORMS PUJA
পুজো শুদ্ধিকরণ নবান্নে
স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা
NABANNA
PURIFICATION RITUAL AT NABANNA

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