প্রকাশিত হল মাধ্যমিকের রেজাল্ট , পাশের হার 86.83 শতাংশ, শীর্ষে কোন জেলা ?
Published : May 8, 2026 at 9:47 AM IST
কলকাতা, 8 মে: প্রতীক্ষার অবসান ৷ 84 দিনের মাথায় প্রকাশিত হল মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল । শুক্রবার সকাল সাড়ে নটায় পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে সাংবাদিক বৈঠক করে ফল প্রকাশ করছেন পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সচিব সুব্রত ঘোষ । সকাল 10টা 15 মিনিট থেকে পর্ষদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে নিজেদের ফলাফল দেখতে পাবেন পরীক্ষার্থীরা ।
এবারে পরীক্ষার্থীদের পাশের হার 86.83 শতাংশ ৷ গতবারে পাশের হার ছিল 86.53 শতাংশ ৷ অর্থাৎ গতবারের চেয়ে এবারে পাশের হার সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ তাৎপর্যপূর্ণভাবে এবারে পাশের হারে দক্ষিণবঙ্গকে টেক্কা দিয়েছে উত্তর ৷ শীর্ষে কালিম্পং জেলা, পাশের হার 95.10 শতাংশ ৷ দ্বিতীয় স্থানে পূর্ব মেদিনীপুর 94.82 শতাংশ ৷ কলকাতা রয়েছে তৃতীয় স্থানে, পাশের হার 92. 31 শতাংশ ৷ পাশের হারে কলকাতা তৃতীয় স্থানে থাকলেও প্রথম দশে সেরা 131 জন পড়ুয়ার মধ্যে কলকাতার নাম নেই ৷
এবারে মাধ্যমিকে প্রথম হয়েছে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের অভিরূপ ভদ্র, তার প্রাপ্ত নম্বর 698 ৷ দ্বিতীয়স্থানে বীরভূমের প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়, তার প্রাপ্ত নম্বর 696 ৷ তৃতীয় স্থানে রয়েছে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সৌর জানা, রামকৃষ্ণ শিক্ষা মন্দিরের অঙ্কন কুমার জানা এবং বাঁকুড়ার মৈনাক মণ্ডল ৷ এদের প্রাপ্ত নম্বর 695 ৷ প্রথম দশে রয়েছে মোট 131 জন, এদের মধ্যে 103 জন ছাত্র, 28 জন ছাত্রী ৷ প্রথম স্থানাধিকারীর প্রাপ্ত নম্বরের হার 99.71 শতাংশ, দশম স্থানাধিকারীর প্রাপ্ত নম্বরের হার 98.29 শতাংশ ৷ এবারে মোট 47 জন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে ৷
পর্ষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে রোল নম্বর ও জন্মতারিখ দিয়ে নিজেদের ফল দেখতে পারবে । পাশাপাশি স্কুলগুলিতেও পরে মার্কশিট ও সার্টিফিকেট পৌঁছে দেওয়া হবে ।
মাধ্যমিকের ফলাফল দেখার ওয়েবসাইট দু’টি হল, www.wbbsedata.com এবং www.wbbse.wb.gov.in । এছাড়াও পর্ষদের তরফে মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে । গুগল প্লে স্টোর থেকে সেই অ্যাপ ডাউনলোড করে নিজেদের ফলাফল দেখতে পাবেন পরীক্ষার্থীরা । সেই অ্যাপ তিনটি হল iResults, Madhyamik Results, Edutips App । এদিনই স্কুলগুলি থেকে মার্কশিট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথি বিতরণের ব্যবস্থা করা হবে । ছাত্রছাত্রীরা সেগুলি সেখান থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন ৷
ফলাফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বহু পড়ুয়া নিজেদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে । কেউ বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি হতে চাইছে, কেউ আবার কলা বা বাণিজ্য বিভাগে এগোতে আগ্রহী । বিভিন্ন স্কুলেও ফল ঘিরে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে।
এ বছর রাজ্যজুড়ে পরীক্ষার আবেদন করেছিল মোট 9 লক্ষ 71 হাজার 340 জন । এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা 4 লক্ষ 26 হাজার 733 জন ৷ ছাত্রী 5 লক্ষ 44 হাজার 606 জন এবং একজন রূপান্তরকামী পরীক্ষার্থী । তবে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষায় বসেছিল 9 লক্ষ 59 হাজার 753 জন ৷ গত বছরের তুলনায় এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে । মোট 2682টি পরীক্ষাকেন্দ্র বাছাই করা হয়েছে । তার মধ্যে মূল পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে 945টি এবং উপ-কেন্দ্র 1737টি । পরীক্ষা শুরু হয়েছিল 2 ফেব্রুয়ারি । শেষ হয়েছিল 12 ফেব্রুয়ারি ।
এই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় মোট 51 জনের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে ৷ কারণ এরা সকলেই মোবাইল ফোন নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে এসেছিল । তাদের কেউ কেউ আবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নিয়েছিল । যদিও শেষ মুহূর্তে ধরা পড়ে যায় পর্যবেক্ষকের কাছে ।